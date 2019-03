Praha - Čeští skauti zažívají nejdelší éru svobodného fungování v historii. V minulém století hnutí zakázali nejdříve nacisté, pak dvakrát komunisté. Naposledy byl skauting obnoven po listopadu 1989, v pondělí 18. března od té doby uplyne přesně 10.699 dní. Skauti spočítali, že do tohoto data bylo nejdelším svobodným obdobím mezi založením skautingu v českých zemích v roce 1911 a prvním zákazem nacisty v roce 1940, které trvalo o den méně.

"Přes tři zákazy, jeden nacistický a dva komunistické, u nás skauting stále funguje a v posledních letech se mu nesmírně daří. Osmnáctý březen 2019 je den, kdy si budeme moci říct: skauting u nás nikdy nebyl svobodný tak dlouho jako dnes," informovala ČTK mluvčí Junáka Barbora Trojak. Tento den bude mít vedení organizace nejnovější informace o počtu členů. Skautské hnutí se v poslední době těší velkému zájmu, od roku 2006 počet členů Junáka neustále roste a podle sčítání z minulého roku přesáhl 60.000.

Od vzniku skautingu do zákazu nacistů fungovalo hnutí 10.698 dní. Do zákazu komunisty po únoru 1948 dalších 2067 dní a do druhého zákazu po nástupu normalizace 886 dní. Znovu a podle skautů snad naposledy organizace obnovila činnost v prosinci 1989. "Příští pondělí tu budeme svobodně 10.699 dní v kuse. Nejdelší nádech v historii," připomínají si skauti tento okamžik i na twitteru. Vyzvali všechny, kteří jsou či někdy byli ve skautském oddíle, aby sdíleli zajímavou fotografii, zážitek, zkušenost, historku nebo setkání na sociálních sítích i "offine" na schůzkách, výpravách či jiných příležitostech.

Skauting vznikl roku 1907 v Anglii, zásluhou učitele A.B. Svojsíka se ještě za dob Rakouska-Uherska dostal do českých zemí. K její popularitě přispěl spisovatel a dlouholetý skautský vedoucí Jaroslav Foglar. Dějiny českého skautingu odrážejí pohnutou historii země ve 20. století - v době nacistické a komunistické totality byl Junák zakázán, po návratu demokracie vždy znovu obnoven. Ke skautským myšlenkám se hlásí i mnozí umělci, politici, vědci, spisovatelé či sportovci.

Základem skautské činnosti, který se léty nemění, je všestrannost, samostatnost, kamarádství a spolupráce v týmu založená na fair play a pobytu v přírodě. Program se ale mění tak, aby byl zajímavý a atraktivní i pro současnou "počítačovou" generaci. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon či na jednu konkrétní činnost nabízí skaut možnost prosadit se každému dítěti.