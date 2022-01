Čeští sáňkaři se chystají na dlouhé zatáčky a záludný závěr na olympijské trati

Praha - České sáňkaře na olympijských hrách čeká dráha s nezvykle dlouhými a plochými zatáčkami, které nejsou tak obtížné jako na jiných tratích. Počítají ale s tím, že problémy bude dělat závěrečná obtížná pasáž. Česko obsadilo všechny kategorie. Závodit budou ve dvojicích Filip Vejdělek a Zdeněk Pěkný, v kategorii jednotlivců Michael Lejsek a mezi ženami Anna Čežíková. Devatenáctiletá sáňkařka kvůli olympijské kvalifikaci přeskočila jednu věkovou kategorii a musí čelit o poznání těžším soupeřkám.

Čeští reprezentanti preferují jiný typ tratí, než bude v Pekingu. "Mně osobně víc sedí ty technické, kdy jsou zatáčky blíž u sebe a kratší. Tady jsou strašně dlouhé a ploché. Pocitově se v dráze jen vezu, musím jen lehce korigovat linii nájezdů a výjezdů. Ve spodní části je jeden zrádný výjezd ze zatáčky do hada, kde je to z kopce a do kopce. Tam musí člověk zachovat co nejvíc klidu. Když se hne, tak je konec," líčil Lejsek. "V té pasáži ve spodní části je velice jednoduché ztratit hodně času," doplnil Pěkný.

Ten musí na trati spolupracovat se spolujezdcem Vejdělkem, který je jeho bratrancem. "Sáňky řídíme oba. Já jsem přímo na saních, mám lepší cit. Cítím ty sáňky přímo pode mnou. Filip má zase vizuální představu. Vidí na tu dráhu. Já jsem jeho záda a on je můj obličej a nohy," přiblížil dvacetiletý závodník nezbytnou spolupráci a důvěru.

Olympijská trať se příliš nezamlouvá Čežíkové, jež je benjamínkem týmu. Mezi ženy se takto brzy dostala, protože Česko podobně kvalitní dospělou závodnici nemá. "Chyběla nám ženská, tak jsem šla rovnou do dospělých. V podstatě jsem přeskočila celou kategorii starších juniorů. Závodím proti mnohem starším a těžším," posteskla si.

Tělesná hmotnost významně ovlivňuje rychlost saní. "Můžeme dovažovat olověnou vestou. Můžu dovažovat až deset kilo, dovažuju pět, abych zvládla aspoň nějak odstartovat. Ty nejtěžší váží i kolem stovky, já mám necelých 60 kilo. Váha hraje docela velkou roli," uvedla Čežíková.

Už premiérový postup na olympijské hry je pro všechny velkým úspěchem. Třiadvacetiletý Lejsek se kvalifikoval, přestože mu po závodech v Číně nedorazily do Ruska saně. "Byl jsem nucen podstoupit tři závody na vypůjčených saních. Musel jsem se každý týden učit jezdit nanovo a nebylo to úplně jednoduché," vyprávěl.

Pro něj i pro Čežíkovou je zásadní mít dobrý pocit ze čtyř předvedených jízd. O nejlepší umístění z českých reprezentantů by měla usilovat dvojice Vejdělek, Pěkný. Také proto, že v jejich kategorii není tak početná konkurence. "Nejšťastnější bych byl, kdyby se nám podařilo být do nejlepší patnáctky," řekl první jmenovaný.