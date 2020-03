Čeští politici hovoří po slovenských volbách o změně

Praha - Především o touze Slováků po změně hovořili dnes čeští politici při gratulacích Igoru Matovičovi a jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) k vítězství ve slovenských parlamentních volbách. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že se těší na další spolupráci na úrovni Evropské unie i visegrádské skupiny. Slovenští umělci oslovení ČTK zmiňují vedle změny i zklamání, že se do parlamentu nedostala koalice Progresivní Slovensko/Spolu. Podle analytiků, které ČTK oslovila, je vítězství OLaNO z hlediska mezinárodních trhů dobrou zprávou.

Babiš řekl, že Matovič a OLaNO měli skvělou kampaň, díky níž dokázali získat obrovskou důvěru. "Se SR máme vynikající vztahy a já se moc těším na spolupráci bilaterálně, ve V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) i v EU," řekl. Prezident Miloš Zeman ocenil, že neuspěli extremisté, pogratuloval Matovičovi a popřál brzké sestavení akceschopné vlády. "Pan prezident věří, že se budou nadále rozvíjet nadstandardní vztahy mezi ČR a SR a také úzká spolupráce v rámci V4," uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru uvedl, že česko-slovenské vztahy jsou mimořádně vřelé. "Voliči projevili touhu po změnách. Držím Slovákům, kteří jsou našimi zásadními spojenci v EU, V4 i středoevropském prostoru, palce," napsal. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že voliči překreslili politickou mapu země. "Nezabodoval extremismus, jak některé průzkumy naznačovaly," vyzdvihl.

Představitelé opozičních stran hovoří většinou o změně. Šéf ODS Petr Fiala uvedl, že úspěch opozice znamená, že změna je možná. Jeho místopředseda Alexandr Vondra čte výsledek mimo jiné jako přirozenou touhu Slováků skoncovat s mafií a oligarchizací politiky. Také podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše Slováci jasně ukázali, že již nehodlají tolerovat korupční praktiky.

Předseda SPD Tomio Okamura ocenil, že volby vyhrála strana prosazující přímou demokracii. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka míní, že výsledek dává naději na změnu. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že žádné zlo neroste do nebe. "A Slováci ve volbách učinili rázný krok, aby se ho zbavili, k čemuž jim gratuluju," řekla. Předseda STAN Vít Rakuan pogratuloval Slovensku k odstavení dosud nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica. Předseda KSČM Vojtěch Filip naopak ocenil i výsledek Směru-SD.

Jako nástup "generační obměny" vnímá výsledky slovenský sociolog žijící v Praze Fedor Gál. Podle lídra nejpopulárnější slovenské popové kapely v Česku No Name Igora Timka situace v jeho zemi vyžadovala změnu. Fero Fenič, filmový režisér, scenárista a organizátor festivalu Febiofest však negativně vnímá skutečnost, že se do parlamentu nedostala koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu. Odstavení strany Směr-SD ho naopak potěšilo.

Z hlediska mezinárodních trhů je vítězství OLaNO dobrou zprávou, shodli se analytici oslovení ČTK. Výsledek podle nich dává značnou šanci, že sestavení vlády bude snadnější, než se odhadovalo, a že vláda bude stabilnější. "Šokující a přesvědčivé vítězství Matoviče dává trhům obrovskou naději, že SR nepůjde cestou oligarchizujícího Maďarska či populistického Řecka, ale zamíří spíš doprava," řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

Opoziční protikorupční hnutí OLaNO získalo ve volbách zhruba čtvrtinu hlasů. Do sněmovny se dostalo šest stran a hnutí. Krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) navzdory průzkumům neposílila. OLaNO odsunulo na druhou příčku Směr-SD, který dostal 18,29 procenta hlasů.