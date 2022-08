Čeští piloti vrtulníků se v USA školí na nové americké stroje

Praha - Ve Spojených státech se školí dvě desítky českých armádních pilotů a techniků, kteří budou od příštího roku létat na nových amerických vrtulnících. Výcvik absolvují na základně americké námořní pěchoty v Camp Pendleton. ČTK to dnes sdělila mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová. Podle armádního webu www.army.cz dvě skupiny pilotů a techniků z vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou odcestovaly do Spojených států v červenci.

Podle Cyprisové bude výcvik trvat asi půl roku. Technický personál by se měl zpět do Česka vrátit do konce roku, posádky vrtulníků v USA zůstanou do února. Poznamenala, že vyslané dvě desítky letců a techniků plně zabezpečí další pokračování výcviku přímo v Česku, další skupinu proto už armáda do Spojených států vysílat nebude.

Výcviku se účastní piloti, palubní technici a pozemní technici. "U všech odborností je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na konstrukci vrtulníku, avioniku, ovládání stroje. U pilotů po teoretické části následuje výcvik v létání," uvedla Cyprisová. Armáda na twitteru uvedla, že piloti už ve Spojených státech absolvovali výcvik přežití ve vodě a teorii se učili i pomocí virtuální reality.

Čeští letci podle Cyprisové při výcviku používají stejné přilby jako američtí piloti. Její vnitřní vložka je tvarována přesně na hlavu každého pilota, palubního technika a střelce tak, aby dokonale přiléhala a netlačila.

Česká republika ze Spojených států kupuje osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bitevní AH-1Z Viper, vyrábí je firma Bell. První kusy by měla armáda do výzbroje dostat příští rok, ve výzbroji nahradí bitevní stroje Mi-35/24.

Mobilní výcvikový tým firmy Bell bude podle armády na základně v Náměšti nad Oslavou cvičit místní personál po dobu dvou let. Podporu životního cyklu vrtulníků bude v novém závodu H1 zajišťovat státní podnik LOM Praha. V Náměšti vznikne také simulační centrum pro výcvik pozemního a létajícího personálu.