Praha - Čeští akrobatičtí piloti za sebou mají polovinu osmidílného seriálu Red Bull Air Race a v druhé části sezony se chtějí posunout pořadím. Martin Šonka se pokusí z průběžného třetího místa ještě zaútočit na vysněný titul, na který ztrácí jedenáct bodů, a Petr Kopfstein by rád výrazně vylepšil aktuální dvanáctou příčku.

Šonka, který vloni až v posledním závodě přišel o celkové prvenství a skončil druhý, vstoupil do letošní sezony nešťastně a v úvodních dvou podnicích prestižního seriálu ho potkala diskvalifikace za technický problém. V červnovém posledním závodě v Budapešti však zvítězil a čtyři podniky před koncem ztrácí jedenáct bodů na vedoucího Australana Matta Halla a devět bodů na Američana Michaela Gouliana.

"Jsme méně spokojení než v loňské sezoně, ty dvě technické diskvalifikace nás úplně zbytečně připravily o spoustu bodů. Nebýt nich, tak ze čtyř závodů jsme byli čtyřikrát ve finále, což je fajn. Na druhou stranu je to zase obrovská výzva a jiná situace než vloni," řekl Šonka na tiskové konferenci v Praze.

"Cílem zůstává bojovat o titul. Druhý už jsem byl a nebylo by závodnické myslet na nižší příčky. Stáhnout se ta ztráta dá, Matt je taky pod tlakem a taky nesmí udělat chybu. Někdo z nás přetáhne přetížení, nebo poletí třeba příliš opatrně, jako se to stalo Petrovi v Budapešti, a může se hned propadnout," doplnil čtyřicetiletý pilot.

Druhý z Čechů v seriálu Kopfstein posbíral ve všech čtyřech závodech shodně jen dva body a je dvanáctý ze 14 účastníků. "V letošní sezoně jsme poměrně experimentovali, měnili jsme mechanika a letadlo neprošlo změnami, které jsme plánovali. To, že jsme měli lehký skluz ve vývoji, částečně způsobilo, že letadlo je pomalejší," řekl Kopfstein.

"Měníme strategii, je potřeba víc riskovat. Rozhodují tisíciny sekundy. Snažili jsme se v čase mezi závody shodit kila na letadla, také já jsem zhubnul. Změn jsme udělali hodně. Věříme v obrat a že druhá půlka sezony bude lepší," dodal rovněž čtyřicetiletý letecký akrobat.

Šonka s týmem navzdory triumfu v posledním závodě před pauzou mírně upravoval stroj. "Upravovali jsme detaily, protože jsme měli v Budapešti technické problémy. Takže odladit, nastavit, aby to fungovalo, jak má. Plus nějaké drobnosti. Ale letadlo by mělo být ve stejné kondici jako v Budapešti," uvedl Šonka.

Seriál pokračuje na konci srpna v Kazani, poté je na programu podnik v rakouském Wiener Neustadtu a na závěr dva závody v USA. "Na Kazaň jsem zvědavý. V Budapešti jsme získávali ve vertikálních obratech, zatímco na rovině nás všichni dolítávali. V Budapešti byly tři obraty, v Kazani bude jen jeden, takže výhoda otočky se rozpustí. Bude to asi víc o tom, kdo jak má nastavené letadlo," mínil Šonka.