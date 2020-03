Čeští pendleři ve zdravotnictví dostanou v Sasku 40 eur denně

Berlín - Sasko si chce udržet Čechy pracující v oblasti zdravotnictví. Českým pendlerům proto nabízí podporu ve výši 40 eur denně (1100 korun), pokud nyní i přes problémy s překračováním hranic zůstanou v práci. Podpora je připravena také pro jejich rodiny. Informovala o tom televizní a rozhlasová stanice MDR s odvoláním na saského premiéra Michaela Kretschmera, podle něhož by se opatření mohlo týkat asi 1000 Čechů.

Na podporu mají nárok Češi dojíždějící do saských příhraničních regionů za prací ve zdravotnictví, a to nejen ti pracující přímo ve zdravotnických pozicích, ale třeba také zaměstnanci kuchyní nebo prádelen, které jsou k provozu nemocnic a dalších zdravotnických zařízení nezbytné. Do Saska se mohou vydat i s partnerem a dětmi. Každý nepracující člen rodiny má v takovém případě nárok na podporu 20 eur denně (550 korun).

Ministr hospodářství Martin Dulig dnes firmám, které mají obavy z toho, že přijdou o české a polské zaměstnance, doporučil, aby je na přechodnou dobu ubytovaly v hotelech a penzionech.

Česká vláda v pondělí rozhodla o tom, že kvůli šíření koronaviru opět zpřísní podmínky pro dojíždění za prací přes hranice. Pokud chtějí takzvaní pendleři od čtvrtka nadále pracovat v Německu a Rakousku, mají si tam zajistit ubytování.