Společná fotografie olympioniků na setkání po 50 letech od her v Grenoblu a Mexiku v roce 1968, 22. listopadu 2018 v Praze. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Čeští olympionici z her v Grenoblu a Mexiku se dnes sešli po 50 letech. Na setkání jich dorazilo 62 včetně třinácti medailistů, kteří obdrželi pamětní skleněné medaile. Z olympijských vítězů přišel jen střelec Jan Kůrka. Z těch zbývajících žije už jen Milena Duchková-Neveklovská, která získala v Mexiku zlato ve skocích do vody. Z kanadského Vancouveru, kde bydlí, tentokrát do Prahy dorazit nemohla.

Podobné setkání pořádané Českým olympijským výborem se konalo potřetí. Bývalí úspěšní sportovci si mohli nejen popovídat se svými někdejšími souputníky, ale také sledovali dokumentární filmy režiséra Františka Papouška o obou olympiádách.

Na té zimní ve francouzském Grenoblu zazářil skokan na lyžích Jiří Raška, který se stal prvním československým vítězem na ZOH. Ke zlatu na středním můstku ještě přidal stříbro na velkém. "Myslím, že s lepším úspěchem jsme domů skoro nemohli jet. Vzpomínám na to hrozně rád," řekl tehdejší benjamínek týmu Rudolf Höhnl. Z party kolem trenéra Zdeňka Remsy přišel jako jediný. Raška zemřel v roce 2012 a ani ostatním skokanům zřejmě zdravotní stav nedovolil dorazit.

Jediný gól od zlata byli v Grenoblu čeští hokejisté. Porazili tehdejší Sovětský svaz, ale remíza se Švédskem je o triumf připravila. I dnes vzpomínali, jak měl Jozef Golonka na hokejce vítězný gól. "Vystřelil, ale branka z toho nebyla. Švédové byli hrozně houževnatí, protože jim šlo o třetí místo," řekl Jan Klapáč, dědeček dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké.

Hrdinkou olympiády v Mexiku byla gymnastka Věra Čáslavská. Vedle čtyř zlatých a jedné stříbrné individuální medaile pomohla ještě ke stříbru československému družstvu. Její parťačky dnes vzpomínaly bez ní, protože Čáslavská předloni podlehla vážné nemoci. "Byla nejlepší, byla silná osobnost, my jsme si jí strašně vážily. Byly jsme rády, že jsme mohly žít v době, kdy naše gymnastika byla nejlepší na světě. Je nám to moc líto, že tady nemůže být mezi námi, protože jsme se sešly z toho družstva všechny. Tak snad na nás kouká," řekla Bohumila Řešátková.

Olympijský vítěz ve střelbě z libovolné malorážky vleže Kůrka vzpomínal, jak se o svém vítězství dozvěděl až v olympijské vesnici hodinu a půl po vypálení poslední rány. Věděl, že nastřílel hodně, ale výkony tehdy počítali rozhodčí ručně. "V mé době každý terč, který sjel do okopu, šel ke komisi, byly tři tříčlenné. Než to devět lidí oparafovalo, tak to chviličku trvalo," popisoval. Nakonec z toho byl světový rekord 598 bodů a olympijské zlato.

Vedle Čáslavské, Kůrky a Duchkové získala v Mexiku zlato tehdy osmnáctiletá výškařka Miloslava Rezková, která zemřela v roce 2014.