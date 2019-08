Čeští olympionici budou v Tokiu žít v centru olympijské vesnice

Szeged (Maďarsko) - Čeští olympionici budou mít za rok na hrách v Tokiu dům v centru olympijské vesnice. Při setkání šéfů misí ho obhlédl sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor, který bude vedoucím české výpravy na OH 2020. Dvojnásobný olympijský šampion z Atlanty zamířil z Tokia rovnou na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do Szegedu.

Seminář šéfů misí se pravidelně koná zhruba rok před zahájením olympijských her a je největší akcí před olympiádou. Sjíždějí se na něj zástupci všech olympijských výborů, bývá to kolem 600 lidí. Pořadatelé jim prezentují postup příprav.

Po Doktorově návštěvě, na níž byl s kolegou z ČOV Janem Stlukou, je už prakticky jasné, kde budou čeští sportovci při olympiádě žít. "Ještě to není podepsané, ale už asi víme, kde budeme bydlet. Barák budeme mít uprostřed. Do všech míst, která potřebujeme, bude relativně blízko, což je důležité. Bude to blízko do jídelny, na transport mall, k hlavnímu vchodu," vykládal Doktor českým novinářům v Szegedu.

Olympijská vesnice není nijak zvlášť rozlehlá, z jednoho konce na druhý měří necelý kilometr. Z vybraného domu budou mít čeští sportovci výhled na moře. "Původně jsme měli vyhlédnutý jiný, ale zjistili jsme, že neodpovídal našim požadavkům na prostory pro týmové a medicínské zázemí," vyprávěl Doktor.

Vedle oficiální společné návštěvy šéfů misí do budoucí olympijské vesnice Češi zavítali ještě dvakrát sami. "Byli jsme si to vyfotit i z druhé strany, než nám ukazovali. Tam je na všechno málo času. Musíme se připravovat, že na to budeme chtít udělat zase nějaký branding," řekl Doktor. Dům, který obývají čeští sportovci, bývá pravidelně výrazně vyzdobený, aby bylo jasné, kdo zde našel dočasný domov. A právě Doktor se na vymýšlení výzdoby výrazně podílí.

Zvenku si šéfové misí mohli prohlédnout i budoucí olympijská sportoviště. "Docela rád bych viděl olympijský stadion i zevnitř, měl by být hezký. Na rychlostní kanoistiku to je prostě kanál. Když pojedou závodníci do cíle, uvidí krásný most. Krásný kanál je i na vodní slalom. Je to areál vybudovaný na zelené louce a bude k využití nejen pro olympiádu, ale i do budoucna, protože je v zábavním parku," konstatoval.

Nepochybuje o tom, že při olympiádě budou sportoviště vypadat dobře. "Nepamatuju si, že by na olympijských hrách bylo škaredé sportoviště. Když se to pak připraví a vyzdobí, tak i to provizorní je hezké," vzpomínal.

Předpokládá, že v Tokiu bude panovat vedro a vlhko jako v Atlantě, kde se před 23 lety zapsal do sportovní historie. "Budeme se potýkat s přechody z obrovského vedra a vlhka, kdy je člověk hned zpocený, do autobusu, který je vymražený. Oni v těch dopravních prostředcích a budovách klimatizují úplně extrémně," uvedl Doktor.

Aby se předcházelo nachlazení, vyfasují sportovci vedle oblečení z materiálů do horka také mikiny s kapucí, které by si měli oblékat v klimatizovaných prostorech. ČOV pro sportovce poveze do Tokia také chladící vesty a bazénky a poučí je o správném pitném režimu.

"Zvládnout vedro bude alfou a omegou výkonu hlavně pro sportovce, kteří závodí venku. Japonci ale slibují, že podniknou spoustu kroků. Po městě mají být sprchy s vodní mlhou, stanice se studenou vodou, na zastávkách mají být přístřešky. Každé olympijské hry provázejí nějaké nesnáze, ale Japonci se je snaží řešit promptně," dodal Doktor.

Olympijské hry v Tokiu se uskuteční od 24. července do 9. srpna 2020.