Čeští motocyklisté řeší na Dakaru nedostatečný výkon strojů

Vadí ad-Davásir (Saúdská Arábie) - Čeští motocyklisté na Rallye Dakar bojují s nedostatečným výkonem svých strojů. Po třetí etapě si na slabší výkon oproti továrním týmům stěžovali Martin Michek, Milan Engel i David Pabiška s Rudolfem Lhotským, kteří startují v kategorii bez asistence.

"Bylo to zase šíleně rychlé. A na rovinkách mě bohužel předjížděli kluci s továrními motorkami. Těm v rychlosti nejde konkurovat, mají úplně jiné možnosti," uvedl Michek v tiskové zprávě týmu Orion Moto Racing Group. "Bylo to podobné jako včera, hodně rovinaté a rychlé. Ke konci jsem měl maximálku 166 km/h," podotkl Engel.

Michek se i tak dokázal opět prosadit do elitní dvacítky a po 19. místě je průběžně sedmnáctý. "Duny tvořily nějakých deset procent. Přitom v těch rychlých pasážích ztrácíme nejvíc. Tovární stroje jedou o 15 km/h rychleji a to na sto kilometrech udělá patnáct minut, což už je dost," uvedl Michek startující na svém druhém Dakaru.

Engel dnes ztrácel více, zajel až pětatřicátý čas a celkově je 30. "Na písčitých pláních jsem jel v průměru kolem 130 až 140 km/h. Měl jsem strach, aby mi nedošel benzín, takže jsem raději trošku zpomalil. To mě stálo umístění a cenné minuty. Možná jsem to měl risknout a jet na plný plyn. Ale je to ještě dlouhý závod," řekl Engel.

Vedení týmu MRG tak nyní řeší, jak zvýšit výkon motocyklů KTM. "Moc operativního prostoru ale není. Připravovali jsme se na techničtější úseky, ale zase je to neskutečné rychlé. Zvedli jsme motor o 800 otáček. Kdybychom to posunuli ještě více, tak bychom mohli oddělat motory a to nechceme riskovat. Oni vědí, že jim to vydrží i v 12.000 otáčkách, mají to vyzkoušené. Pár nápadů ale ještě máme," uvedl šéf týmu Ervín Krajčovič.

Pabiška i Lhotský startují v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence a o elitní dvacítku tak neusilují. I je ale slabší výkon motocyklu trápí. "Na planinách mi všichni soupeři odjížděli, protože motorka netáhla, stejně jako Davidovi. Začalo se dnes mluvit o nekvalitním benzínu a někteří měli zanesené palivové filtry, tak uvidíme, co s tím v bivaku uděláme," řekl Lhotský, jenž je v kategorii dakarských dobrodruhů desátý. Jeho kolega v Jantar týmu Pabiška šestý.