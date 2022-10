Čeští ministři v čele s premiérem Fialou jednají v Kyjevě s tamní vládou

Kyjev - V Kyjevě začalo dnes dopoledne společné zasedání české a ukrajinské vlády. Oznámil to krátce před 11:00 na twitteru náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis. Do Kyjeva s premiérem Petrem Fialou přijeli za český kabinet také tři vicepremiéři a čtyři ministři, informoval úřad vlády. Členy české delegace čeká vedle jednání s ukrajinskými ministry i schůzka s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Původně se měli sejít i s předsedou Nejvyšší rady Ruslanem Stefančukem, ale schůzka byla zrušena. Cesta má vyjádřit jasnou podporu Ukrajině čelící ruské vojenské invazi, uvedla Strakova akademie.

Fotogalerie

Do Kyjeva doprovodili Fialu vicepremiéři Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. "Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky. Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat," uvedl Fiala na twitteru.

Do Kyjeva česká delegace přijela zhruba s hodinovým zpožděním oproti plánům, důvodem byly dnešní výbuchy v oblasti. Ruské rakety totiž podle kyjevských úřadů ráno opět mířily na civilní infrastrukturu metropole. Návštěvu zahájili ministři zastávkou u historického domu, který byl cílem ruského ostřelování Kyjeva před dvěma týdny, informovala ukrajinská ambasáda v Praze na twitteru.

Mezivládní konzultace dnes zahájili Fiala se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem. K premiérům se poté připojili ministři. Jedním z hlavních témat bude podle Strakovy akademie jasné vyjádření podpory Ukrajině a pokračování vojenské i humanitární pomoci. Hovořit se bude také o poválečné obnově Ukrajiny včetně toho, jak by se do ní mohly zapojit české firmy. Fiala se Zelenským by měli podle úřadu vlády podepsat společnou deklaraci k euro-atlantické perspektivě pro Ukrajinu. Česká republika je až do konce letošního roku předsednickou zemí EU.

Fiala už v březnu, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, tamní hlavní město navštívil spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou. Zelenskyj tehdy návštěvu označil za silný projev podpory napadené zemi. Cestu připomíná tabulka v kyjevské Aleji odvahy, kterou dnes čeští ministři navštíví v doprovodu bývalého velvyslance v ČR a nynějšího náměstka ukrajinského ministra zahraničí Perebyjnise. Alej, kterou v srpnu otevřel prezident Zelenskyj se svým polským protějškem Andrzejem Dudou, zvěčňuje jména politických vůdců a dalších představitelů zemí, poskytujících Ukrajině významnou pomoc v boji s Ruskem.

Kupka dovezl do Kyjeva seznam českých firem nabízejících pomoc v obnově Ukrajiny

Kupka přivezl do Kyjeva, kde se účastní společných česko-ukrajinských mezivládních konzultací, nabídku českých firem, které by se chtěly podílet na obnově Ukrajiny napadené Ruskem. Konkrétní pomoc nabízí železnici. ČTK Kupka sdělil, že svým protějškům předá do ukrajinštiny přeloženou nabídku firem, které se přihlásily Hospodářské komoře na výzvu k možného podílu na obnově Ukrajiny.

V oblasti železnice je podle Kupky možnost spolupráce rozsáhlá, ať už se týče modernizace lokomotiv, případně dodávek nových lokomotiv, zejména pro posun, nebo i dalších technologických částí, například zabezpečení výhybek. "Třinecké železárny v seznamu figurují také jako dodavatel kolejnic," uvedl a dodal, že Česko je v tuto chvíli schopno poskytnout Ruskem poškozované ukrajinské infrastruktuře množství konkrétní pomoci.

Jednat bude Kupka zejména s ukrajinským ministrem dopravy Oleksandrem Kubrakovem, se kterým už se setkal počátkem léta v Lyonu. Chce s ním probrat, co vše je možné pro pomoc Ukrajině učinit v oblasti dopravní infrastruktury. "Zejména ČD Cargo je velmi významným dopravcem pro zajištění jak humanitární pomoci, tak i například i zbraňových systémů," konstatoval. Připomenul, že ukrajinská železnice má významnou funkci ve zvládání vojenských operací, odpovědná je za logistiku i logistickou podporu, včetně dodávek jídla na frontu.