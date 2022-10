Čeští ministři v čele s Fialou v Kyjevě jednali s ukrajinským vedením

Kyjev - Čeští ministři v čele s premiérem Petrem Fialou dnes jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta měla vyjádřit jasnou podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a rovněž podpořit ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Členové obou kabinetů jednali také o poválečné obnově Ukrajiny. Česká delegace přijela do Kyjeva krátce poté, co se ukrajinská metropole opět stala terčem ruského vzdušného útoku.

Fiala po jednání se Zelenským řekl, že Ukrajina potřebuje jasnou perspektivu vstupu do EU a NATO. Může přitom podle něj počítat s českou podporou. Předseda české vlády ocenil pokrok, který Ukrajina učinila na cestě ke splnění podmínek pro pokračování rozhovorů o začlenění země do EU. Česko podle něj podporuje i co nejrychlejší uvolnění tří miliard eur přislíbených zemi z unijních zdrojů.

Zelenskyj ocenil, že čeští ministři přicestovali do Kyjeva ve chvíli, kdy se město stalo znovu cílem ruského ostřelování. Uvedl, že s Fialou koordinoval sankční kroky vůči Rusku. Státníci hovořili i o vytvoření speciálního soudního dvora pro zločiny způsobené Ruskem po únorovém napadení Ukrajiny či o spolupráci při opravě vojenské techniky a obraně proti dronům.

Ukrajinský prezident Fialovi předal vysoké státní vyznamenání, řád Jaroslava Moudrého. Ocenil jím Fialův mimořádný přínos rozvoji ukrajinsko-českých vztahů a spolupráce, ale také podporu nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny.

Mezivládní konzultace zahájil před polednem Fiala se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem. K premiérům se poté připojili ministři. Jedním z hlavních témat bylo podle Strakovy akademie jasné vyjádření podpory Ukrajině a pokračování vojenské i humanitární pomoci. Tématem byla také o poválečná obnova Ukrajiny včetně toho, jak by se do ní mohly zapojit české firmy. Podle české Hospodářské komory projevilo ochotu se jí účastnit přes sto firem.

Do Kyjeva doprovodili Fialu vicepremiéři Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. Po společném zasedání české a ukrajinské vlády odpoledne jednali se svými protějšky samostatně. Jedním z výsledků rozhovorů je podpis memorand o prohloubení ekonomické a politické spolupráce mezi Českem a Ukrajinou. Fiala také pozval ukrajinský kabinet na příští rok do Prahy.

Šmyhal po jednání uvedl, že česká návštěva v jednom z nejsložitějších období ukrajinských dějin je projevem obrovské solidarity a podpory. Fiala označil za přirozené a automatické další pokračování vojenské i humanitární podpory Ukrajiny. Cílem je obnova územní celistvosti země, řekl. Aktuálně česká vláda uvolnila 20 milionů korun na nákup naftových generátorů, které mají po ruských útocích pomáhat s nahrazováním výpadků dodávek elektřiny v Dněpropetrovské a Lvovské oblasti.

Fiala ocenil, že Ukrajina dělá jasné kroky v naplňování podmínek cesty do EU a české předsednictví v unii bude usilovat, aby výsledky byly zaznamenány ještě letos. Ukrajinský parlament podle Šmyhala do konce roku chystá přijetí stovky zákonů potřebných pro další postup v integračním procesu.

Příjezd české delegace o zhruba hodinu zdržel letecký poplach v Kyjevě. Ruské rakety totiž podle ukrajinských úřadů ráno opět mířily na civilní infrastrukturu metropole. Podle svědků byl vidět kouř z asi deset míst výbuchů a velká část města se ocitla bez proudu a dodávek vody.

Předseda české vlády navštívil Kyjev už v březnu, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy do hlavního města přijel spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a předsedou slovinské vlády Janezem Janšou. Šéf české diplomacie Lipavský byl v ukrajinské metropoli letos potřetí.