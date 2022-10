Čeští ministři v čele s Fialou přijeli do Kyjeva na jednání s tamní vládou

Kyjev - Zástupci české vlády v čele s premiérem Petrem Fialou přijeli do Kyjeva. Schůzky s ukrajinskou vládou se vedle Fialy účastní tři vicepremiéři a čtyři ministři, informoval úřad vlády. Členy české delegace čekají vedle jednání s ukrajinskými ministry schůzky s prezidentem Volodymyrem Zelenským či předsedou Nejvyšší rady Ruslanem Stefančukem. Cesta má vyjádřit jasnou podporu Ukrajině čelící ruské vojenské invazi, uvedla Strakova akademie.

Do Kyjeva doprovodili Fialu vicepremiéři Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. "Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky. Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat," uvedl Fiala na twitteru.

Do Kyjeva česká delegace přijela zhruba s hodinovým zpožděním oproti plánům, důvodem byly dnešní výbuchy v oblasti. Ruské rakety totiž podle kyjevských úřadů ráno opět mířily na civilní infrastrukturu metropole.

Mezivládní konzultace dnes zahájí Fiala se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem. K premiérům se poté připojí ministři. Jedním z hlavních témat bude podle Strakovy akademie jasné vyjádření podpory Ukrajině a pokračování vojenské i humanitární pomoci. Hovořit se bude také o poválečné obnově Ukrajiny včetně toho, jak by se do ní mohly zapojit české firmy. Fiala se Zelenským by měli podle úřadu vlády podepsat společnou deklaraci k euro-atlantické perspektivě pro Ukrajinu. Česká republika je až do konce letošního roku předsednickou zemí EU.

Fiala už krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu tamní hlavní město navštívil. V polovině března společně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou vyrazil do Kyjeva, který se snažily obklíčit ruské jednotky. Ukrajinský prezident Zelenskyj tehdy návštěvu označil za silný projev podpory napadené země.

V doprovodu bývalého velvyslance v ČR a nynějšího náměstka ukrajinského ministra zahraničí Jevhena Perebyjnise dnes čeští ministři navštíví Alej odvahy, kterou v srpnu otevřel prezident Zelenskyj spolu se svým polským protějškem Andrzejem Dudou. Alej zvěčňuje jména politických vůdců a dalších představitelů partnerských zemí, poskytujících Ukrajině významnou pomoc v boji s Ruskem. Od září je v aleji také tabulka připomínající Fialovu cestu s Morawieckým, Janšou a polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským do Kyjeva.