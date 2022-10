Čeští ministři se 31. října v Kyjevě zúčastní zasedání s ukrajinskou vládou

Praha - Čeští ministři se v Kyjevě 31. října zúčastní společného zasedání s ukrajinskou vládou, jednat budou o dopadech ruské agrese i obnově Ukrajiny. ČTK to dnes řekl mluvčí vlády Václav Smolka. S odkazem na ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala o plánu informoval Deník N.

Do Kyjeva by podle Smolky měla odjet zhruba polovina členů kabinetu podle toho, na jaké agendě se při přípravě setkání politici dohodnou. V podobném formátu a počtu jedná pravidelně česká vláda s partnery z Polska, Slovenska a Izraele. Do Kyjeva pojedou ministři během českého předsednictví EU.

Šmyhal byl ve čtvrtek v Praze účastníkem prvního summitu Evropského politického společenství (EPC). Na Pražském hradě měl možnost debatovat s více než čtyřmi desítkami státníků o válce na Ukrajině, migraci, energetice a ekonomické situaci. Nová platforma zahrnula členské státy Evropské unie, Ukrajinu a také například země západního Balkánu, Británii, či Turecko. Během úvodní části jednání se k politikům připojil videohovorem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Se Šmyhalem se na okraj summitu setkal premiér Petr Fiala (ODS). Česko od počátku ruské invaze na Ukrajinu Kyjev podporuje. Fiala byl mezi první trojicí evropských politiků, kteří po začátku válečného konfliktu hlavní město Ukrajiny navštívili. Česko dosud podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) Ukrajině poskytlo vojenskou pomoc za 4,2 miliardy.