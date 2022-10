Čeští ministři budou jednat v Kyjevě se svými ukrajinskými protějšky

Praha - O poválečné obnově Ukrajiny či ukrajinských uprchlících na českém území budou dnes jednat ministři české vlády v Kyjevě se svými ukrajinskými protějšky. Společné zasedání obou kabinetů provázejí kvůli trvající ruské vojenské invazi na území Ukrajiny přísná bezpečnostní opatření. Úřad vlády tak nezveřejnil ani přesné složení delegace, která má čítat asi šest ministrů.

V podobném formátu jedná pravidelně česká vláda s partnery z Polska, Slovenska a Izraele. Do Kyjeva pojedou ministři během českého předsednictví v Radě EU. "Navážeme na konzultace, které jsme premiér a já vedli během našich návštěv v Kyjevě. Během jednání budeme řešit zapojení českých nevládních organizací a firem do poválečné obnovy Ukrajiny i podporu země při integraci do EU," sdělil dříve ČTK šéf diplomacie Jan Lipavský.

Od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu český stát udělil ukrajinským uprchlíkům přes 450.000 dočasných víz, která držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Česko také od počátku ruské invaze patří mezi nejvýraznější podporovatele Ukrajiny. Export vojenského materiálu z ČR na Ukrajinu letos dosáhl 47 miliard korun a stát dosud Ukrajině poskytl pomoc za 4,5 miliardy korun.

Premiér Petr Fiala už krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu tamní hlavní město navštívil. V polovině března společně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou vyrazil do Kyjeva, který se snažily obklíčit ruské jednotky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy návštěvu označil za silný projev podpory napadené země.

V pátek 28. října, na státní svátek připomínající vznik samostatného Československa, udělil prezident Miloš Zeman Zelenskému nejvyšší české státní vyznamenání - Řád Bílého lva. Ocenil ho za "jeho statečnost a odvahu, se kterou odmítl americký návrh na poskytnutí bezpečného útočiště a zůstal v tehdy bojujícím Kyjevu". Ten samý den Zelenskyj udělil Praze čestný titul Město-zachránce, a to za pomoc Ukrajincům a Ukrajině. V neděli se desetitisíce lidí se sešly na pražském Václavském náměstí, aby vyjádřili solidaritu s Ukrajinou a upozornili na nutnost ochrany demokratických hodnot. K účastníkům promluvila prostřednictvím videa i manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská, která poděkovala Česku za podporu.