Čeští krasobruslaři po uzavření stadionů našli útočiště v Itálii

Praha - Čeští reprezentanti v krasobruslení po uzavření zimních stadionů v Česku, které kvůli koronaviru nařídila vláda, odjeli do Itálie. Jsou tam mimo jiné tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi, vítězové zářijového závodu v Oberstdorfu, sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař a ženská česká jednička Eliška Březinová. Ta tam stejně jako Žuková s Bidařem plánuje začátkem listopadu závodit.

Přerušit minimálně na dva týdny přípravu na ledě v době, kdy se závodní sezona kostrbatě, ale jistě rozbíhá, by pro krasobruslaře mělo velké následky. "Kdybychom čtrnáct dní nebruslili, tak by to bylo špatné. V našem sportu je hodně poznat, když se netrénuje na ledě. Jsme rádi, že jsme to takhle mohli vyřešit a v Itálii nás přijali," řekl Bidař.

Kemp pro reprezentanty zorganizoval Český krasobruslařský svaz. Někteří závodníci by ho rádi završili 6. až 8. listopadu na mezinárodním závodě Icelab Cup v Bergamu, tedy ve městě, které se na jaře stalo symbolem šíření koronaviru v Itálii. Březinová počítá ještě se soutěží v Sofii, která by se měla uskutečnit od 10. do 15. listopadu. Taneční pár sourozenců Taschlerových by se rovněž v polovině listopadu rád ukázal na Varšavském poháru.

Jakékoliv plánování je ale vzhledem ke druhé vlně koronavirové pandemie v Evropě obtížné. V Česku se sportovní dění opět zastavilo a soutěže se ruší jedna za druhu. Svaz se poohlíží po náhradních variantách v termínech od poloviny listopadu, ale to je také velmi nejisté.

"Aktivně plánovat a případně organizovat je nyní nemožné a velmi neefektivní. Vše budeme řešit, až bude jasné, že se může trénovat i soutěžit. Tréninky jednotlivých klubů i sportovců probíhají individuálně a vše závisí na možnostech a podmínkách, které je třeba dodržovat dle nařízení vlády. Situace je pro nás neuspokojivá a mění se doslova každou minutu," posteskl si v tiskové zprávě generální sekretář svazu Karel Oubrecht.

V prosinci by se mělo v polském Těšíně uskutečnit mezinárodní mistrovství republiky. "Je v této chvíli předčasné hovořit o jeho konání i samotném průběhu," poznamenal Oubrecht k šampionátu, kterého se tradičně účastní krasobruslaři z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska.

Daleko od Evropy je nejlepší český krasobruslař Michal Březina, který se připravuje v Kalifornii. Kvůli zranění zad ale nemůže závodit na Americké brusli, která v závěru tohoto týdne v Las Vegas zahájí seriál Grand Prix.