Čeští kajakáři znovu ovládli na ME ve slalomu závod hlídek

Pau (Francie) - Čeští kajakáři se počtvrté za sebou stali mistry Evropy v hlídkách. Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek zajeli ve francouzském Pau jako jediní ze špičky bez dotyku branky a závod týmů vyhráli s více než čtyřsekundovým náskokem před Slovinci a Němci. Kanoistky v sestavě Tereza Fišerová, Eva Říhová a Kateřina Havlíčková získaly bronz, loňské zlato z Prahy obhájily Britky.

Kajakářky dojely v hlídkách čtvrté s odstupem 1,14 sekundy za medailí, trojice českých kanoistů skončila sedmá.

"Vycházelo nám to od startu až do cíle, vyhráli jsme o dost," uvedl Prskavec na webu kanoe.cz. "Dostali kotel," doplnil ho rozradostnělý Hradilek. "Já jsem to hlídal zezadu a já poznám tu dobrou jízdu tak, že nemusím první půlku pádlovat, což se podařilo. A pak jsem to mohl rozbalit až v závěru," prohlásil Přindiš.

Kajakářům se dařilo i v dopolední individuální kvalifikaci, všichni tři postoupili do nedělního semifinále. Do bojů o medaile prošly dvě ze tří českých kanoistek Fišerová a Říhová.

Medailisté z loňského šampionátu v Praze Prskavec a Přindiš uspěli hned v první kvalifikační jízdě. Čerstvý otec Prskavec byl druhý, nestačil jen na olympijského vítěze Josepha Clarkea z Británie. Přindiš skončil pátý.

Do oprav musel někdejší mistr světa Hradilek, jenž se letos vrátil do reprezentace po dvouleté pauze, a ze sedmého místa z druhé kvalifikace si také on zajistil semifinále.

V kategorii kanoistek postoupila z první kvalifikace bronzová medailistka z MS Fišerová a po druhé jízdě ji doplnila Říhová. O jedno místo uniklo semifinále Havlíčkové.

V sobotu pojedou o individuální cenné kovy kanoisté včetně Lukáše Rohana a kajakářky s kompletním českým triem Kateřina Kudějová, Veronika Vojtová, Amálie Hilgertová.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Pau (Francie) - hlídky:

Muži:

3xK1: 1. ČR (Prskavec, Přindiš, Hradilek) 95,72 (0), 2. Slovinsko -4,19 (2), 3. Německo -4,37 (2).

3xC1: 1. Slovinsko (Savšek, Božič, Berčič) 102,25 (0), 2. Francie -0,16 (0), 3. Rusko -2,36 (0), ...7. ČR (Rak, Rohan, Heger) -9,68 (6).

Ženy:

3xK1: 1. Francie (Lafontová, Bauduová, Prigentová) 114,08 (2), 2. Německo -0,99 (4), 3. Rakousko -6,17 (8), 4. ČR (Kudějová, Vojtová, A. Hilgertová) -7,31 (8).

3xC1: 1. Británie (Franklinová, Woodsová, Ogilvieová) 127,14 (6), 2. Německo -0,29 (2), 3. ČR (Fišerová, Říhová, Havlíčková) -4,05 (0).