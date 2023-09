Čeští kajakáři svádí krutý boj o OH, o jedno místo soupeří dva nejlepší na světě

Londýn - Mistrovství světa ve vodním slalomu je pro české kajakáře zároveň bojem o olympijské hry v Paříži. O jediné místo pro českou výpravu bojují aktuálně dva nejlepší kajakáři světového žebříčku - olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec a úřadující světový šampion Vít Přindiš. V novém systému se sbíráním bodů za úspěchy na velkých akcích se může rozhodnout už nyní v Londýně.

Lepší výchozí pozici má Prskavec, který se s přispěním triumfu na Evropských hrách dostal na čtyři z potřebných sedmi bodů v boji o dřívější nominaci. Přindiš má zatím dva. Pokud by obhájil titul, přidal by dalších pět, šanci by měl i v případě druhého místa, které znamená čtyři body. Pak by ten sedmý mohl vybojovat na závěrečném Světovém poháru v Paříži.

Prskavcovi stačí k zisku sedmi bodů čtvrtá příčka. Pokud by zároveň Přindiš skončil třetí a horší, už by měl jistotu. Může ale také vypadnout ze hry, pokud neskončí výše než osmý a Přindiš obhájí titul. Pokud by sedm a více bodů získali oba, rozhodovalo by se až příští rok

Čeští kajakáři se olympijskou nominační matematikou nechtějí zabývat. "To snad, doufám, dokážu vyeliminovat, i když samozřejmě o tom vím a vy mi to furt kamarádsky připomínáte," popíchl Prskavec novináře v Londýně. Přindiš je na tom podobně. "Je to mistrovství světa. Já jsem přijel hlavně předvést dobré jízdy a snažit se o co nejlepší umístění," řekl.

Uvědomuje si, jak krutá je pro boj o olympiádu česká realita. "S těmi letošními výsledky ze Světových pohárů bych ve většině zemí už měl vyjetou nominaci na olympiádu a u nás jsem tomu furt dost daleko. Je to takové úsměvné. Třeba Peter Kauzer před sezonou říkal, že mu z těch šesti světových závodů stačí být třikrát ve finále. To máš úplně easy," řekl Přindiš. Ze Světových pohárů má letos dvě druhá a jedno třetí místo a je v čele seriálu. Nevydařil se mu kajakářský závod na Evropských hrách, kde vypadl v semifinále.

I Prskavec, který má bronz z OH 2016 a zlato z předloňského Tokia, si uvědomuje problémy, které přinášejí omezené olympijské kvóty ve vodním slalomu. "Je to hrozné a bohužel se s tím nedá nic dělat," posteskl si. Ve slalomu nefunguje ani princip, který platí v rychlostní kanoistice, kdy například oba členové deblkajaku mohou jet i individuální závod. To nezvyšuje počet účastníků. "Nejde, že by singlíř jel na kajaku a kajakář na singlu. Myslím, že tam není žádný důvod (proč to neumožnit). Bohužel to přesvědčení naší mezinárodní federace je v tomhle jednoznačné," litoval Prskavec, který jako člen komise sportovců hájí zájmy závodníků při jednáních s mezinárodní federací ICF.

Zatímco na světovém šampionátu mohou každou zemi reprezentovat tři lodě, na olympiádě je to jen jedna.