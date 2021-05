Ivrea (Itálie) - Čeští kajakáři se po roční pauze vrátili na evropský trůn v hlídkách. Bronz v týmovém závodě na mistrovství Evropy ve vodním slalomu přidaly kajakářky. Kanoisté i kanoistky obsadili v italské Ivree šestá místa.

Čeští kajakáři patří dlouhodobě k evropské i světové špičce. Před loňským stříbrem v Praze získali čtyři evropské tituly za sebou. Dnes na ně navázali ve složení Jiří Prskavec, Vavřinec Hradilek, Vít Přindiš. Poslední jmenovaný měl "šťouch" na osmé brance, ale čistě nejel nikdo ze soupeřů. Češi vyhráli o 1,62 sekundy před Německem, třetí skončili Britové.

Neolympijské hlídky jsou doplňkovou disciplínou, v tréninku se vodní slalomáři soustředí na individuální přípravu. "Před tímhle mistrovstvím jsme byli společně na jednom tréninku asi na patnáct minut, takže jsme tomu opravdu moc nedali. Ale naštěstí se to sešlo a ta hlídka dopadla, jak dopadla, takže nádherně," poznamenal Přindiš.

O další českou medaili se postaraly jejich kolegyně Kateřina Minařík Kudějová, Veronika Vojtová a Antonie Galušková, které nestačily jen na vítězné Britky a druhé Rakušanky. Na bronzové pozici v neoficiálních výsledcích nejprve figurovala i česká hlídka kanoistů, ale dodatečná druhá penalizace ji poslala na šesté místo. S více než čtyřsekundovým náskokem vyhráli Slováci včetně zanedlouho dvaačtyřicetiletého Michala Martikána.

Kanoistky připravila o medaili velká chyba na devatenácté brance, kterou loňská evropská šampionka a druhá žena dnešní kvalifikace Gabriela Satková neprojela v souladu s pravidly. Padesát trestných sekund znamenalo šestou příčku.

Výsledky mistrovství Evropy ve vodním slalomu: Muži: 3xK1: 1. ČR (Prskavec, Hradilek, Přindiš) 88,54 (2 tr. sekundy), 2. Německo -1,62 (2), 3. Británie -2,31 (2). 3xC1: 1. Slovensko (Slafkovský, Martikán, Beňuš) 91,86 (0), 2. Itálie -4,15 (2), 3. Slovinsko -7,52 (4), ...6. ČR (Rohan, V. Heger, Chaloupka) -9,16 (4). Ženy: 3xK1: 1. Británie (Woodsová, Pennieová, Franklinová) 105,79 (2), 2. Rakousko -2,19 (2), 3. ČR (Minařík Kudějová, Vojtová, Galušková) -5,81 (4). 3xC1: 1. Slovensko (Glejteková, Paňková, Škachová) 112,22 (0), 2. Británie -4,29 (2), 3. Francie -10,36 (4), ...6. ČR (Fišerová, G. Satková, Kneblová) -56,16 (52).

Vodní slalomáři v kvalifikaci na ME nezaváhali ani na kanoích

Italská Ivrea viděla další úspěšné kvalifikační vystoupení českých vodních slalomářů. Po čtvrtečních postupech kajakářů a kajakářek prošli do semifinále také všechny kanoistky a kanoisté. Obhájkyně titulu Gabriela Satková se blýskla druhým místem. Naopak úřadující vicemistryně Evropy a česká zástupkyně na OH v Tokiu Tereza Fišerová se trápila, postoupila až jako předposlední z opravné jízdy.

Satková v kvalifikaci nestačila jen na mistryni světa z roku 2017 Britku Mallory Franklinovou. Měla jen o čtvrt sekundy pomalejší čas, ale také čtyři trestné sekundy za doteky branek. "Jsem s jízdou moc spokojená. Myslím, že na kvalifikační jízdu byla moc dobrá. I když některé doteky jsem si mohla odpustit, speciálně ten na poslední bráně," uvedla v nahrávce pro média. Jako osmá se z první jízdy kvalifikovala Tereza Kneblová.

Takřka tři sekundy za postupem zaostala v první jízdě dlouhodobě nejlepší česká kanoistka Fišerová. "V první jízdě mi to úplně neklouzalo. Odshora až dolů jsem tam měla nějaké komplikace," popisovala. Mrzelo ji, že ve druhé jízdě to nebylo o moc lepší, nasbírala osm trestných sekund a byla necelou půlsekundu od vyřazení. "Pro mě byla ta trať moc jednoduchá, já mám největší problém jet rovně. Na dvou rovných brankách po sobě ztratím třeba půl sekundy, jak chci zatáčet. Doufám, že na semifinále a finále bude trať o něco těžší, abych mohla prodat své přednosti. A dneska to snad nepokazím holkám, protože ty obě zajely hezky," dodala s narážkou na odpolední soutěž hlídek.

Do té půjdou jako semifinalisté také všichni kanoisté. Vojtěch Heger postoupil ze čtvrtého místa, olympionik a úřadující vicemistr Evropy Lukáš Rohan měl v prvním kole dvanáctý čas. Do opravné jízdy musel obhájce bronzové medaile z Prahy Václav Chaloupka, který skončil v úvodní části kvalifikace první pod čarou. Ze druhého kola postoupil jako osmý z deseti.