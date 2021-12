Čeští junioři se pokusí napravit porážku s Kanadou, čeká je Německo

Edmonton - Hned v noci na úterý čeká české hokejisty na mistrovství světa juniorů v Kanadě další vystoupení po úvodním duelu s domácím výběrem. Porážku 3:6, kterou utrpěli v noci na dnešek, se svěřenci kouče Karla Mlejnka pokusí napravit v souboji proti Německu, které vyšlo na úvod rovněž naprázdno a podlehlo Finsku 1:3. Utkání skupiny A začne v Edmontonu v 1:00 SEČ.

Jak Mlejnek avizoval již před zápasem proti Kanadě, zatímco zámořskému sokovi čelil Jakub Málek, do utkání s Němci nastoupí v brankovišti Jan Bednář. Úvodní duel nedohrál kvůli potížím s kolenem obránce David Jiříček, další bek Michael Krutil si odpyká poslední zápas z disciplinárního trestu ještě z minulého MS.

"Nebude proti nám stát tak vysoce individuálně vyspělý soupeř, ale bude proti nám velmi zarputilý a disciplinovaný tým. Takový, jaký má Německo ve všech sportech," nastínil Mlejnek, s čím se budou muset jeho svěřenci vypořádat.

Obránce Stanislav Svozil poznamenal, že na porážku s Kanadou by už hráči měli zapomenout. "Ode dneška už je třeba se připravovat na další utkání a snažit se udělat co nejlepší výsledek. Byl to náš první zápas a myslím, že budeme lepší a lepší," řekl Svozil.

"Nemyslím, že to proti Německu bude o moc jiné. Musíme jít do zápasu se sebevědomím, tlačit se do brány a hlavně musíme vyhrát," prohlásil další bek Pavel Novák, který se stejně jako Svozil proti Kanadě zapsal mezi střelce.

Určitý klid do českých řad by mohlo vnést rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace (IIHF), že ani tentokrát nebude z elitní skupiny nikdo sestupovat. Mlejnek ale podobné úvahy odmítl.

"Já se přiznám, že jsme tu zprávu dostali někdy po poledních hodinách. A abych řekl pravdu, de facto to se mnou vůbec nic neudělalo. Jsme tady od toho, abychom odvedli na mistrovství světa co nejlepší výkon a dosáhli na co nejlepší umístění. A na tom se nic nemění. Otázka sestupu a nesestupu není součástí toho, co bychom tady rádi předvedli," zdůraznil Mlejnek.

"Myslím, že to nemá žádný vliv. Chceme hrát o nejvyšší příčky a jít co nejdál, takové věci neřeším," potvrdil Novák.