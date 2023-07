Čeští junioři po úspěšném Wimbledonu věří, že je tituly povzbudí v kariéře

Alena Kovačková a Jakub Filip, kteří v All England Clubu získali juniorské deblové tituly, na tiskové konferenci, 19. července 2023, Praha.

Alena Kovačková a Jakub Filip, kteří v All England Clubu získali juniorské deblové tituly, na tiskové konferenci, 19. července 2023, Praha. ČTK/Kamaryt Michal

Londýn - Jako velké povzbuzení do další kariéry vnímají tenisoví junioři Jakub Filip, Alena Kovačková a Laura Samsonová triumfy ve čtyřhrách na grandslamovém Wimbledonu. Po úspěších na travnatých dvorcích v All England Clubu si užili i účast na závěrečném bálu šampionů. Na tiskové konferenci dnes řekli, že velkým zážitkem pro ně bylo setkání s vítězem mužské dvouhry Carlosem Alcarazem.

Fotogalerie: Tenisový Wimbledon 2023

"Musím říct, že slavnostní večeře byla neuvěřitelný zážitek. V průběhu jsem si říkal, jestli je to vůbec pravda. Když jsem si uvědomil, kdo tam všechno z těch dospělých je, byla to velká pocta. Je to celoživotní zážitek, až skoro šok," uvedl Filip.

Sedmnáctiletý Filip vyhrál v Londýně s Italem Gabrielem Vulpittou a v juniorském deblu ve Wimbledonu navázal na čtyři roky starý triumf Jonáše Forejtka s Jiřím Lehečkou. O rok mladší Kovačková se Samsonovou získaly první titul od triumfu Barbory Krejčíkové s Kateřinou Siniakovou v roce 2013.

"Je to super zážitek a dobrý výsledek. S Laurou jsme si to užily," řekla Kovačková. Na plese stihli i setkání a fotografii s Alcarazem. "Bylo to něco hustého. Viděly jsme Alcaraze a všechny ostatní, kteří to vyhráli," připojila se na dálku Samsonová, která už je s rodiči na dovolené v Chorvatsku.

Mladé tenistky by rády šly ve stopách sedminásobných grandslamových vítězek Krejčíkové se Siniakovou. "Určitě bychom na jejich úspěchy chtěly navázat. Jsou to velké vzory," řekla Samsonová. S tím souhlasila i Kovačková. "Mají už hodně vyhraných grandslamů," ocenila.

Filip vzhlíží k výkonům o čtyři roky staršího Lehečky, který byl letos ve čtvrtfinále Australian Open a ve Wimbledonu se dostal do osmifinále. V něm ale musel vzdát duel se světovou trojkou Daniilem Medveděvem kvůli zranění.

"Více než závazek je to určitě motivace. Je vidět, že se toho dá dosáhnout. Určitě je to povzbuzení," uvedl Filip. Řekl, že dosud nespustil z očí trofej, kterou vyhrál. "Měl jsem ji sebou na slavnostní večeři, kde jsem si s ní chtěl udělat pár fotek. V letadle jsem ji měl nahoře, protože jsem ji zase nechtěl dávat mezi zavazadla. A také jsem ji vezl ukázat do rodného Dvora Králové prarodičům," doplnil.

Úspěchy juniorů ocenil i šéf českého tenisového svazu Ivo Kaderka, který v kombinaci s triumfy Markéty Vondroušové a Barbory Strýcové označil letošní Wimbledon za "magický". Ke gratulacím se připojil také předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. "To, co zažíváme, není náhoda. Je to výsledek systematické práce českého tenisu," podotkl Šebek.