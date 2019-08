Čeští jezdci v Moto3 v Silverstonu nebodovali, Kornfeil byl 17.

Španělský jezdec Marc Marquez z týmu Repsol Honda vjíždí do zatáčky následovaný Italem Valentinem Rossi z týmu Monster Energy Yamaha MotoGP v závodě MotoGP ve Velké ceně Británie.

Silverstone (Británie) - Motocyklový závodník Karel Abraham dojel ve Velké ceně Británie po startu z posledního místa patnáctý a stejně jako před dvěma týdny v Rakousku získal bod. Dramatický souboj o vítězství ve třídě MotoGP na okruhu v Silverstonu pro sebe rozhodl Španěl Álex Rins, který porazil o 13 tisícin sekundy lídra mistrovství světa krajana Marca Márqueze.

V kategorii Moto3 čeští jezdci po nevydařené kvalifikaci na body nedosáhli. Jakub Kornfeil skončil šestnáctý a Filip Salač byl jednadvacátý. Zvítězil Španěl Marcos Ramírez.

Abraham bodoval počtvrté v sezoně, i když do dvanáctého letošního závodu vyrazil až z osmé řady po 22. místě v kvalifikaci. V závodě, který dokončilo 17 jezdců, ztratil na nejlepší minutu a půl. Napínavý finiš v čele vyšel lépe Rinsovi, který si připsal druhé vítězství v MotoGP v kariéře i v sezoně a posunul se na třetí místo v seriálu.

"Neuvěřitelné, nemám slov. Byl jsem v klidu, věděl jsem, že jsem v tom závěrečném sektoru pomalejší, ale poslední zatáčka mi vyšla neskutečně. Projel jsem to mnohem rychleji a konečně to vyšlo," radoval se Rins.

Márquez si navzdory porážce upevnil vedoucí pozici a před Italem Andreou Doviziosem, pro kterého dnešní závod skončil záhy, má náskok už 78 bodů. "S tím jsem spokojený, se závodem ne. Líp mu to jelo (Rinsovi) a dostal se přede mě. Ale v šampionátu je daleko, takže v pohodě. Před závodem jsem vedl o 58, teď je to o 78," uvedl Márquez. Do konce sezony zbývá sedm závodů a vítěz šesti letošních Velkých cen míří za šestým titulem v královské třídě.

Dovizioso hned v prvním kole narazil do francouzského nováčka v MotoGP Fabia Quartarara, který před ním upadl, a jejich srážka vypadala ošklivě. První vyšetření obou jezdců sice neodhalila žádné zranění, ale Ital byl později převezen do nemocnice, protože na chvíli ztratil vědomí. "Nic zlomeného nemá. Podrobí se dalším vyšetřením kvůli ráně do hlavy, po níž trpěl momentální ztrátou paměti," uvedla stáj Ducati.

Vítězství v Británii se nedočkal ani mladší z bratrů Márquezových Álex, jenž dvanáct kol před koncem závodu Moto2 bez cizího zavinění upadl a odstoupil. Pro vítězství si tak dojel jeho krajan Augusto Fernández. Márquez, jenž vyhrál pět z předchozích sedmi závodů, má navzdory dnešnímu výpadku v čele MS výrazný náskok 35 bodů před Fernándezem a Švýcarem Thomasem Lüthim.

Kornfeil stál na startovním roštu v předposlední desáté řadě, na trati se ale dokázal značně posunout vpřed. Chvíli dokonce vedl skupinu bojující o 13. místo, nakonec se však do bodované patnáctky nevešel. Cílem projel sedmnáctý, po penalizaci Kazacha Makara Jurčenka ho od bodu dělilo 173 tisícin sekundy.

Vedení v šampionátu Moto3 si upevnil Ital Lorenzo Dalla Porta, který dojel třetí. Jeho největší soupeř Španěl Aron Canet upadl a po stíhací jízdě získal jen tři body. Od prvního místa v kategorii ho nyní dělí 14 bodů. Kornfeil zůstal desátý.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Silverstonu:

Moto3: 1. Ramírez (Šp./Honda) 37:50,443, 2. Arbolino -0,240, 3. Dalla Porta -0,374, 4. Antonelli (všichni It./Honda) -0,425, 5. Suzuki -0,495, 6. Sasaki (oba Jap./Honda) -0,816, ...16. Kornfeil -13,034, 21. Salač (oba ČR/KTM) -14,028.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 19 závodů): 1. Dalla Porta 171, 2. Canet (Šp./KTM) 157, 3. Arbolino 133, 4. Antonelli 118, 5. Ramírez 114, 6. McPhee (Brit./Honda) 93, ...10. Kornfeil 67, 26. Salač 6.

Moto2: 1. Fernández (Šp./Kalex) 37:41,833, 2. Navarro (Šp./Speed Up) -0,489, 3. Binder (JAR/KTM) -0,571, 4. Gardner (Austr./Kalex) -0,738, 5. Nagašima (Jap./Kalex) -3,276, 6. Di Giannantonio (It./Speed Up) -9,065.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 19 závodů): 1. Á. Márquez (Šp./Kalex) 181, 2. Fernández 146, 3. Lüthi (Švýc./Kalex) 146, 4. Navarro 146, 5. Binder 125, 6. Baldassarri (It./Kalex) 124.

MotoGP: 1. Rins (Šp./Suzuki) 40:12,799, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,013, 3. M. Viňales (Šp./Yamaha) -0,620, 4. Rossi -11,439, 5. Morbidelli (oba It./Yamaha) -13,109, 6. Crutchlow (Brit./Honda) -19,169, ...15. Abraham (ČR/Ducati) -1:29,282.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 19 závodů): 1. M. Márquez 250, 2. Dovizioso (It./Ducati) 172, 3. Rins 149, 4. Petrucci (It./Ducati) 145, 5. M. Viňales 118, 6. Rossi 116, ...25. Abraham 5.