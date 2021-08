Čeští jezdci se na OH do finále týmového parkuru nedostali

Tokio - Čeští reprezentanti v jezdectví se při svém olympijském návratu v parkuru družstev do finále neprobojovali. Trio Ondřej Zvára, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný si připsalo v kvalifikaci celkem 45 trestných bodů a obsadilo 15. příčku. Od finálové desítky je dělilo 18 bodů. Češi se v týmové soutěži představili pod pěti kruhy po 85 letech a poprvé ji dokončili. Kvalifikaci ovládli bezchybní Švédové. Finále se uskuteční v sobotu.

Celou olympijskou soutěž otevřel Zvára s hřebcem Cento Lanem. Pro sedmatřicetiletého jezdce to byl olympijský debut, neboť v předchozí soutěži jednotlivců nestartoval a přednost před ním dostal Kamil Papoušek. Zvára nasbíral 15 trestných bodů za tři shozené překážky a nedodržení časového limitu.

"Trošku jsem tam udělal dvě rozhodnutí, která mě samozřejmě mrzí," řekl po jízdě Zvára. Nevadilo mu, že soutěž zahajoval. "Pro mě to úplně komplikace nebyla, já mám štěstí, že nervy netrpím. Hodně let jsem se na ten start těšil. Když to vidím zpětně, asi bych se víc koukal, možná bych zvolil distance o trošku jinak, ale tak to už je," uvedl Zvára.

Podmínky příliš nesedly ani Kellnerové. "Bylo to obtížné. Parkur byl velmi technický a měli jsme tam plno skoků, které jsme doposavad neskákali. Bohužel výsledek nebyl takový, jaký jsem chtěla.," řekla historicky první česká jezdkyně pod pěti kruhy, která s klisnou Catch Me If You Can připočetla dalších 17 trestných bodů za čtyři shozené překážky a překročení povoleného času. "Je mi to líto, ale na druhou stranu jsem ráda, že jsme to celé zvládly."

Nejlepší českou jízdu předvedl na závěr Opatrný, i on ale v sedle s Forewera připsal 12 trestných bodů. "Jako první den a při tréninku jsem se malinko potýkal s osvětlením, s hodně barevnými překážkami. Forewer na ně trošku koukal. Moje jízdy byly trošku jinačí, než jsem byl za celý rok zvyklý. Normálně skákal uvolněněji, jednodušeji a tady to byl chvilkami boj. Musíme se z toho poučit a snažit se to napříště odbourat," řekl jezdec.

Reprezentační výběr poprvé v historii olympijskou soutěž dokončil. V letech 1924, 1928 a 1936 se mu to nepovedlo.

Po pádech odstoupili Irové a Izraelci, parkur nedokončili ani domácí Japonci. Za českým týmem se umístili jen Mexičané, jejichž jezdec Eugenio Garza Perez druhou jízdu nedokončil kvůli neposlušnosti svého koně Armaniho.

Opatrný a Kellnerová se v Tokiu zúčastnili i parkuru jednotlivců, v němž obsadili 31. respektive 55. místo.

Parkur družstva - kvalifikace: 1. Švédsko (Von Eckermann/King Edward, Baryard-Johnsson/Indiana, Fredricson/All In) 0 tr. bodů, ... 15. ČR (Zvára/Cento Lano, Kellnerová/Catch me if you can, Opatrný/Forewer) 45 - nepostoupili do finále.