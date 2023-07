Čeští jezdci jsou připraveni bojovat o další olympiádu, Opatrný má nového koně

Praha - Čeští jezdci Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Vladimír Tretera a Filip Doležal jsou připraveni bojovat o další olympijskou účast. Jedinou šanci dostat parkurový tým na olympiádu budou mít v pátek při Poháru národů v pražské Chuchle Areně. Nejzkušenější člen týmu Opatrný musí v kvalifikaci nastoupit s novým koněm. Situaci popisoval na dnešním setkání s novináři.

Opatrného nejkvalitnější kůň Forewer se v dubnu na závodech zranil. "Poranil si nohu, která se nedá vyléčit během týdne nebo čtrnácti dnů. Tohle zranění potřebuje nechat čas, jenom časem se to úplně vyléčí. Kdyby člověk začal o něco dřív, tak by se to zranění mohlo navrátit," řekl Opatrný.

S pomocí veterináře svých koní Philippa Genna sehnal osmiletého Locanta. "Jeho tatínek vyhrál na olympiádě v Londýně stříbrnou medaili, takže předpoklady a rodokmen má opravdu skvělý. Zvládl jsem s ním startovat na čtyřech závodech, z toho dvě soutěže do 155 centimetrů. Tam měl dvakrát jednu chybu, ale myslím si, že závod od závodu skákal lépe a lépe. Když jel Forewer minulou kvalifikaci, tak určitě nebyl v osmi letech tak daleko, jako je Loanto teď v osmi letech," ocenil.

Českému týmu se v Chuchli dařilo při Poháru národů, který se zde konal v rámci předchozích ročníků Prague Cupu. V roce 2021 ho vyhráli a loni byli druzí. Olympijská kvalifikace ale bude mít výrazně vyšší úroveň, chystají se překážky vysoké 160 centimetrů. O dvě postupová místa se utká jedenáct týmů.

A domácí výběr chce uspět. "Panuje určitě takové menší napětí, ale strašně moc se těšíme. Myslím si, že máme skvělé koně, skvělé jezdce, tak doufám, že to v pátek potvrdíme," řekl Opatrný.

Poprvé pojede kvalifikační závod Anna Kellnerová. Sice startovala na hrách v Tokiu, ale kvalifikace se předtím nezúčastnila, protože léčila zlomenou stehenní kost. "Určitě jsme silní, ale budeme o to muset zabojovat a vzájemně se podporovat. Když tam pojedeme jako jednotlivci, ne jako tým, tak to neurveme. Je důležité se semknout, nebýt negativní, když se někomu něco nepovede, ale naopak dotyčného motivovat do druhého kola. Chyby se mohou stát každému, a i proto tam musíme bojovat dohromady jako celek," prohlásila v tiskové zprávě.

Pro Doležala to bude nová zkušenost. Má alespoň výhodu, že v Chuchli trénuje, takže tamní prostředí dobře zná a nemusel nikam cestovat. "Bude to o level výš než loni. Bude to pro mě premiéra na této úrovni. Těším se na to," uvedl.

Favoritem je Izrael, který má v týmu většinou Američany s izraelským občanstvím. "Ale je to jeden den, jeden Pohár národů. Všichni to máme stejné, ale oni jsou určitě papírově nejsilnější," řekl Opatrný.

Češi by se měli o druhou postupovou pozici utkat se Slovenskem, Polskem, Maďarskem a Tureckem. Opatrný očekává, že se bude chybovat. "Jak jsem zažil už ty dvě kvalifikace, tak si troufnu odhadnout, že vítězný tým bude mít mezi patnácti, dvaceti trestnými body," konstatoval.

Dvoukolová olympijská kvalifikace začne v pátek ve 14:00. Chystá se na ni také prezident Mezinárodní jezdecké federace Ingmar de Vos.