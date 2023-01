Čeští hokejoví junioři porazili na MS Němce 8:1 a vyhráli skupinu

Halifax (Kanada) - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa juniorů v kanadském Halifaxu v posledním utkání v základní skupině A Německo vysoko 8:1. Skupinu tak vyhráli a ve čtvrtfinále se na stejném místě utkají v pondělí od 19:30 SEČ se Švýcary, čtvrtým celkem skupiny B v Monctonu.

Svěřenci kouče Radima Rulíka šli za výhrou velmi rázně, soupeře přestříleli drtivým poměrem 54:19 a do poloviny utkání si vypracovali tříbrankový náskok. O góly se postarali Jaroslav Chmelař, jenž se prosadil dvakrát, David Špaček, Gabriel Szturc, Martin Ryšavý, Petr Hauser, Jakub Kos a Jiří Ticháček. Němci se prosadili za stavu 0:3.

Čeští mladíci bodovali i ve čtvrtém vystoupení na šampionátu, ztratili jen dva body po porážce 2:3 v prodloužení se Švédy v předchozím utkání. Právě Seveřané je mohou ještě přeskočit a skupinu vyhrát. Pokud ale neuhrají s Kanadou více než bod, zůstanou první Češi. V takovém případě by je na úvod vyřazovacích bojů čekalo Švýcarsko.

Na začátku páté minuty se proti pravidlům provinil Sinn a český výběr měl k dispozici první přesilovku, kterou také zužitkoval. Provinilce vrátil do hry už po 57 sekundách Špaček, když se na kruhu opřel do kotouče a ranou bez přípravy otevřel skóre. Na začátku 18. minuty potrestal chybu soupeře při rozehrávce Szturc, který chytře bekhendem překonal brankáře Quappa.

Toho nahradil před polovinou utkání Wolf a čelil čím dál výraznější převaze českých juniorů. Už po 51 sekundách inkasoval z hole Chmelaře. Ve 33. minutě sice Oswald se štěstím snížil a připravil Suchánka o čistý štít, ale k zápletce měli Němci hodně daleko. I proto, že s rychlou odpovědí přispěchal Ryšavý. Po 47 sekundách od jeho gólu nachytal Wolfa z úhlu Hauser a zvýšil už na 5:1.

Pěkná rychlá souhra ve 45. minutě přinesla další gól - do odkryté branky zakončil Chmelař. Za dalších 29 sekund lovil Wolf kotouč ze sítě znovu, když Kos završil povedenou kombinaci s Ryšavým. Měchura v 55. minutě zazvonil na horní tyčku, Češi se ale přece jen dočkali osmé branky o chvilku později díky přesné ráně Ticháčka.

Čtyři hráči si připsali po třech bodech: Chmelař (2+1), Szturc, Ryšavý (oba 1+2) a Brabenec (0+3).

O vítězství Čechů ve skupině rozhodla výhra domácí Kanady 5:1 nad Švédskem, které je dosud jediným přemožitelem národního týmu. Češi nakonec vyhráli skupinu o bod právě před obhájci titulu Kanaďany, které dokázali hned na úvod šampionátu porazit 5:2. Ačkoliv však Švýcaři postupovali z druhé skupiny až jako čtvrtí, ze čtyř zápasů hned třikrát vyhráli a naprázdno vyšli pouze proti týmu USA (1:5). Ten díky poslední výhře 6:2 nad Finy skupinu vyhrál.

Vedle souboje Čechů se Švýcary se utkají Kanaďané se Slováky, Američané s Němci a v severském derby na sebe narazí Finové a Švédi. Všem čtvrtfinálovým utkáním je v zámoří vyhrazeno pondělí.

Švédové, kteří udolali Čechy v prodloužení a byli do duelu s Kanaďany posledním neporaženým účastníkem turnaje, potřebovali k jejich sesazení alespoň dvoubodový zisk.

K tomu však měli nakonec hodně daleko. Kanaďané hnáni na zteč opět více než deseti tisíci diváky na ledě dominovali a už po 12 minutách měli na své straně vedení 3:0. Krátce poté sice přišla komplikace, když byl na pět minut a do konce utkání vyloučen Ostapchuk, ale Švédové korigovali pouze jedním gólem.

Výhru domácích řídil i tentokrát skvělý Connor Bedard. Očekávaná jednička příštího draftu NHL dohrála s bilancí 0+4. Čtyři body zaznamenal Bedard po šestibodovém představení (2+4) v duelu proti Rakousku (11:0) a dokonce sedmibodovém (3+4) v klání s Německem (11:2).

V úvodním vystoupení s Čechy (2:5) sedmnáctiletý talent jednou skóroval. Na turnaji tak má Bedard na kontě ze čtyř startů už 18 bodů za šest gólů a 12 přihrávek a s velkým náskokem vévodí produktivitě turnaje.

Vítězství ve skupině bylo ve hře také v posledním utkání "béčka" v Monctonu. Američané si s přehledem došli pro plný zisk a vyskočili až na čelo. Útočník Jimmy Snuggerud k tomu přispěl čtyři body za gól a tři asistence. Finům pomohl k druhému místu na úkor Slováků při stejném bodovém součtu lepší vzájemný zápas (5:2).

Hlasy po utkání:

Radim Rulík (trenér ČR): "Ve druhé třetině tam od nás byla trošku mezírka, ale bylo to za stavu, kdy jsme vedli - to se stává. Maličko jsme polevili a hned to bylo znát. Celkově jsme však ten zápas zvládli, jak jsme si představovali. První třetina nás uklidnila, ušetřili jsme psychické i fyzické síly. Využili jsme všech třináct útočníků a byli jsme rádi, že jsme to takhle mohli udělat a vývoj skóre to umožnil. Základní skupina pro nás skončila velmi dobře. Chtěli jsme se dostat dál, to se podařilo. Teď to jakoby řízneme a musíme se připravit na další zápas. To bude - myslím - něco úplně jiného. Kdo nám připadne, ten nám připadne. Jak to má být, tak to bude. My jsme jen dneska nechtěli zaváhat a nějak si pokazit to dosavadní vystoupení, což se nám podařilo."

Gabriel Szturc (útočník ČR): "Věděli jsme, že je to poslední zápas skupiny a nechtěli jsme nic odevzdat. Hrálo se na Silvestra, všichni to v Česku sledují. Chtěli jsme fanouškům udělat radost. Německo je kvalitní soupeř, odehráli dobrý zápas se Švédskem. Ani nám to nedali zadarmo. Říkali jsme si, že na ně hlavně musíme dobře nastoupit a dát nějaké góly už v první třetině, což se nám podařilo. Pak už jsme na to jen navazovali."

Robin Sapoušek (útočník ČR): "I pro mě osobně to byl dobrý zápas. Už jsem se do toho i více zapojil, za což jsem rád. Plynuly z toho nějaké šance, ale je pořád spousta věcí, co můžu ještě zlepšit. Vidět v první formaci své jméno samozřejmě bylo hezké, ale nesmí vám to stoupnout do hlavy, nic to v tu chvíli není. Snažíte se dát týmu maximum a nehledět na to, kde hrajete. Když dostanete šanci, tak se ji snažíte prostě využít."

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě:

Skupina A (Halifax):

Česko - Německo 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. D. Špaček (S. Svozil, Chmelař), 18. G. Szturc (Brabenec), 30. Chmelař (Brabenec, D. Moravec), 37. Ryšavý (G. Szturc, Menšík), 38. Hauser (D. Špaček, Marcel), 45. Chmelař (G. Szturc, Brabenec), 46. J. Kos (Ryšavý, Sapoušek), 58. Ticháček (Ryšavý, J. Kos) - 33. Oswald (Sinn, Bettahar). Rozhodčí: Magnusson (Švéd.), Schlittenhardt (USA) - Konc (SR), Oliver (Kan.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 8454.

Sestavy:

Česko: Suchánek - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, Hamara, D. Moravec, A. Čech - Sapoušek, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, G. Szturc - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, Marcel, Měchura - od 41. navíc Šalé. Trenér: Radim Rulík.

Německo: Quapp (29. Wolf) - Klein, Elten, Bettahar, Sinn, Wäser, Van der Linde, Bidoul - Lutz, Rossmy, Hördler - Oswald, Kechter, Krening - T. Heigl, N. Heigl, Bader - Cimmerman, Hauf. Trenér: Tobias Abstreiter.

Kanada - Švédsko 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Roy (Bedard, Clarke), 3. Othmann (S. Wright, Bedard), 12. Hinds (Stankoven, Bedard), 41. Othmann (Guenther, Del Mastro), 53. Korchinski (Bedard, Allan) - 17. Jansson (Rosén, Bystedt). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Salonen - Hautamäki (oba Fin.), Grillo (USA). Vyloučení: 4:5, navíc Ostapchuk (Kanada) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 10.301.

Konečná tabulka:

1. Česko 4 3 0 1 0 24:6 10 2. Kanada 4 3 0 0 1 29:8 9 3. Švédsko 4 2 1 0 1 16:7 8 4. Německo 4 1 0 0 3 7:22 3 5. Rakousko 4 0 0 0 4 2:35 0

Skupina B (Moncton):

USA - Finsko 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Lucius (Ufko, Blake), 25. McGroarty (L. Hughes, Augustine), 30. Snuggerud, 35. L. Hughes (Cooley, Snuggerud), 44. Cooley (Snuggerud, Gauthier), 57. Hutson (Snuggerud, Cooley) - 17. Kemell (Heimosalmi, Hämeenaho), 36. Hämeenaho (Huuhtanen, Heimosalmi). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Harnebring - Persson (oba Švéd.), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 8231.

Švýcarsko - Slovensko 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Reichle (Taibel, Streule), 43. Ramel (Reichle, Müller), 49. Canonica (Biasca, Robin), rozhodující sam. nájezd Dionicio - 5. Sýkora (Bečár, Nátny), 38. Petrovský (L. Nemec, Mešár), 39. Petrovský (Mešár, L. Nemec). Rozhodčí: Hamilton (Kan.), Iwert - Laguzov (oba Něm.), Knox (Kan.). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 4849.

Konečná tabulka:

1. USA 4 3 0 0 1 19:11 9 2. Finsko 4 2 0 1 1 12:11 7 3. Slovensko 4 2 0 1 1 14:12 7 4. Švýcarsko 4 0 3 0 1 11:12 6 5. Lotyšsko 4 0 0 1 3 4:14 1

Čtvrtfinálové dvojice: Česko - Švýcarsko, Kanada - Slovensko, USA - Německo, Finsko - Švédsko.