Čeští hokejisté zvládli i druhý zápas na MS, Nory porazili 7:2

Bratislava - Čeští hokejisté uspěli i ve druhém utkání na mistrovství světa, když v Bratislavě porazili ve skupině B Norsko vysoko 7:2. Po dvou gólech dali obránce Filip Hronek a útočník Michael Frolík. Oba si připsali i nahrávku.

Svěřenci kouče Miloše Říhy, kteří nastoupili tentokrát se Šimonem Hrubcem v brance, měli zápas pevně v rukách. A to i přesto, že po dvou Hronkových gólech na začátku zápasu nechali Seveřany snížit. Pak se prosadil dvakrát Frolík a krátce po polovině utkání zvýšil už na 5:1 Michal Řepík. Na gól Norů ve třetím dějství odpověděli Filip Chytil a Dominik Kubalík.

V neděli má český tým volný den, stoprocentní bilanci bude hájit v pondělí od 16:15 proti Rusku.

Bartošák, jenž až do rána asistoval u narození syna Damiana v Ostravě, zůstal pouze na střídačce. Do brankoviště se postavil Hrubec a premiéru na MS mu usnadnil vynikající vstup do zápasu. Poprvé Češi udeřili jen o chvilku později než proti Švédům, které v pátek zdolali 5:2. Voráček od branky nabil Hronkovi, který s přispěním teče o Holösovu nohu otevřel skóre.

V sedmé minutě nebezpečně zakončoval Chytil, krátce poté už slavil Hronek druhý gól. Tentokrát mu nabil Kubalík a Hronek opět bez přípravy zavěsil ranou o horní tyčku. Pak notně pozlobil brankáře Haukelanda Tomáš Zohorna. V 10. minutě fauloval po nevyužité české přesilovce Palát a pykal jen 18 vteřin, neboť se krásně trefil Lindström.

Pro Nory to znamenalo, že po předchozích čtyřech vzájemných soubojích ukončili gólový půst proti českému týmu na světových šampionátech.

V polovině 14. minuty vyřadil Gudas ze hry Rosseliho Olsena, kterého zadkem zasáhl nepříjemně na koleno. V následné přesilovce usměrňoval puk Martinsen, Hrubec však předvedl pohotový zákrok. Frolík pak vyvážel puk a tak dlouho vybíral, koho osloví nahrávkou, až se nakonec rozjel do zakončení sám a sekundu před koncem oslabení zvýšil na 3:1.

Zkraje druhé části chybovali Norové při střídání a následná přesilovka se českému týmu hodně povedla. Voráček během ní nejprve napálil ranou zápěstím z kruhu tyč, chvilku nato ze stejné pozice oslovil dokonale přesně před brankovištěm bojujícího Frolíka a ten slavil druhý zápis do střelecké listiny.

Kovářův pokus vykryl Haukeland. Pokračovalo se za stálé převahy Čechů, kteří vyhráli druhou třetinu na střely mezi tyče drtivě 17:6 a mačkali Nory v jejich obranném pásmu i při hře pět na pět. Velkou herní převahu potvrdil k potěše Jaromíra Jágra ve vyprodaném hledišti ještě ve 34. minutě Řepík.

Norové poslali do branky od třetí třetiny dnešního náhradníka Holma a už po odehrání 52 vteřin snížili. Favorit však nepřipustil jakékoliv komplikace, byť z tempa trochu ubral. Už po 38 sekundách odpověděl Chytil po teči Ruttovy tvrdé rány, skóre pak uzavřel ve 45. minutě kanonýr Kubalík.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Bylo to utkání odehrané s obrovskou chutí a obrovskou euforií, hlavně v útočné fázi. Dostali jsme se rychle do vedení, a to nás uklidnilo. Potom tam občas byly menší chybičky do obrany a soupeř nás začal trochu dohrávat. Někdy až trochu na hraně. Po první třetině jsme si řekli, abychom to ještě více zjednodušili a nepřizpůsobovali se hře soupeře. Chtěli jsme hrát naši hru a myslím, že se to povedlo."

Jakub Voráček (útočník a kapitán ČR): "Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, na to že jsme měli jeden v nohách. Byl to dobře zvládnutý zápas, podle mého jsme měli výborný pohyb hned od začátku. Dalo se říct, že jsme to vydrželi po celých šedesát minut, což je těžké. Norové všechno dohrávali, docela dobře bruslili, ale pro nás bylo důležité, že jsme dali brzo gól a od stavu 3:1 jsme zápas kontrolovali."

Michael Frolík (útočník ČR, autor dvou gólů): "Je to pro nás dobrý start do turnaje. Ještě nás ale čeká hodně zápasů. Myslím, že nám to může pomoct na sebevědomí, které dělá v hokeji hrozně moc. Pořád je dost zápasů před námi a my se musíme snažit, abychom se nadále zlepšovali. Víme, že tam byly i dneska pořád nějaké chyby. Musíme to do příště odstranit a snažit se být každý zápas lepší a lepší."

Filip Hronek (obránce ČR, autor dvou gólů): "Povedlo se nám do zápasu parádně vstoupit. Pomohlo nám to, určitě je to lepší, než se pak složitě tlačit do plných. Čím déle by to bylo 0:0, tím lepší by to bylo pro ně. Za góly jsem samozřejmě rád, ale hlavně mě těší, že jsme vyhráli. Ač je výsledek 7:2, vůbec to pro nás nebyl jednoduchý zápas. Při prvním gólu mi to tam Voras (Jakub Voráček) skvěle dal, když mě našel nahoře a já jenom vystřelil. Druhý gól byl v podstatě podobný, jen mi to dal na hokejku Dominik Kubalík."

Skupina B (Bratislava):

ČR - Norsko 7:2 (3:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Hronek (J. Voráček, Frolík), 7. Hronek (D. Kubalík, Řepík), 16. Frolík, 24. Frolík (Voráček), 34. Řepík (D. Kubalík, Hronek), 42. Chytil (Rutta, J. Vrána), 45. D. Kubalík (Jan Kovář) - 11. T. Lindström (Holös, Martinsen), 41. Olden (M. Olimb). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Schukies (Něm.) - Leemakers (Niz.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 7:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 9033.

Sestavy:

ČR: Hrubec - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, D. Sklenička, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Chytil, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, Jaškin, T. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Norsko: Haukeland (41. Holm) - Holös, Lesund, Espeland, Bonsaksen, Johannesen, Nörstebö, Bull - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Rosseli Olsen - Martinsen, T. Lindström, Trettenes - Röymark, Reichenberg, K. Forsberg - Kristiansen. Trenéři: Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen a Per-Erik Alcén.

Tabulka:

1. ČR 2 2 0 0 0 12:4 6 2. Švýcarsko 1 1 0 0 0 9:0 3 3. Lotyšsko 1 1 0 0 0 5:2 3 Rusko 1 1 0 0 0 5:2 3 5. Rakousko 1 0 0 0 1 2:5 0 Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0 7. Norsko 2 0 0 0 2 4:12 0 8. Itálie 1 0 0 0 1 0:9 0