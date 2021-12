Čeští hokejisté znovu prohráli, Finům podlehli v nájezdech

Praha - Čeští hokejisté prohráli i čtvrté utkání sezony. Na úvod turnaje Channel One Cup ale svěřenci kouče Filipa Pešána poprvé bodovali, poté co podlehli v Praze Finsku 2:3 po samostatných nájezdech. O vítězství Seveřanů rozhodl jediný úspěšný z deseti exekutorů Peter Tiivola.

Ani na čtvrtý pokus nedokázal Pešánův tým skórovat v první třetině, po níž prohrával po gólu Sakariho Manninena. Ve druhé části vyrovnal kapitán Jan Kovář. Ve 48. minutě šli Finové znovu do vedení zásluhou Antona Levtchiho. V čase 59:49 vyrovnal Milan Gulaš s velkým přispěním Manninena.

Ihned po utkání se národní mužstvo vydalo na cestu do Moskvy. V hlavním dějišti druhého turnaje série Euro Hockey Tour v sezoně se Češi utkají v sobotu s domácími Rusy a v neděli se Švédy.

Pokka hned po půlminutě prováhal velkou šanci k zakončení zblízka a zpoza branky už přihrávkou do brankoviště střeženého Hrubcem nikoho ze spoluhráčů nenašel. Na konci čtvrté minuty poprvé vážněji ohrozil finského gólmana Säteriho dobrou ranou Nestrašil. O chvilku později nabil Sobotka do ideální pozice Řepíkovi, jenže ten nezamířil přesně.

V desáté minutě šli Finové do vedení. Po zaváhání Krejčího ve vlastním obranném pásmu posunul Granlund kotouč na Manninena, jenž s přehledem prostřelil Hrubce.

V závěru úvodního dějství se před českým výběrem otevřela jedinečná příležitost k vyrovnání v podobě více než minutové přesilovky pět na tři. Odehrála ji pětice útočníků, jenže ani jim se nepodařilo najít cestu do vyložené šance. Pokusy Gulaše a Kováře zastavil Säteri. Přes poměr střel na branku 11:4 šli poprvé do kabin spokojenější Finové.

Do druhé části vstoupili Češi nepovedeným zbytkem početní výhody pět na čtyři, ale pak prověřili několika nadějnými pokusy Säteriho pozornost. Flek ani Nestrašil ale vyrovnat nedokázali.

V polovině zápasu si první přesilovku zahráli po Šulákově prohřešku i Seveřané. Hrubec během ní fantastickým zákrokem betonem sebral gól Hartikainenovi. Vzápětí pomohla českému gólmanovi branková konstrukce při ráně Karjalainena z kruhu bez přípravy.

Ve 33. minutě bylo vyrovnáno: Kovář si vyjel zpoza branky do dobré palebné pozice, při ráně z kruhu dokonale využil zakrytý výhled Säteriho a trefil horní roh branky. Hartikainen mohl záhy vrátit Finům vedení, Hrubec ale vytěsnil kotouč hřbetem lapačky. Na druhé straně nebezpečně vypálil Frolík. Přečíslení čtyři na dva zakončil Gulaš kličkou do bekhendu, stavem 1:1 ale nepohnul.

Zkraje třetí třetiny sebral Šulák takřka jistý gól Nättinenovi, který by jinak zakončil do odkryté branky. Na druhé straně neuspěl Hyka s bekhendovým blafákem, Kovář z dobré pozice minul. Ve 48. minutě byli napřed znovu hosté. Kemppainenovo nahození z úhlu se odrazilo před Levtchiho a ten nezaváhal.

Na začátku 56. minuty hrál český tým přesilovku, jenže tu zkrátil faulem Sobotka. Když se do početní výhody dostali Finové, Hrubec znovu skvěle zasáhl krajem lapačky. V závěru vyšel risk při hře bez gólmana: Gulaš hledal Krejčího, ale Manninen usměrnil puk čepelí pod horní tyčku vlastní branky.

V prodloužení se dostali tváří v tvář gólmanům Hyka a Granlund. Češi hráli minutovou přesilovku a Krejčí v posledních sekundách mohl rozhodnout, jenže Säteri mu radost sebral. Rozhodovalo se v nájezdech. Tiivola jako úplně první dal, z české pětice Krejčí, Hyka, Gulaš, Kovář, Sedlák nikdo neuspěl.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Utkání bylo oboustranně plné šancí. My jsme i ty největší nevyužili, soupeř nám dal opět trošku lekci z produktivity. Myslím si ale, že rozhodlo, že jsme přistoupili trošku profesorsky k přesilovým hrám. I když jsme jich měli dost a měli jsme i dlouhou pět na tři, i čtyři na tři v prodloužení, tak jsme měli v tomto úseku hry rozhodnout. Bohužel se tak nestalo."

Milan Gulaš (útočník ČR, autor gólu na 2:2): "Myslím, že ten zápas nebyl z naší strany úplně špatný, i když tam byla okénka, která Finové potrestali. Měli jsme to přesto ve svých rukách, když jsme měli plno skvělých šancí a přesilovek, ale musím vyzdvihnout výkon finského gólmana Säteriho, který podal skvělý výkon a hodně pomohl soupeři k vítězství. Skvěle odehraná byla podle mého druhá třetina, na to musíme navázat i do dalších zápasů."

David Krejčí (útočník ČR): "Bohužel jsme prohráli. A prohra na nájezdy docela naštve. Bohužel nám tam nespadl ani jeden gól z té přesilovky, což beru samozřejmě na sebe. Někdy to tam padne, někdy ne, ale dneska mi kotouč skákal přes hokejku. Představoval jsem si ten návrat jinak, ale byl jsem zpátky v nároďáku po tak dlouhé době strašně rád. Chtěl jsem hlavně v těch přesilovkách pomoci týmu trošičku víc. Při nájezdu jsem chtěl zkusit kličku, ale skákalo mi to tam, pak už jsem jen hledal nějakou skulinku, zkusil jsem to mezi nohy, ale gólman to rychle zavřel."