Čeští hokejisté zakončí Švédské hry duelem se Švýcary

Malmö (Švédsko) - Český tým zakončí dnes Švédské hokejové hry utkáním proti Švýcarsku. Svěřenci kouče Kariho Jalonena po úvodní výhře 2:1 v prodloužení nad Švédy propadli v sobotu s Finy (1:6) a loňské prvenství na třetím turnaji Euro Hockey Tour v sezoně neobhájí. Stále však mohou být druzí. Utkání začne ve 12 hodin.

Mužstvu okolo kapitána Jana Kováře se duel s Finy nepovedl. Češi přes herně solidní vstup do zápasu prohráli první třetinu 0:2 a v dalším průběhu ve všem zaostávali. Stav 0:6 po druhé části byl výmluvný. Pomoct k rychlé nápravě už dnes proti Švýcarům by mohla Jalonenovu výběru třetí třetina, kterou Češi vyhráli díky gólu Hynka Zohorny.

Úřadující olympijští vítězové a mistři světa Finové zaznamenali šest branek rovněž ve čtvrteční bitvě se Švýcary, ale výhru mohli slavit až díky nájezdům po výsledku 6:5. Varováním pro Čechy musí být i fakt, že švýcarský tým vedl už 4:1. V sobotu pak odehráli svěřenci kouče Patricka Fischera vyrovnaný duel s domácími Švédy, v němž ještě po 56 minutách prohrávali rozdílem jediného gólu a nakonec podlehli 0:2.

"Musíme to vzít s pokorou a upřímně si přiznat, co bylo špatně. Určitě nemáme ze zápasu a takové porážky dobrý pocit," přiznal trenér Jalonen. "Máme však před před sebou ještě jeden zápas proti Švýcarsku, v němž budeme mít šanci ukázat charakter. Na mítinku si zápas rozebereme, připravíme sestavu, kterou pozměníme možná o něco víc, než jsme původně plánovali, a rozhodneme se, kdo bude chytat. Vyspíme se a budeme zase připravení na další utkání," ujistil Jalonen.

"Něco si k zápasu s Finy řekneme a proti Švýcarům do toho musíme jít a vyhrát," burcoval kapitán Kovář. Češi by rádi zlepšili i střelbu. Ani v jednom z dosavadních dvou utkání na turnaji se nedostali přes hranici 20 střel. "Myslím, že ani první zápas se Švédy jich zrovna moc nebylo, teď s Finy také ne. Je to něco, na čem bychom měli pracovat a snažit se střílet víc," přitakal Kovář.

Ve vzájemných utkáních v sezoně nejprve zvítězili v polovině listopadu na turnaji Karjala Švýcaři 3:2 díky gólu v prodloužení, Češi kontrovali vítězstvím 2:1 na Švýcarských hrách o měsíc později.

O turnajové prvenství se následně utkají Švédové s Finy, na něž v tabulce ztrácejí bod. Zápas začne v 16 hodin. K tomu, aby český výběr skončil druhý, potřebuje vedle vlastního úspěchu pomoc od Finů. Když Češi získají alespoň o dva body více než tým Tre kronor, obsadí druhé místo.