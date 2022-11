Čeští hokejisté zahájí reprezentační sezonu na jihu Čech duelem se Švédy

České Budějovice - Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek do nové reprezentační sezony. Stejně jako na prahu té minulé, kterou pod vedením finského kouče Kariho Jalonena završili ziskem bronzu na mistrovství světa, bude jejich prvním soupeřem v úvodu turnaje Karjala i celé série Euro Hockey Tour Švédsko. Utkání v českobudějovické Budvar aréně začne v 18:30.

Nový kouč Tří korunek Sam Hallam, jenž nahradil Johana Garpenlöva, poskládal tým výhradně z hráčů z domácí soutěže. "Švédové mají nového trenéra, takže sami budeme trochu v očekávání, jak změní styl hry a systém. Švédové obecně jsou každopádně výborní bruslaři, skvělí v osobních soubojích, ale těžko predikovat, s čím na nás nastoupí," řekl po dnešním tréninku novinářům asistent trenéra Libor Zábranský starší.

Pro trenéry je ale důležitější, jak si povedou jejich svěřenci. "Stejně jako v minulé sezoně chceme hrát v pěti lidech," prohlásil již v úterý Jalonen. "Budeme se držet našeho herního plánu, na který kluci reagují velmi dobře, včetně těch, kteří jsou tady nově. Po hráčích chceme enormní agresivitu jak v útočném, tak samozřejmě i v obranném pásmu, bruslení a dodržování taktických pokynů a všeho, na čem jsme pracovali v tréninku. Věřím, že budeme úspěšní. Z týmu mám zatím výborný pocit, z kluků je cítit obrovská chuť," ocenil asistent Zábranský.

Pro něho osobně je zápas do jisté míry speciální, protože právě v dresu Českých Budějovic odehrál v letech 1994 až 1996 dvě sezony a poté už zamířil do NHL. "Měl jsem tu čest tady působit a je to má srdeční záležitost. Nejen tento klub, ale i tohle město, protože právě tady jsem se po vojně dostal do velkého hokeje a pánové Caldr, Pražák a Pouzar mi strašně pomohli. Vnímám to proto trochu jinak než ostatní kluci. Přejeme si, aby bylo vyprodáno, vyhráli jsme a abychom potěšili naše fanoušky," prohlásil Zábranský.

Utkání v Českých Budějovicích, kam se reprezentace vrací poprvé od dubna 2017, vítá jako příjemnou změnu i útočník Radan Lenc. "Dost často se hrálo v Praze nebo okolo, ale České Budějovice jsou krásné město a hala tady je moc příjemná; ani velká, ani malá, vážně příjemná. Věřím, že bude parádní atmosféra a moc se na to těším," řekl Lenc.

A jeho výhled na celý turnaj? "Trošičku se obměnil tím, že v něm nehrají Rusové, ale jsou místo nich Švýcaři. Těším se na to, je to určitá změna. Co se Švédů týká, tak se změnil trenér, teď je tam kouč, který působil ve Växjö. Uvidíme, zda budou hrát ten systém, který hrál s klubem. Když vezmeme Švédy jako takové, zdobí je rychlý přechod do útočného pásma, chodí přímočaře na bránu a mají extrémně rychlý návrat do obrany. Toho prostoru tam nebude moc. Budeme muset být rychlí a silní na puku," podotkl Lenc.

Vzájemnou bilanci v minulé sezoně začali Češi před rokem v Linköpingu porážkou 1:4, celou Karjalu pak zakončili bez bodu a s hrozivým skóre 5:13. Následovala prohra na turnaji Channel One Cup (2:3), drtivá výhra koncem dubna v Ostravě (9:3) a další vítězství týden na to na Švédských hokejových hrách ve Stockholmu (2:1). V utkání základní skupiny B v Tampere slavilo Švédsko po výsledku 5:3.

Sestavu na čtvrteční zápas ještě trenéři nezveřejnili. "Nechte se překvapit. Co jsme si zavedli v minulé sezoně, to neměníme, takže sestavu oznámíme až v den zápasu. Máme pět pětek, nějaký plán na celý turnaj máme, ale teprve uvidíme, jak bude vše vypadat, ale všichni půjdu postupně do hry," vysvětlil asistent Zábranský.

Po pátečním přesunu do Turku se hokejisté utkají v sobotu s domácím Finskem a v neděli nastoupí proti Švýcarsku, které nahradilo sbornou kvůli invazi Ruska na Ukrajinu.

Dnes tým trénoval v Budvar aréně v tomto složení: Langhamer, Will, Stezka - Košťálek, T. Dvořák, Kundrátek, Ščotka, Mozík, Sklenička, M. Jandus, Němeček, L. Zábranský ml., Mašín - Chlapík, M. Špaček, Lenc - Horký, Holík, Červenka - H. Zohorna, Kodýtek, Smejkal - P. Kousal, Poulíček, O. Beránek - Zachar, D. Vitouch, P. Zdráhal.