Čeští hokejisté vyzvou na úvod MS obhájce titulu Švédy

Bratislava - Mimořádně těžký soupeř čeká hned na úvod mistrovství světa na Slovensku české hokejisty. Ve skupině v Bratislavě změří v pátek večer síly se Švédy. Tým postavený převážně z posil z NHL bude na turnaji útočit na zlatý hattrick, který se podařilo naposledy dobýt právě Čechům na přelomu tisíciletí. Utkání na ledě Zimního stadionu Ondreje Nepely začne ve 20:15.

Oba soupeři se potkali před necelým týdnem. V sobotu v Brně v rámci Carlson Hockey Games, které uzavíraly sérii Euro Hockey Tour, vyhráli čeští hokejisté 3:0. O góly se postarali Dmitrij Jaškin a při závěrečné power play Seveřanů Ondřej Palát a Jakub Voráček. Čisté konto proti týmu s 15 hráči NHL udržel díky 22 úspěšným zákrokům Patrik Bartošák.

Šéf české střídačky Miloš Říha věří, že sobotní duel by mohl dobře posloužit jako návod i pro páteční střetnutí. "Myslím, že zápas nebude o moc jiný. Spousta věcí bude stejných. Švédové to mají už od mládežnických klubů stejné - založení útoků, rotace. Bude záležet na tom, jak moc je necháme improvizovat, v tom jsou silní. Jestli je necháme chodit v obranném pásmu do rotací, nebo jim je budeme zavírat, to podle mého rozhodne," řekl Říha po dnešním tréninku novinářům.

Neočekává, že by Seveřané přes porážku nějak zásadně měnili taktiku. "Domnívám se, že nehráli na půl plynu. Od druhé třetiny hráli normálně naplno a myslím, že systém nebudou měnit. Budou možná trochu agresivnější v předbrankovém prostoru, možná budou trochu víc bruslit, na to my se musíme připravit," zdůraznil Říha.

Švédský výběr má v nominaci mezi 25 hráči 18 posil z NHL. Připravit se na někoho speciálně lze těžko. "To jde asi s Rusama, ale s nimi ne. Je tam možná něco v přesilovce, kde jsou dva lidi, kteří to rozhodují a vymýšlí, ale při pět na pět horko těžko. Musíme dodržet tu disciplínu, co si řekneme, v celé pětce. A trošku je něčím překvapit," přemítal Říha.

Sestavu zatím tají, mimo jiné i proto, že čeká, zda výstupní prohlídky v klubech nezastaví zamýšlené posily brankáře Pavla Francouze a útočníka Radka Faksu. "Napíšeme dva brankáře, sedm obránců a možná 11 útočníků," řekl Říha. Brankářskou jedničku pro duel se Švédy už určil. "Jedničku máme, ale neprozradíme," uvedl. S ohledem na sobotní zápas by jí mohl být Bartošák.

Z NHL zná velmi dobře soupeře mladý útočník Jakub Vrána z Washingtonu. "Hrál jsem skoro proti všem. Je to hodně kvalitní tým. Ale my jsme taky kvalitní. Je jedno, jestli hrajeme proti Švédům, proti Itálii, nebo proti komukoliv. My se připravíme na všechny soupeře stejně, bereme je s pokorou. Na tomhle turnaji jsou všichni silní, vyrovnaní. Máme respekt k soupeři, ale každý zápas chceme vyhrát. Nikdy nemůžeme jít do zápasu s tím, že ho podceníme," zdůraznil Vrána.

Říhův výběr před necelým týdnem srovnal s Tre kronor účty v sezoně, když soupeře porazil podruhé za sebou. Nejprve přišly v listopadu (Karjala) a v prosinci (Channel One Cup) těsné porážky shodně 2:3, pak Češi na úvod Beijer Hockey Games porazili Švédsko na jejich ledě 5:2 a tříbrankovým rozdílem je přehráli i v Brně.

Poslední konfrontací na MS byl loňský duel ve skupině v Kodani. I tehdy se Švédové radovali po výsledku 3:2, když si k výhře výrazně pomohli povedeným nástupem - v osmé minutě totiž vedli už 2:0.

Pravděpodobná sestava ČR (z níž ještě vypadne jeden obránce a jeden útočník): Bartošák - Hronek, Kolář, Gudas, D. Sklenička, Rutta, Moravčík, Zámorský, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - H. Zohorna, Jan Kovář, J. Vrána - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík.