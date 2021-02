Čeští hokejisté vyzvou na Švédských hrách v duelu poražených Finy

Malmö (Švédsko) - Soubojem o návrat do hry o turnajový primát bude sobotní druhé utkání českých hokejistů na Švédských hrách proti Finsku. Oba týmy ve čtvrtek shodně prohrály své úvodní duely, byť velmi těsně. Finové podlehli dosavadním suverénům série Euro Hockey Tour Rusům 2:3, svěřenci kouče Filipa Pešána dosáhli proti domácím Švédům alespoň na bod po porážce 2:3 v prodloužení. V českém brankovišti bude stejně jako ve čtvrtek Patrik Bartošák.

Češi po dvou předchozích výhrách v sezoně proti výběru Tre kronor odehráli zajímavou přetahovanou, v níž skórovali jako první, ale pak museli dotahovat jednobrankové manko, aby nevyšli z utkání naprázdno. V obou případech si pomohli ke gólu v početní výhodě.

"Přesilovky jsme trénovali každý den a bylo vidět, že kluci se o tom i sami bavili. Koncentrovali se na ně, dali jsme v nich dva góly a pomohly nám získat alespoň bod. Podařilo se nám také spoustu přesilovek soupeře ubránit, bohužel jednu ne. Doufám, že se nám hra speciálních týmů bude dařit i nadále," uvedl trenér Pešán.

V sobotním utkání by se měli nově dostat do hry obránce Daniel Gazda a útočníci Filip Suchý s Matějem Blümelem, kteří proti Švédsku nehráli. Větší prostor má dostat i sedmý bek Filip Král a třináctý útočník Petr Kodýtek. Volno mají na sobotu naplánované bek David Musil a útočníci Dominik Lakatoš s Oscarem Flynnem.

"Gólman zůstává stejný, chytat bude Bartošák. V neděli by pak nastoupil Dominik Hrachovina," řekl po dnešním tréninku asistent trenéra Martin Straka.

Finové naproti tomu ztráceli hned po úvodním dějství souboje s dosud neporaženým Ruskem dvoubrankovým rozdílem. Přestože dokázali snížit, znovu inkasovali a na konečných 2:3 upravili až 22 sekund před vypršením základní hrací doby.

Oba sobotní soupeři se spolu utkali v sezoně zatím dvakrát. Zatímco na turnaji Karjala vychytal brankář Dominik Hrachovina při debutu v dresu reprezentačního A-týmu čisté konto a výrazně pomohl k vítězství 2:0, v prosinci na Channel One Cupu v Moskvě přerušili Finové výhrou 4:3 sérii čtyř porážek s českým týmem.

"Viděl jsem Finy ve čtvrtek, celý ten jejich zápas. Jsou silní na puku, výborně bruslí, umí proměnit šance, do nichž se dostanou. Musíme být silní v osobních soubojích hlavně v našem pásmu, dostávat to jednoduše z pásma ven. Také je třeba dát si pozor na zbytečné fauly, protože disciplína je hodně důležitá. Tyhle týmy umí přesilovku využít," zdůraznil Straka.

Věří, že tým bude mít mnohem lepší vstup do zápasu než se Švédy. "Tam se nám vůbec nepovedl. Prvních dvacet minut jsme neměli nohy. Švédové dominovali, měli jsme velikánské problémy, pak se to od půlky zápasu zlepšilo a posledních dvacet minut i myslím, že jsme byli maličko lepší. Dostávali jsme se do šancí, pak už to mělo konečně nějaký náboj, jak jsme po klukách chtěli," připomněl Straka.

"Spousta kluků tady byla poprvé, tak si potřebovali na to tempo, které je úplně jiné než v lize, také trochu zvyknout. Ten výkon jsme z mého pohledu stupňovali, ale je škoda, že jsme bohužel dostali v prodloužení rozhodující gól," dodal Straka.

Sobotní zápas před prázdným hledištěm začne v Malmö Areně v pravé poledne. V neděli se pak český tým utká s Ruskem (12:00).

Předpokládaná sestava ČR: Bartošák - F. Král, Moravčík, Šulák, Němeček, Klok, Vitásek, Gazda - Lenc, M. Špaček, Birner - Flek, O. Roman, M. Stránský - R. Koblížek, Tomášek, Smejkal - Blümel, Kodýtek, F. Suchý - Ordoš.