Čeští hokejisté vstoupí do turnaje MS sobotním duelem proti Britům

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté nastoupí v sobotu k prvnímu utkání na mistrovství světa ve Finsku, jež odstartovalo už dnes čtyřmi zápasy. Duel v Tampere proti Velké Británii, která je jedním z papírově nejslabších protivníků v základní skupině B, bude zároveň premiérou finského kouče Kariho Jalonena na české střídačce při utkání na velké akci. Úvodní buly v Nokia Areně je naplánováno na 15:20 SELČ.

"Nálada je výborná, kluci jsou zdraví a zdravě nažhavení. Při tréninku to bylo vidět. V sestavě už žádné otazníky nemáme, ale více prozradíme až v sobotu v den zápasu. S Brity se musíme soustředit na vlastní hru, do každého zápasu jdeme s pokorou, nesmíme nic podceňovat," řekl novinářům po dnešním tréninku asistent trenéra Libor Zábranský.

V podobném duchu mluvil i kapitán Roman Červenka. "Nechceme nic podcenit. A že nás čeká na úvod Británie? Je to tak, jak to je. Zápasy nám podle toho, jak se nám to zamlouvá nebo ne, přehazovat nebudou. My chceme hlavně dobře vstoupit do turnaje. Vyhrát ten zápas a pak jít zase dál. Jsme natěšení, všichni už chtějí, aby to začalo. Pak bude zápasů v turnaji hodně," prohlásil Červenka.

Se čtrnáctým týmem loňského šampionátu se čeští hokejisté utkali dosud jedinkrát, a to právě v základní skupině turnaje v Rize. Před rokem zvítězili na konci května jednoznačně 6:1. Jeden z gólů dal člen současného výběru obránce Filip Hronek. V přípravě krátce před letošním MS odehráli Britové tři utkání - dvě s Dány a jedno s Italy. Všechna prohráli při celkovém skóre 0:13.

"Loni jsme proti Britům hráli v Rize a rozhodně to nebylo úplně jednoduché utkání. Museli jsme být zodpovědní dozadu a pohlídat si jejich protiútoky. Myslím si však, že máme kvalitnější mužstvo než oni. A když budeme plnit, co máme, měli bychom je porazit. Doufám, že to tak i dopadne," přál si obránce David Sklenička.

"Uvidíme, jak zafunguje ten náš systém, který je nastavený na silné soupeře jako Finy nebo Švédy, ale třeba s Rakušany to až takové nebylo. Bude každopádně třeba to dávat rychle od hole, nahrávat si rychle přes střední pásmo a v útoku už tam pak něco vymyslíme," nabídl recept na úspěch Sklenička.

Díky dnešnímu volnu mohl tým absolvovat ještě jeden plnohodnotný trénink. "Já osobně bych radši hrál hned v pátek, kdy začíná celý turnaj, ale takhle se holt vyspíme ještě o den navíc, dobře se na to připravíme a vletíme na to. Doufáme, že začneme úspěšně a povede se nám celý turnaj," dodal Sklenička.

Hned v neděli čeká tým druhé vystoupení na severu Evropy, a to už bude mnohem větší prověrkou, neboť soupeřem Jalonenových svěřenců bude Švédsko. Mužstvo Tre kronor porazili Češi loni na MS 4:2, v sezoně na turnajích Euro Hockey Tour nejprve dvakrát prohráli (1:4 a 2:3), po Jalonenově nástupu ale přišly dvě výhry - drtivých 9:3 v Ostravě na Českých hrách a pak 2:1 ve Stockholmu na Švédských hrách.

Pravděpodobná sestava ČR: Dostál (Langhamer) - Hronek, Šimek, Jiříček, D. Sklenička, Jordán, Ščotka, Kundrátek - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek.