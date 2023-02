Čeští hokejisté vstoupí do Švédských her zápasem proti domácímu týmu

Malmö (Švédsko) - Soubojem s domácími Švédy začne ve čtvrtek českému týmu turnaj Švédských hokejových her, které jsou třetím podnikem série Euro Hockey Tour v sezoně. Svěřenci kouče Kariho Jalonena jsou právě za týmem Tre kronor v průběžné tabulce seriálu o dva body druzí, ale ve vzájemných soubojích s nimi vyšli v obou duelech naprázdno. Změnit se to pokusí v Malmö, zápas začne v 19 hodin.

Švédové poskládali pro domácí turnaj silný výběr. Kouč Sam Hallam má v kádru šest hráčů, kteří mají ve sbírce zlaté medaile ze světových šampionátů. Dal tak jasně najevo, že Seveřané touží na domácí půdě uspět a nehodlají před sebe v celkovém účtování EHT jen tak někoho pustit.

"I my chceme samozřejmě vyhrát. A jak jsme říkali již dříve, chceme vyhrát každý zápas, ale celkem po tomto turnaji už to bude přibližně 60 hráčů, které jsme v sezoně měli v akci. A skutečně důležité je hlavně to, jak si vedou v mezinárodní konfrontaci. To je pro mě prioritou, abychom si mohli následně vše vyhodnotit. Chceme vyhrát, ale to je celkem logické - nejdete do zápasů s tím, že byste chtěli prohrát," prohlásil trenér Jalonen.

"Švédové mají nějaké změny, ale myslíme si, že systémově toho moc nezmění. Uvidíme, s čím na nás vyrukují, ale my se musíme zase soustředit na svou hru. Uspět chceme všichni. Švédové jsou domácí, o to větší podporu fanoušků mít budou, ale na to se nemůžeme dívat," doplnil asistent trenéra Libor Zábranský.

S blížícím se mistrovstvím světa ve Finsku a Lotyšsku bude sílit i boj o místo v nominaci. "Byť se zdá, že do mistrovství světa je to už krátká doba, tak v hokeji se může za tu dobu stát cokoliv. Od kluků každopádně očekáváme enormní nasazení, bruslení a také chceme vidět ty systémové prvky, na nichž pracujeme celou dobu. Kluci mají každopádně chuť, dobrou náladu a snaží se na tréninku plnit vše, co po nich chceme. Jako trenéři jsme spokojení," pochvaloval si Zábranský.

V obou vzájemných zápasech v sezoně měli navrch Seveřané. Na úvod turnaje Karjala v Českých Budějovicích prohráli Češi 1:4, následně na Švýcarských hrách dokonce 0:4. "Na soupisce mají spoustu zkušených hráčů. Na širokém kluzišti to bude asi hodně o bruslení, tak věřím, že si na to rychle přivykneme a Švédy porazíme," věřil útočník Jiří Smejkal.

"Švédové mají tři lajny ze švédské ligy, povolali teď ještě našeho nejproduktivnější hráče Patrika Karlkvista. Hrají v nároďáku podobný systém jako my v Oskarshamnu, takže jsou všude v pěti a hodně si pomáhají. Myslím, že bude pomáhat, když budeme přenášet hru z jedné strany na druhou. Bude se hrát na širokém hřišti, tak uvidíme, jak si s tím poradíme," doplnil další útočník Hynek Zohorna.

Národní tým dnes ještě trénoval na Hvězdě, než se odpoledne přesunul letecky do Malmö. S mužstvem už je i druhý z asistentů Martin Erat. Zdravotně jsou všichni hráči v pořádku a slibně vypadá i možnost, že se přímo ve Švédsku připojí k týmu bek Vojtěch Mozík, který byl nemocný. "Je to nadějné. Ještě spolu budeme dnes mluvit, ale snad by se k nám mohl přidat ve čtvrtek a pak odehrát víkendové zápasy," přiblížil manažer týmu Milan Hnilička.

Po souboji se Švédy čeká hokejisty v sobotu v poledne duel s Finskem a v neděli ve stejný čas zápas se Švýcarskem.

V Praze trénoval tým ve složení: Kváča (Stezka) - Jordán, Zámorský, Kempný, J. Jeřábek, L. Zábranský ml., Klok, Vála, Pýcha - H. Zohorna, Jan Kovář, Chlapík - Lakatoš, Sobotka, Smejkal - Hrabík, Jašek, M. Kovařčík - Flek, Černoch, O. Beránek - Flynn, Musil, Bambula.