Čeští hokejisté vstoupí do sezony soubojem proti Švédsku

Praha - Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek v Leksandu zápasem proti domácímu Švédsku do turnaje Karjala a zároveň také do nové reprezentační sezony. Z pozice kapitána povede výběr kouče Miloše Říhy útočník Jan Kovář. Obsazení brankoviště prozatím trenéři tají. Zápas začne v 18:30 SEČ.

Přestože ve Švédsku už sehrál národní tým dlouhou řadu zápasů, v Leksandu se představí vůbec poprvé. Malé švédské město má šest tisíc obyvatel, ale halu s kapacitou 7650 diváků. Tamní klub už byl čtyřikrát mistrem země.

V prvním útoku nastoupí centr Kovář spolu s křídly Andrejem Nestrašilem a Michalem Řepíkem. Ve druhém pak trio bratří Zohornů. "Vypadá to tak, že to bude i sestava pro zítřek. Pokud se tedy ještě něco nestane během dneška a zítřka, tak by lajny z dnešního tréninku měly takhle nastoupit i do zápasu," řekl dnes novinářům asistent trenéra Robert Reichel.

Do zápasu nastoupí patrně osm beků a dvanáct útočníků. "Budeme chtít hrát na všechny hráče, když máme tu možnost. Chceme vidět všechny hráče v akci," nastínil Reichel.

Trenéři také již dopředu avizovali, že by dali v každém utkání prostor jednomu z tria gólmanů Roman Will, Marek Langhamer a Karel Vejmelka. Kdo ale začne, zůstalo prozatím nevyřčeno. "Určité věci víme, jak bychom chtěli, aby brankáři nastoupili, ale ještě počkáme do zítřka. Plán však máme," uvedl Reichel.

Will by se nabízel s ohledem na své působení ve švédské nejvyšší soutěži. "I tahle možnost tam je... Přemýšlíme, kdo by mohl chytat proti komu, ale může se to samozřejmě i změnit," řekl Reichel.

Od Tre kronor neočekává zásadní změnu herního projevu. Nový trenér Johan Garpenlöv působil u týmu už jako asistent předchozího kouče Rikarda Grönborga. "Švédský styl je stejný, trénují takhle jak v klubech, tak i v reprezentaci. Mají to sladěné a myslím, že to bude podobné jako v minulé sezoně," odtušil Reichel.

Věří, že český tým vyráží na první větší akci sezony lépe připravený než před rokem. "Loni jsme tak úplně nevěděli, co od toho prvního turnaje očekávat. Teď jsme ale zkušenější, hráči i trenéři. Myslím, že jsme připravení, teď jde jen o to, abychom to skloubili, abychom pracovali, bojovali a hráli ten hokej, co jsme hráli i na mistrovství světa," přál si Reichel.

"Nevím, co přesně čekat od této švédské sestavy, ale tým to bude určitě kvalitní, jak to tak bývá u všech týmů na Euro Hockey Tour. Určitě to budou dobří bruslaři s velmi dobře organizovanou obranou a dodržováním systému, ale v minulé sezoně jsme s nimi hráli docela vyrovnané zápasy. Bude to určitě kvalitní zápas a bylo by fajn, kdybychom začali výhrou. Pomohlo by nám to i do té sezony," uvedl Nestrašil.

Poslední vzájemný duel se odehrál na mistrovství světa v Bratislavě a Češi zvítězili po výborném výkonu 5:2. Bilance předchozího průběhu minulé sezony byla vyrovnaná a oba celky si připsaly dvě vítězství. V rámci turnaje Karjala se loni hrálo v Praze a Švédové vyhráli 3:2.

Po čtvrtečním utkání zůstane mužstvo ve Švédsku, v Leksandu má v pátek dopoledne na programu trénink a odpoledne se přesune letecky do Helsinek. Ve finské metropoli absolvuje v sobotu od 16:30 SEČ duel s domácími obhájci zlata z mistrovství světa, v neděli pak zakončí turnaj utkáním proti Rusku (12:30 SEČ).

Prvenství v sérii EHT obhajují Rusové, český tým byl poslední za druhými Finy a třetími Švédy. Stejné bylo i pořadí na loňské Karjale, kde Češi bodovali až na závěr, když porazili už jistého vítěze turnaje sbornou 5:2.

Jediný triumf českých barev na turnaji se vztahuje k roku 2012, kdy výběr trenéra Aloise Hadamczika vyhrál všechny tři zápasy.

Pravděpodobná sestava ČR: Will - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Zámorský, M. Doudera, Pyrochta, Galvas - Nestrašil, Jan Kovář, Řepík - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Jaškin, Sedlák, T. Rachůnek - M. Stránský, Filippi, R. Pavlík.