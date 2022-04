Čeští hokejisté se při Jalonenově premiéře utkají ve Znojmě s Rakouskem

Znojmo - Nového kouče hokejové reprezentace Kariho Jalonena dnes čeká premiéra u českého týmu. V zápase Euro Hockey Challenge se Češi utkají od 17:30 s Rakouskem. Hrát se bude ve Znojmě, kde se mužstvo od neděle připravuje.

Kapitánem bude obránce Jan Ščotka, jenž nosil "céčko" na dresu i během sezony na klubové scéně ve finském týmu Jyväskylä. Do dnešního utkání nezasáhnou brankář Dominik Pavlát, obránce David Kvasnička a útočníci Matěj Blümel s Adamem Klapkou. Chytat bude jeden z dvojice Štěpán Lukeš, Aleš Stezka.

Proti Rakušanům odehrají čeští hokejisté v krátké době hned čtyři zápasy. Odvetou za středu bude páteční souboj v Linci. Rakušané navíc nahradili Rusy na Českých hokejových hrách na přelomu dubna a května v Ostravě. Rusové nebyli na třetí akci Euro Hockey Tour v sezoně pozváni kvůli invazi na Ukrajinu.

Ze stejného důvodu se Rusko a Bělorusko nezúčastní ani mistrovství světa ve Finsku. Bělorusové měli být soupeřem českého výběru v základní skupině v Tampere. Jejich místo zaujali právě Rakušané, s nimiž se čeští hokejisté utkali také loni během přípravy na MS v Lotyšsku. Nejprve vyhráli ve Vídni 5:0, následně i v odvetě v Jindřichově Hradci (7:2).

Řada hráčů, kteří se ve středu představí při Jalonenově premiéře u týmu, tuší, že se do kádru pro MS nemusí dostat. Přesto jsou rádi za šanci a zkušenost. "Já si žádné konkrétní cíle nedávám, beru to jako velkou zkušenost," řekl ČTK během znojemského srazu pardubický útočník David Ciencala.

Podobně mluvil i další z 13 nováčků ve výběru Tomáš Bartejs. "S Kometou jsme vypadli v předkole, jsem rád za prodloužení sezony a udělám maximum, abych byl týmu co nejvíc platný. Kam se až dostanu, to bude věcí trenérů," uvedl obránce, který bude v příští sezoně hrát pravděpodobně v Karlových Varech.

"My chceme jít postupně. Teď se budeme plně soustředit na tým, který tu máme, den za dnem. Nechci dělat teď nějaká rozhodnutí o tom, kdo by si nakonec na šampionátu mohl a nemohl zahrát. Uvidíme, co se stane, jaký bude vývoj v extralize a podobně. Máme dost času na další práci, abychom vše doladili," řekl hned na startu přípravy v Plzni Jalonen, jenž nahradil Filipa Pešána a tým povede s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem. Rovněž pro ně půjde o debut na reprezentační střídačce.

Druhý blok přípravy před mistrovstvím světa bude pokračovat ve čtvrtek dopoledním tréninkem ve Znojmě, odpoledne se tým přesune do Lince. V dějišti odvety absolvuje páteční ranní rozbruslení, v 17:30 pak bude vhozeno úvodní buly.