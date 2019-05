Čeští hokejisté se pokusí udržet stoprocentní bilanci proti Rusku

Bratislava - Po dni zápasového volna budou v pondělí čeští hokejisté na mistrovství světa v Bratislavě hájit stoprocentní bilanci proti Rusku. Rovněž sborná má po dnešní jasné výhře nad Rakušany na kontě šest bodů a vzájemný zápas může sehrát zásadní roli v tabulce skupiny B, která vedle složení čtvrtfinále určí i to, kdo bude muset na čtvrtfinále do Košic a kdo bude mít komfort přípravy v Bratislavě. Utkání začne v 16:15.

Češi vstoupili do turnaje velmi dobře, když v pátek porazili obhájce zlata Švédy 5:2 a v sobotu přidali další tříbodový zisk proti Norům (7:2). Právě Norsko se na úvod utkalo se sbornou, která vyhrála 5:2. Dnes pak Rusové vynulovali Rakušany po výsledku 5:0. "S Rusy už jsme hráli, taky si z toho něco vezmeme. Ty rozdíly nebudou úplně velké," řekl kouč Miloš Říha s připomínkou nedělní porážky 1:4 v Brně na Carlson Hockey Games.

Trenéři i přes dobré výsledky chtějí, aby mužstvo odstraňovalo nedostatky. "Vždycky vidíme nedostatky, ale to si řekneme mezi sebou, které jsme viděli," podotkl asistent trenéra Robert Reichel. Důležitost zápasu pro pořadí v tabulce neřeší. "Zaměřujeme se den ode dne. Turnaj je dlouhý, je dost zápasů. Zítra je další a to je pro nás důležité, co bude dál, to neřešíme," prohlásil Reichel.

Hráči se na konfrontaci s týmem, který byl před turnajem považován za největšího favorita, těší. "Do obou zápasů jsme měli dobrý vstup. Věřím, že se na to připravíme, že kluci budou dost informování o tom, co po nich budeme chtít. A zápas zvládneme. Bude to podobné jako se Švédy. Víme, co nás zhruba bude čekat. Viděli jsme i ty jejich dva zápasy, myslím, že to bude něco podobného jako minulou neděli," řekl Reichel.

Sobotní sestava by měla doznat minimálních změn. Do branky by se měl ale i přes dnešní příjezd Pavla Francouze vrátit Patrik Bartošák. "Máme zapsaných dvanáct útočníků a sedm obránců, takže si myslím, že ta sestava bude podobná," přitakal Reichel.

Kapitán Jakub Voráček krotil přehnaný optimismus. "Nesmíme mít rypáky nahoře. Máme za sebou první dva zápasy. Hrajeme dobře, ale ještě jich máme ve skupině dalších pět před sebou, pak přijdou vyřazovací boje. Je důležité, že máme šest bodů, ale musíme hrát pořád stejně," řekl Voráček.

Se spoluhráči má velkou motivaci sbornou porazit. "Určitě, víme, co jsou zač. Jejich ofenzivní síla je obrovská. Ale když budeme hrát dobře dozadu a budeme s nimi bruslit, můžeme je tím iritovat a hodně jim to znepříjemnit. Potřebujeme hrát náš hokej, pak můžeme být úspěšní," věřil Voráček.

V podobném duchu vyhlížel zápas i jeho parťák z elitní formace Michael Frolík. "Byl to dobrý start do turnaje, který nám může pomoct na sebevědomí. A to v hokeji dělá hrozně moc. Tak snad to pomůže, ale pořád je tam dost zápasů před námi a my se musíme pořád snažit zlepšovat. Víme, že tam byly i proti Norům nějaké chyby. Musíme to do příště odstranit a snažit se být každý zápas lepší a lepší," řekl Frolík.

Během sezony měli v sérii Euro Hockey Tour navrch Rusové. Po úvodní výhře českých hokejistů 5:2 na listopadovém turnaji Karjala následovaly výhry sborné 7:2 (Channel One Cup), 3:1 (Beijer Hockey Games) a 4:1 v Brně. Oba týmy se utkaly v základní skupině MS i loni v Dánsku, Češi vyhráli díky gólu Davida Pastrňáka 4:3 v prodloužení.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, D. Sklenička, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Chytil, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, Jaškin, T. Zohorna.

Petr Voves nkr