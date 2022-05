Čeští hokejisté se pokusí po roce porazit Finy a přiblížit se dalšímu triumfu

Stockholm - Sérii čtyř porážek v zápasech s Finy se pokusí čeští hokejisté přerušit v sobotu na Švédských hrách ve Stockholmu. Naposledy zvítězili nad týmem Suomi loni v květnu na Českých hrách v Praze 2:1. Ukončit sérii neúspěchů nedokázal ani minulý týden ve čtvrtek na Českých hrách v Ostravě proti svým krajanům kouč Kari Jalonen. Sobotní duel v Avicii (Globen) Areně začne v poledne.

Český tým minulý týden s olympijskými vítězi z Pekingu prohrál 1:2 po samostatných nájezdech a byla to jeho jediná ztráta v Ostravě, protože pak porazil Švédy (9:3) i Rakušany (4:1). Ve Stockholmu začal ve čtvrtek vítězstvím nad Švédskem 2:1 a má možnost útočit na druhý triumf v turnaji Euro Hockey Tour za sebou. Pro tým je to však především generálka na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, do kterého vstoupí příští týden v sobotu proti Velké Británii.

Sestavu bude Jalonen s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem i trenérem brankářů Zdeňkem Orctem skládat tak, aby si otestovali adepty na závěrečnou nominaci, kterou oznámí v neděli večer po příletu do Prahy.

"Jisté je, že pro sobotní zápas uděláme nějaké změny. Máme tu kluky, kteří potřebují ukázat, jakou mají formu, neboť už brzy nás čeká uzavření nominace," řekl Jalonen, který ještě neprozradil, kdo se postaví do branky.

Ve čtvrtek se Švédskem chytal Marek Langhamer z Ilvesu Tampere, na lavičce mu kryl záda Štěpán Lukeš z Karlových Varů. Na premiéru v národním týmu čeká Karel Vejmelka z Arizony. "Tohle musíme ještě rozhodnout, ale Karel samozřejmě potřebuje chytat, to je jasné. Uvidíme, jak se bude cítit během tréninku. Docela určitě tady ale odchytá minimálně jeden zápas, možná i dva," uvedl Jalonen.

Do hry už se proti Švédsku z posil z NHL zařadili obránce Filip Hronek s kanonýrem Jakubem Vránou z Detroitu. Ve čtvrtek přiletěli do Stockholmu bek Radim Šimek s útočníkem Tomášem Hertlem a forvard Dominik Simon z Anaheimu. "Je jasné, že potřebujeme doladit nějaké detaily s ohledem na systém hry, ale ti kluci odvedli moc dobrou práci," řekl Jalonen.

Češi od loňského květnového vítězství v Praze prohráli s Finy také loni v červnu ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rize (0:1), v listopadu na turnaji v Helsinkách (2:4) a v prosinci na Channel One Cupu v Praze (2:3 po samostatných nájezdech). "S Finy to asi bude hodně obranný zápas. Myslím si, že nepadne moc gólů. Bude záležet hlavně na obraně. My se budeme snažit, abychom dostali míň gólů než Finové a vyhráli jsme," řekl obránce David Sklenička.