Praha - Soubojem s domácími Finy, kteří český tým jasně přehráli na listopadové Karjale, vstoupí ve čtvrtek hokejová reprezentace do turnaje Channel One Cup. Do utkání v Tampere povede mužstvo jako kapitán útočník Jiří Novotný, jenž reprezentoval naposledy v květnu 2015 na světovém šampionátu v Praze. V brance nastoupí Šimon Hrubec. Zápas začne v 17:30 SEČ.

Turnajová premiéra kouče Miloše Říhy staršího na reprezentační střídačce skončila před měsícem posledním místem. Jeho svěřenci po porážkách 2:3 se Švédskem a 0:3 s Finskem na závěr zdolali už jistého vítěze Karjaly Rusko 5:2.

Říha očekává, že kvalita soupeřů na druhém podniku série Euro Hockey Tour bude ještě o něco vyšší. "Myslím si, že to pro nás bude trošku těžší. Zjistili jsme si, v jaké jsme formě, jak k tomu hráči přistupují, soupeři budou zase o něco silnější. Už jen ta sestava třeba u Rusů napovídá, že budou na turnaji v nejsilnější sestavě," uvedl Říha.

"Švédové zase zkouší spoustu hráčů, ale ti mají ten kádr dostatečně široký, aby mohli hráče vyzkoušet. A Finové to samé. Jde o dobře bruslící mužstvo, jsou na tom dobře kombinačně, v dnešní době už také psychicky nahoře. Musíme se vyvarovat takových chybiček a ztrát kotouče ve středním a obranném pásmu, co jsme s nimi udělali minule. Mohli by mít trošku slabinu v obraně, my musíme jednodušeji zakončovat," nastínil Říha.

Finové chystají slavnost na počet svého bývalého reprezentačního beka Tima Jutily. "Doufám, že to nebude tak dlouhé," připomněl Říha v narážce na rozlučku Kimma Timonena, jež se v Helsinkách hodně protáhla.

Po hráčích bude opět vyžadovat zodpovědný přístup a maximální nasazení. "Budeme chtít, aby hráči ke každému zápasu přistoupili tak, jak na minulém turnaji. Aby se nám sehrály určité dvojice, abychom se podívali zase na nové hráče a hlavně, abychom se zlepšili v útočné fázi, včetně vylepšení přesilovek. Máme tu na to i zkušené obránce, takže na to bychom chtěli dát tentokrát hlavní důraz," uvedl Říha.

O výsledky mu půjde v první řadě až na vrcholu sezony mistrovství světa v Bratislavě. "Jak už jsem říkal dříve, směřujeme vše trošku někam dál. Ale budeme chtít samozřejmě každý zápas vyhrát," ujistil Říha.

Loni skončil český výběr ještě pod vedením Josefa Jandače na tradičním předvánočním turnaji při účasti šesti týmů po přizvání Kanady a Koreje v olympijské sezoně druhý o bod za Ruskem. Právě sborná slavila v historii turnajový primát už ve 34 případech. Česká či československá reprezentace zvítězila devětkrát, naposledy v roce 2015.

V pátek se výprava přesune z Finska do Moskvy, kde změří Češi v sobotu síly s domácími Rusy a vystoupení na turnaji uzavřou v neděli soubojem proti Švédům. "V každém z těch zápasů by měl chytat jeden gólman," uvedl Říha, který má v nominaci ještě Patrika Bartošáka a Dominika Furcha.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Němec, Štencel, Zámorský, Jordán, Kundrátek, Štencel, Musil, Krejčík - Sekáč, Novotný, Nestrašil - D. Kubalík, R. Hanzl, Lenc - H. Zohorna, Bulíř, T. Zohorna - Tomášek, Roman, Beránek.