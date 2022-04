Čeští hokejisté prohráli na Slovensku 1:3, jediný gól dal Blümel

Spišská Nová Ves (Slovensko) - Čeští hokejisté prohráli v přípravném zápase před mistrovstvím světa ve Spišské Nové Vsi se Slovenskem 1:3 a nenavázali na sedm výher v řadě nad bývalým federálním partnerem. O jediný český gól v duelu, který byl součástí seriálu Euro Hockey Challenge, se postaral útočník Matěj Blümel.

Slováci o své první výhře nad českým výběrem od srpna 2017 rozhodli ve druhé části, v níž dvakrát překonali brankáře Petra Kváču. Svěřenci trenéra Kariho Jalonena si připsali druhý nezdar v pátém zápase před blížícím se vrcholem sezony.

"Jeden vstřelený gól ve dvou zápasech je málo, na to se musíme zaměřit. Když chcete vyhrát zápas, musíte dát více než jednu branku. K utkání se mi těžko hledají slova. Chtěli jsme vyhrát a vrátit se na vítěznou vlnu, ale Slováci byli lepší," řekl kapitán Jan Ščotka České televizi a Českému rozhlasu.

V brance českého týmu nastoupil stejně jako v předešlém duelu proti Německu v Chomutově Kváča, do sestavy se poprvé dostali obránce Jeřábek a útočník Kousal.

Češi byli v úvodu střelecky aktivnější, brankáře Tomka ale překonat nedokázali. V 8. minutě byl vyloučen Kodýtek a kapitán slovenského výběru Čerešňák přesnou střelou nad Kváčovu vyrážečku otevřel skóre.

Hosté rychle odpověděli. Holík posunul do brejku Blümela a pardubický útočník se potřetí v přípravě na MS zapsal mezi střelce. "Na podobných akcích během tréninku hodně pracujeme. Holas (Holík) mě skvěle našel a já už jsem měl za úkol jen překonat gólmana, což se mi povedlo," řekl Blümel České televizi.

Vrátit vedení na stranu Slovenska mohl Bučko, neuspěl však stejně jako na druhé straně Zdráhal.

Český tým poté přežil druhé oslabení, ale ve 22. minutě Kváča podruhé inkasoval. Tamáši přešel přes Jiříčka a při svém reprezentačním debutu si připsal první gól. Útočník Banské Bystrice mohl vzápětí svůj střelecký účet rozšířit, v přesilovce ale trefil jen tyčku.

Slováci se následně ubránili v dalším oslabení a ve 29. minutě se dočkali třetí branky, když se po akci Minárika trefil Rosandič. Zkušený liberecký bek také v národním týmu skóroval poprvé. Snížit mohl Zdráhal, ale neuspěl stejně jako ve 33. minutě Hladonik, jenž Tomka nepřekonal z trestného střílení.

Ve 42. minutě se do slibné šance dostal Faško-Rudáš, svého spoluhráče z Liberce v české brance ale nepřekonal. Při Skleničkově vyloučení zahrozil v oslabení Černoch, ale jinak Slováci měli zápas pod kontrolou. Dvoubrankový náskok ve svém prvním přípravném zápase před MS ubránili i při závěrečné power play povýšené vyloučením Kollára.

"Slováci byli lepší i produktivnější, z naší strany to nebyl povedený zápas. Když jsme ve druhé třetině začali tlačit, dostali jsme góly a pak je těžké hrát," řekl útočník Jiří Černoch Českému rozhlasu.

Odveta proti bronzovému týmu z letošních olympijských her v Pekingu čeká národní tým v sobotu v Trenčíně.

Hlasy po hokejovém zápase Slovensko - ČR

Kari Jalonen (trenér ČR): "Bylo to kvalitnější utkání než proti Německu a myslím si, že to je pro nás dobře. Viděli jsme hráče, jak jsou schopni na takové úrovni hrát. Problémem dnes byly tři tresty za fauly hokejkou i naše špatná hra v početní výhodě. Vedle toho jsme ztráceli hodně puků. Byly tam ale i pozitivní věci. Teď si vše zanalyzujeme a připravíme se na sobotní zápas."

Craig Ramsay (trenér SR): "Myslím, že s výkonem můžeme být spokojeni. Byl to náš první zápas v přípravě, ale hráči plnili naše pokyny. Velmi dobrý výkon podal brankář Matej Tomek, který působil sebejistě a podržel nás. Skvělá byla i atmosféra. Jsme rádi, že jsme diváky potěšili vítězstvím."

Jan Ščotka (obránce ČR): "Jeden vstřelený gól ve dvou zápasech je málo, na to se musíme zaměřit. Když chcete vyhrát zápas, musíte dát více než jednu branku. K zápasu se mi těžko hledají slova. Chtěli jsme vyhrát a vrátit se na vítěznou vlnu, ale Slováci byli lepší. Musíme se z toho poučit a v sobotním zápase podat lepší výkon. Nepomohli jsme si v přesilovkách ani při oslabení, což je klíčové."

Jiří Černoch (útočník ČR): "Bohužel se nám dnes nepodařilo proměnit přesilovku, šance jsme tam měli, ale nepadlo to tam. Takový ale hokej někdy je. Musíme věřit a pokračovat. Jít do brány a věřit, že nám to začne opět padat. Slováci byli lepší i produktivnější, z naší strany to nebyl povedený zápas. Když jsme ve druhé třetině začali tlačit, dostali jsme góly a pak je těžké hrát. Atmosféra byla výborná a osobně jsem cítil, že je hala žene. Slovensko teď žije hokejem a myslím, že jim to pomohlo."

Pavel Kousal (útočník ČR): "Přišlo mi, že Slováci byli všude. Dostávali se více první na puk, což nám se nedařilo. Na útočné modré čáře jsme ztráceli hodně puků a to nás, myslím, stálo zápas."

Peter Čerešňák (obránce SR): "Šli jsme do zápasu s pokorou, protože jsme spolu jen týden a moc jsme toho nestihli natrénovat. Zatímco Češi jsou spolu už čtyři týdny. Jsme rádi, že nám to vyšlo a chytili jsme se už prvním zápasem. Věřím, že nás to nakopne do dalších utkání. Byl to vyrovnaný zápas, oba týmy měly šance. Dali jsme více branek a vítězství jsme v závěru ubránili."

Matej Tomek (brankář SR) : "Chytalo se mi velmi dobře, i když na konci jsem už měl křeče, protože jsem dlouho neměl zápas. Jinak jsem se cítil velmi dobře a užil jsem si atmosféru. Pár zákroky v první třetině jsem si upevnil sebevědomí a po (chyceném) trestném střílení jsem si ho ještě zvedl. Jak hráč zpomalil, byl jsem schopný mu vypíchnout puk."

Zdroj: ČT Sport, ČRo Radiožurnál, Šport.sk.

Slováci vyhráli zaslouženě, uznali Ščotka i Černoch

Čeští hokejisté prohráli v přípravě před mistrovstvím světa druhé utkání za sebou a opět měli problém s produktivitou. Minulý týden v pátek v Chomutově proti Německu se střelecky neprosadili vůbec, dnes ve Spišské Nové Vsi skórovali jednou. Obránce Jan Ščotka i útočník Jiří Černoch uznali, že Slovensko vyhrálo zaslouženě.

"Jeden vstřelený gól ve dvou zápasech je málo, na to se musíme zaměřit. Když chcete vyhrát zápas, musíte dát více než jednu branku," řekl Ščotka České televizi a Českému rozhlasu. "K zápasu se mi těžko hledají slova. Chtěli jsme vyhrát a vrátit se na vítěznou vlnu, ale Slováci byli lepší. Musíme se z toho poučit a v sobotním zápase podat lepší výkon. Řekl bych, že dnes hráli podobný systém jako my, akorát to plnili lépe," uznal kapitán národního týmu.

Český tým si nedokázal pomoct v přesilových hrách, nevyužil ani jednu ze tří výhod, navíc sám hned v prvním oslabení inkasoval. Na gól Petera Čerešňáka ještě odpověděl Matěj Blümel, na slovenské branky ve druhé třetině se už svěřencům finského trenéra Kariho Jalonena zareagovat nepovedlo. "Moc šancí jsme neměli, na druhou stranu Slováci také ne. Nepomohli jsme si přesilovkami, oslabeními a Slováci přesilovku využili. V tom byl největší rozdíl," řekl Ščotka.

Hru v nerovnoměrném počtu hráčů na ledě označil za důležitý aspekt duelu i Černoch. "Bohužel se nám dnes nepodařilo proměnit přesilovku, šance jsme měli, ale nepadlo to tam. Takový ale hokej někdy je. Musíme věřit a pokračovat. Jít do brány a věřit, že nám to začne opět padat. Slováci byli lepší i produktivnější, z naší strany to nebyl povedený zápas," uvedl útočník Karlových Varů. "Když jsme ve druhé třetině začali tlačit, dostali jsme góly a pak je těžké hrát," řekl Černoch.

Utkání ve Spišské Nové Vsi sledovalo více než čtyři tisíce diváků, kteří Slováky hrající doma poprvé od zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Pekingu mohutně podporovali. "Atmosféra byla výborná a osobně jsem cítil, že je hala žene. Slovensko teď žije hokejem a myslím, že jim to pomohlo," uvedl Černoch.

Slovensko - ČR 3:1 (1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Čerešňák (Krištof, Liška), 22. Tamáši (Kollár, Ivan), 29. Rosandič (Minárik, Sukeľ) - 10. Blümel (Holík, Kaňák). Rozhodčí: Snášel, Korba - Šoltés, Štencel (všichni SR). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0.

Sestavy:

SR: Tomek - Rosandič, Čerešnák, Jánošík, Bučko, Ivan, Mudrák, Koch, Romančík - Liška, Krištof, Lantoši - Mucha, Sukeľ, Faško-Rudáš - Valach, Tamáši, Kollár - Honzek, Mikúš, Minárik. Trenér: Craig Ramsay.

ČR: Kváča - Zábranský, Ščotka, Jeřábek, Krejčík, Jiříček, Sklenička, Budík, Kaňák - Blümel, Holík, Smejkal - Zdráhal, Černoch, Cienciala - Kousal, Kodýtek, Flek - Beránek, Hladonik, Fridrich. Trenér: Kari Jalonen.