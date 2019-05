Čeští hokejisté prohráli na MS s Rusy 0:3

Bratislava - Čeští hokejisté na mistrovství světa na Slovensku po dvou výhrách poprvé ztratili body, když v Bratislavě ve třetím vystoupení ve skupině B podlehli Rusku 0:3. Sborná naopak zůstala stoprocentní.

Svěřenci kouče Miloše Říhy nastříleli za úvodní dvě utkání se Švédskem a Norskem celkem 12 branek, dnes se ale neprosadili. Čisté konto vychytal Andrej Vasilevskij, góly Ruska zaznamenali v každé ze třetin Sergej Andronov, Nikita Gusev a Nikita Zajcev.

V nadcházejících dvou dnech mohou čeští hráči načerpat síly, neboť další zápas je čeká až ve čtvrtek od 20:15 proti Lotyšsku.

Češi, do jejichž brankoviště se vrátil po Hrubcově záskoku v sobotu proti Norsku Bartošák, sice měli v úvodním dějství střeleckou převahu (8:5), jenže herně měli mírně navrch Rusové. Vasilevskij musel být pozorný při pokusech Kubalíka, Vrány a Paláta.

Na začátku 14. minuty šel ale do vedení soupeř. Po vyhraném souboji u hrazení dostal mezi kruhy nabito Andronov a nedal Bartošákovi při parádně trefené ráně bez přípravy nejmenší šanci zakročit. Odpovědět mohli Frolík a krátce před přestávkou po nepovedené první přesilovce zápasu v podání českého výběru i Simon, ale neuspěli.

Ve druhé třetině výrazněji zahrozil jako první Palát. Pak ale začali zvyšovat obrátky favorizovaní Rusové. Ve 23. minutě zachránil situaci za Bartošákovými zády duchapřítomně Hronek, když poslal do bezpečí kotouč, klouzající k čáře po zakončení Kučerova.

Následovalo špatné střídání Čechů, při němž ze své obvyklé pozice na kruhu nebezpečně pálil Ovečkin, ale prvního bodu na turnaji se nedočkal. Ve 33. minutě Kučerov po souhře s Gusevem ani nadvakrát nepřekonal vynikajícího Bartošáka.

Jenže sborná si už za pár vteřin vypracovala šanci na reparát, když si oba šikulové v ruském dresu vyměnili role. Kučerov našel Guseva, který blafákem do bekhendu zvýšil na 2:0.

Brzy nato se Češi bránili v oslabení. Po jeho skončení Jaškin na modré čáře zastavil rozehrávku sborné a přihrál Kovářovi, jenž se vrátil na led z trestné lavice. Před Kovářem byl už pouze Vasilevskij, se stejnou koncovkou jako Gusev ale český útočník neuspěl. Vasilevskij zůstal neprůstřelný i po slibných šancích Chytila a Rutty.

V průběhu třetí dvacetiminutovky hned třikrát zvonila branková konstrukce. Při zvýšené útočné aktivitě Čechů nejprve napálil horní tyčku Vrána, pak Tomáš Zohorna orazítkoval bekhendem levou tyč. V 56. minutě pak naopak pravá tyčka zachránila Bartošáka po Kovalčukově střele. Power play v podání Říhova výběru potom ukončil gólem do opuštěné branky Zajcev.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Myslím, že na začátku jsme měli obrovský respekt. A to jsme nečekali ani my na střídačce. Nevím, proč to tak bylo. Nabádali jsme kluky hrát, a to hlavně v útočném pásmu. Věděli jsme už z Brna, když jsme to měli rozebrané, že jejich beci si to hrají pořád za sebe, neposunují to, opěrné body stahují dolů. Chtěli jsme za nimi chodit, což se nám vůbec nepovedlo, protože jsme chodili buď v řadě všichni tři, nebo dlouho po jednom. Pětka nebyla kompaktní. Beci se nám potom trošku báli jít do opěrných bodů. Vznikla tam díra, Rusové v klidu vyjížděli ven. V té druhé jsme si něco řekli, ale nebylo to ono. Až posledních pět minut jsme zvýšili agresivitu. Ale bohužel šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Je to turnaj, kluci chtěli hrát hokej, ale s nimi se moc velký hokej hrát nedá."

Patrik Bartošák (brankář ČR): "Prohráli jsme, nedali jsme gól, bez toho se nedá vyhrát. Kluci se cpali do brány, jak nejvíc to šlo, snažili se, ale bohužel jejich gólman zachytal tak, jak zachytal. To byl dneska rozhodující moment. Dneska jsme hráli možná ještě lepší hokej než se Švédy, ve třetí třetině jsme je několikrát zavřeli v pásmu. Ale zase se budu vracet k jejich gólmanovi, který ukázal, proč je hlavním kandidátem na Vezinovu trofej v NHL. A proč Tampa celou sezonu hrála tam, kde hrála."

Radko Gudas (obránce ČR): "Začátek nám utekl. Začali jsme moc opatrně, oni jsou bohužel skvělý tým a podrželi si to. Měli jsme šance, ale bohužel se nám to nepovedlo dotáhnout do nějaké gólové situace. Jak se ten zápas vyvíjel, tak už to bylo lepší a lepší. Trošku víc jsme se měli tlačit do brány, pár zákroků měl (Vasilevskij) jednodušších, než mohl mít. Stříleli jsme moc brzo a potom, když jsme se konečně ke střele dopracovali, ti útočníci se tam nedostali. Neměli jsme moc těl před gólmanem."

Jan Kovář (útočník ČR): "Asi jsme nastoupili s takovým přehnaným respektem. Bylo to vidět. Měli hodně šancí a jen díky Bartesovi (Bartošákovi) v bráně neskončila první třetina víc. Dneska jsme prostě tahali za kratší konec my. Porazili jsme jednoho silného soupeře, s druhým jsme prohráli. Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že budeme mít po třech zápasech šest bodů, určitě by se to bralo. Ale teď je škoda, že jsme do toho dneska vstoupili špatně a nedokázali jsme dát gól."

Tomáš Zohorna (útočník ČR, autor tyčky v 46. minutě za stavu 0:2): "Bylo by to hezké, kdyby z toho padl gól, dostal by nás do hry. Měli jsme i další šance, ale rozhodlo, že jsme málo stříleli a netlačili do branky tolik jako proti severským soupeřům. Rusové si to hlídali, ale my jim to usnadnili tím, že jsme přehrávali střelecké pozice. Byla tam několikrát přihrávka navíc místo pořádné střely. Musíme si z toho vzít poučení, vrátit se k jednoduchosti. Hráli jsme s nimi hokej nahoru dolů, místo abychom víc podrželi puk, nešla moc ani vhazování, takhle by to hrát nešlo."