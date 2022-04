Čeští hokejisté prohráli na MS hráčů do 18 let s USA 1:6 a čeká je boj o bronz

Landshut (Německo) - Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 s USA 1:6 a v neděli budou bojovat o bronz proti poraženému týmu ze souboje Švédsko - Finsko. Svěřenci trenéra Jakuba Petra vyhráli zásluhou branky Jiřího Kulicha v Landshutu první třetinu, ve druhé části ale inkasovali pět gólů a jejich šance na postup do finále zhasly.

V semifinále se zopakoval scénář ze základní skupiny, ve které Američané vyhráli nad Českem 6:2. Tehdy rozhodli čtyřmi góly ve druhé třetině.

I tentokrát se do vedení dostali jako první Češi. Nejprve se museli ubránit v oslabení, což se jim i díky pozornému brankáři Schnattingerovi podařilo. Poté byli současně vyloučeni Casey s Luciusem a Kulich v 16. minutě devátým gólem na turnaji otevřel skóre. Následně mohl z brejku vyrovnat Leonard, ale Schnattinger byl připravený.

V další početní výhodě byl blízko druhé branky Šalé, trefil ale tyč. Američané byli střelecky aktivnější a ve 24. minutě se jim podařilo vyrovnat. Českou ztrátu puku ve středním pásmu potrestal Lucius.

České chyby pak pomohly týmu USA duel otočit a zcela ovládnout. Ve 32. minutě posunul favorita do vedení Gauthier, o dvě minuty později přidal další gól Nazar a americký nápor nezastavil ani oddechový čas, který si kouč Petr poté vzal. Šest sekund po Kulichovu návratu z trestné lavice se prosadil Howard a nevydařenou českou třetinu zakončil Snuggerud.

Po druhé části byl zápas rozhodnutý. V závěrečné třetině se sice Češi dokázali ubránit při krátkém dvojnásobné oslabení, v pokračující klasické přesilové hře ale přidal další gól zámořského týmu Snuggerud. Český celek mohl stav zkorigovat v početních výhodách, druhý gól ale nepřidal a proti výběru USA do 18 let si připsal osmou porážku v řadě.

Hlasy po utkání:

Jakub Petr (trenér ČR): "Hodnocení bude podobné jako po našem prvním utkání s Američany ve skupině. Našeho plánu jsme se drželi velmi dobře. Samozřejmě šlo o víc a americký výkon měl jinou energii. Věděli jsme, že jen výkon na hranici našich možností může přinést úspěch. Drželi jsme to první třetinu, řekl bych možná až do půlky utkání. V plánu bylo nepropadat v osobních soubojích, to byla hodně důležitá zpráva. Snažili jsme se držet plán, ale víme, jaká je realita."

Jiří Kulich (útočník ČR): "Porážka nás velmi mrzí, protože jsme si zase pokazili druhou třetinu. Je to pro nás určitě poučení do dalšího zápasu. První polovinu zápasu jsme hráli výborný hokej, soupeře jsme k ničemu nepustili a podržel nás gólman Michael Schnattinger. Hokej je ale hra chyb a my jsme jich potom bohužel udělali víc. Všechny pramenily z toho, že jsme zase vypadli z našeho systému. Po první třetině jsme si říkali, aby to neskončilo jako předchozí zápas s Amerikou a ať si na druhou třetinu dáme pozor. Bohužel to nevyšlo, ale kdybychom dali gól, tak by s tím ještě šlo něco udělat. Už je to ale minulost, musíme to hodit za hlavu a připravit se na zítřejší důležitý zápas."

Jakub Dvořák (obránce ČR): "Myslím si, že první třetinu jsme odehráli hodně solidně. Potom přišly nějaké individuální chyby a Američané mají tak kvalitní tým, že to dokázali potrestat. Chyby pramenily hlavně z naší nedůslednosti a dělali jsme je opakovaně. Potom je těžké přepnout se v hlavě na to, že se pro nás zápas nevyvíjí příznivě. My jsme se ale snažili udělat všechno, co jsme mohli, a myslím si, že jsme to odehráli slušně."

Eduard Šalé (útočník ČR): "Udělali jsme nějaké chyby, které samozřejmě Američani potrestali. Za stavu 5:1 už to byla trochu hra na naši bránu, ale předvedli jsme, že můžeme hrát s každým. Jenom musíme hrát celých šedesát minut. Proti USA stačí chvilka zaváhání a hned mají puk na hokejce, rychle otočí hru a trestají. Jakmile jsou Američani rozjetí, tak jsou nezastavitelní."

Mistrovství světa hokejistů do 18 let - semifinále:

USA - ČR 6:1 (0:1, 5:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Lucius, 32. Gauthier (Cooley), 34. Nazar (Brindley, Howard), 37. Howard (Spicer, Hutson), 39. Snuggerud (Cooley, Brzustewicz), 49. Snuggerud (Hutson) - 16. Kulich (Šalé, Hamara). Rozhodčí: Iwert (Něm.), Magnusson - Nyqvist (oba Švéd.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 1389.

Sestavy:

USA: Augustine - Hutson, Chesley, Duke, Casey, Powell, Leddy, Brzustewicz - Gauthier, Cooley, Snuggerud - Howard, Nazar, Brindley - McGroarty, Stramel, Lucius - Leonard, Spicer, Kaplan - Smith. Trenér: Adam Nightingale.

ČR: Schnattinger - Hamara, Prčík, Tůma, Čech, Němec, Dvořák, Puchala - Kulich, Šapovaliv, Šalé - Bareš, Becher, Melovský - Slavíček, Sapoušek, Rymon - Soukup, Polák, Plos - Gaspar. Trenér: Jakub Petr.