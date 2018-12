Praha - Čeští hokejisté vstoupili do turnaje Channel One Cup výhrou 4:3 nad Finskem po samostatných nájezdech. Finové doma v Tampere vedli po dvou třetinách už 3:0, jenže hosté se nevzdali a vynutili si prodloužení zápasu.

O góly českého týmu se postarali Michal Bulíř a Radan Lenc, kteří skórovali během 42 vteřin, v 52. minutě pak vyrovnal Tomáš Kundrátek. Vítězný gól v nájezdech dal Dominik Kubalík. Premiéru v národním mužstvu si odbyl útočník Ondřej Beránek.

Dalším soupeřem svěřenců kouče Miloše Říhy staršího budou po pátečním přesunu do Moskvy v sobotu od 13:45 SEČ domácí Rusové.

Finům patřila úvodní minuta, ale pak jakoby na ně dolehla dlouhá doba, kterou strávili na střídačce při slavnostním vyvěšení dresu bývalého beka Tima Jutily. Kvůli ceremoniálu se začínalo o 27 minut později, hosty však zastupoval jen realizační tým a hráči čekali v kabině.

Češi převzali na dlouhou dobu iniciativu. Velké šance však přišly až před polovinou první třetiny. Hynek Zohorna skvěle našel najíždějícího beka Štencla, který pálil z první do protipohybu gólmana Ortia, ten si přesto dokázal poradit. Vzápětí ho prověřil Tomášek parádní ranou zápěstím, kterou schoval za obránce. Za Finy odpověděl povedenou tečí Palve a Hrubec si vychutnal krásný zákrok lapačkou.

Právě centr první finské útočné řady se vzápětí provinil jako první proti pravidlům. Kubalík v přesilovce zakončoval z kruhu, jeho rána se odrazila zpět do brankoviště a překvapila Ortia, za jehož zády klouzal puk podél brankové čáry, než ho Vainio zametl do bezpečí. Na konci 19. minuty šli ale Finové do vedení, když se v pádu prosadil dorážející Hakulinen.

Seveřané od druhé části viditelně přidali, hrálo se hlavně před Hrubcem a velmi rychle se jejich převaha promítla i do skóre. Ve 23. minutě nahodil kotouč od modré čáry Junttila a clonící Puustinen ho zvedl mimo dosah českého gólmana. Dvoubrankový náskok Finy uklidnil a předváděli jednu povedenou akci za druhou.

Když se Rajala v přečíslení dvou na jednoho ujal koncovky a vymetl růžek branky nad Hrubcovou lapačkou, bylo to 3:0. Ruotsalainen v 38. minutě zakončoval zblízka, Hrubec ho však vychytal. V závěru druhého dějství hrál český výběr 35 sekund přesilovku pět na tři, jenže bez úspěchu.

Začátek třetí třetiny přinesl výraznou změnu v obrazu hry. Mohly za to dva rychlé údery českých hokejistů v rozmezí 42 vteřin. Nejprve nabídl Sekáč gól Bulířovi, jenž si pohotově přikopl puk a poprvé překonal Ortia. Poté našlápl Lenc a bekhendem dostal svůj tým na dostřel.

Čechům narostla křídla, byl jich rázem plný led a Ortio se musel ohánět. Odolal sice ještě při druhém dnešním trestu pro domácí za vyhození kotouče do hlediště, ale v 52. minutě mu za záda propadla Kundrátkova střela. Další průběh základní hrací doby už větší šanci nepřinesl.

V prodloužení patřily první palebné pokusy Čechům, následně byli lepší Finové, Hrubec ale zajistil pokračování v nájezdech. Hynek Zohorna jako šestý neúspěšný exekutor trefil tyč, Peltola poslal Finy do vedení, ale Kubalík v páté sérii jako poslední hráč vyrovnal. Pořadí se otočilo, Kubalík jel znovu a opět uspěl, Peltola už nikoliv.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha starší (trenér ČR): "Zase tam byly takové vlny. Finové do nás začali chodit, ale my jsme dobře zareagovali a vytvořili si spoustu šancí. Oni z minima vytěžili maximum, dali gól, trochu se uklidnili a začali hrát svůj hokej. My jsme se malinko zbláznili s tím, že jsme chtěli hned vyrovnat. Měli jsme spoustu šancí, ale začali jsme propadat. V půlce zápasu už jsme trochu přeházeli pětky a dali tomu malinký impulz. Vysvětlili jsme si, jak bychom chtěli hrát, což kluci stoprocentně splnili. A proto se to otočilo. Pro nás je důležité, že mužstvo nespadlo a pracovalo dál jako v minulých zápasech."

Dominik Kubalík (útočník ČR, autor vítězného gólu): "Při prvním nájezdu jsem čekal na střelu, kde se otevře místo a proteklo to brankáři do brány. Najednou jsem měl sebevědomí si něco dovolit, tak jsem šel u druhého pokusu do kličky. Zkusil jsem něco, co občas zkouším. A dopadlo to dobře. Hned mě to napadlo, že ten první pokus už jsem střílel, takže to chtělo něco nového. Údajně měl jet Petr Zámorský, ale někdo na mě zařval ze střídačky, ať jedu, tak jsem poslechl a vrátil se na led. Nevím, od koho ten pokyn přišel, ale poslechl jsem."

Šimon Hrubec (brankář ČR): "Asi už jen málokdo nám věřil, že to ještě otočíme... Řekli jsme si ale po druhé třetině, že když dáme jeden gól, tak to pro Finy bude velká rána. A opravdu se to potvrdilo. Oni jako kdyby po tom našem prvním gólu nevěděli, co s námi. Přišlo mi, že ztratili tu svoji pohodičku, najednou druhý gól, panika a bylo to. Když prohráváte o tři góly, je super, když se vyrovná, natož, když pak stihnete ještě výhru za tři body, ale to už by bylo asi moc pohádkové. Chvilku jsme tahali pilku v prodloužení, pak jsme to naštěstí ubránili a na nájezdy vyhráli."

Hokejový turnaj Channel One Cup v Tampere:

Finsko - ČR 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 2:0, 0:3 - 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Hakulinen (Virtanen, Rajala), 23. Puustinen (Junttila), 28. Rajala (Hakanpää) - 43. Bulíř (Sekáč, Zámorský), 43. Lenc (Zámorský, Jordán), 52. Kundrátek (Sekáč, Roman), rozhodující sam. nájezd D. Kubalík. Rozhodčí: Öhlund, Nord (oba Švéd.) - Elonen, Nikulainen (oba Fin.). Vyloučení: 4:1. Bez využití. Diváci: 6299.

Finsko: Ortio - Hakanpää, Leskinen, Virtanen, Lindbohm, Vainio, Jokipakka, Lukka, Friman - Puustinen, Palve, Junttila - Rajala, Ruotsalainen, Hakulinen - Ojamäki, Kalapudas, J. Peltola - Sallinen, J. Lajunen, Ikonen. Trenéři: Jukka Jalonen, Mikko Manner a Antti Pennanen.

ČR: Hrubec - Němec, Polášek, Zámorský, Jordán, Kundrátek, Štencel, Musil, Krejčík - Nestrašil, Novotný, Sekáč - D. Kubalík, R. Hanzl, Lenc - H. Zohorna, Bulíř, T. Zohorna - Tomášek, Roman, Beránek. Trenéři: Miloš Říha st., Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Rusko - Švédsko 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 44. M. Grigorenko (Něstěrov), 45. Gavrikov (Kadějkin), rozhodující sam. nájezd M. Grigorenko - 5. Holm (Jonsson Fjällby, Dahlbeck), 34. Dahlbeck (Kellman, Boqvist). Rozhodčí: Vikman, Heikkinen (oba Fin.) - Šalagin, Šišlo (oba Rus.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 12.680.

Rusko: Sorokin - Něstěrov, Blažijevskij, Gavrikov, Tokranov, Antipin, Jelesin, Naumenkov, Vasilevskij - M. Grigorenko, Šalunov, Kaprizov - Gusev, Prochorkin, Barabanov - Tělegin, Andronov, Plotnikov - Slepyšev, Kablukov, Ketov - Kadějkin. Trenér: Ilja Vorobjov.

Švédsko: Lars Johansson - Persson, Dahlbeck, Bengtsson, Sellgren, T. Nilsson, Holm - Brodin, Linus Johansson, J. Lilja - M. Davidsson, J. Davidsson, Jonsson Fjällby - M. Lindqvist, Kellman, Boqvist - Emanuelsson, Fröberg, Wedin. Trenér: Rikard Grönborg.

Tabulka turnaje:

1. ČR 1 0 1 0 0 4:3 2 2. Rusko 1 0 1 0 0 3:2 2 3. Finsko 1 0 0 1 0 3:4 1 4. Švédsko 1 0 0 1 0 2:3 1

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 4 2 1 0 1 12:8 8 2. Finsko 4 2 0 1 1 9:7 7 3. ČR 4 1 1 0 2 11:11 5 4. Švédsko 4 1 0 1 2 6:12 4