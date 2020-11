Čeští hokejisté před Karjalou v Helsinkách poprvé trénovali

Helsinky - Mužstvo českých hokejistů má za sebou úvodní trénink před turnajem Karjala v Helsinkách. Přímo v dějišti turnaje absolvují svěřenci nového kouče Filipa Pešána první reprezentační akci po dlouhých devíti měsících. Zástupci z tuzemských soutěží tak zároveň po nucené odmlce prvně okusili trénink ve vnitřních prostorách, který byl v Česku v posledních týdnech zapovězený.

Český výběr se kompletně sešel až přímo ve finské metropoli během pondělního večera. "Není to úplně jednoduchá situace, řešíme spoustu věcí okolo. Dostali jsme se do Hartwall Areny až dnes před tréninkem a byl to trochu chaos. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, nejdřív šli na led kluci z dvacítky. Bylo to velmi rychlé a chaotické, i když za sebe jsem samozřejmě moc rád, že už to vypuklo. Doufám, že po organizační stránce už bude trochu klid," řekl Pešán.

Komplikaci přinesly výsledky povinných testů přímo ve Finsku. Obránce Filip Hronek a útočník Pavel Novák se kvůli nim nezapojili do ranního tréninku. "Jejich testy měly hraniční hodnoty. Byť už covid prodělali, řeší se forma, aby to bylo v souladu s požadavky hygieniků. Nechtěli jsme riskovat. Nechali jsme je proto na hotelu," vysvětlil Pešán.

Již před pár dny přišel o několik klíčových hráčů, vedle jiných nakonec nejsou s týmem původně nominovaní útočník Dmitrij Jaškin a obránce Andrej Šustr. "S oběma hráči jsme komunikovali téměř denně, oba dva mi přiblížili svoji i klubovou situaci. S tím, že jsou na hraně zranění. Andrej Šustr poslední utkání vůbec neodehrál, přestože cestoval s týmem. Oba poprosili, že by si potřebovali doléčit ta zranění, protože hráli pod injekcemi. Domluvili jsme se tedy, že doléčí zranění a budou připraveni pro klubové zápasy a případně pro další reprezentační srazy," připomněl Pešán.

Věří, že hráči se budou s každým dalším tréninkem dostávat do pohody. "Dneska jsem viděl poprvé na ledě kluky z dvacítek, po několika týdnech to bylo velmi syrové a zavánělo to červencem. Mají ale trochu víc času, protože většina z nich si zahraje zápas až v neděli. Ohledně prvního zápasu uvidíme, jak si ty lajny sednou. Dnes jsme dělali hodně systémové věci, už včera večer proběhl mítink, kde jsme ukazovali, jakým způsobem bychom chtěli hrát, dnes byl strukturovaný trénink zaměřený na herní systém. Doufám, že bude hráčům na tělo a vše bude v pořádku," řekl Pešán.

O složení formací už má vcelku jasnou představu. "Typologicky jsme poskládali hráče do různých pětek, zatím nedokážu říct, jestli ty pětky budu míchat, nebo nikoliv. Nechali jsme kluky z Ruska a Finska do jednoho útoku, ta chemie by tam mohla fungovat a lajny zatím nemám v plánu měnit. Samozřejmě pak ale budu reagovat na vývoj, ať po té stránce zdravotní nebo i herní," uvedl Pešán.

U brankářů sehraje zásadní roli, v jakém složení nakonec přijede do Helsinek ruská sborná. "Nemáme stoprocentně jasno, protože v podstatě všichni čekáme, s čím nakonec přijedou Rusové. U nich člověk nikdy neví. Jestli se vyplní, že přijedou jen s dvacítkou, jak avizovali, pak by to utkání s nimi opravdu odchytal Lukáš Pařík," potvrdil Pešán.

"Do zápasu se Švédskem budeme chtít jít nejspíš s Patrikem Bartošákem, ale chtěli bychom, aby si zachytal i Dominik Hrachovina, aby oba brankáři chytali jedno utkání, když už vážili tu cestu za námi. Pokud by Rusové dorazili v jiném složení než jen s dvacítkou, budeme brankáře do zápasu s nimi vybírat alternativně," dodal Pešán.

Života týmu v "bublině" se neobává. "Někteří kluci docestovali do hotelu včera večer, většina z nich je v zahraničí, kde není hokej zastavený, normálně v klasickém pracovním provozu. V podstatě kromě kluků z dvacítek a realizačního týmu jsou všichni v pohodě, takže nebude potřeba kluky v 'bublině' nějak opečovávat. Dnes i zítra máme dvoufázové tréninky, v kombinaci s nějakým videem bude program dostatečně náročný, nudit se hráči nebudou," konstatoval Pešán.

Český tým dnes trénoval v tomto složení formací: Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Kubíček, Moravčík, Jiříček, Svozil - H. Zohorna, T. Zohorna, Nestrašil - Lenc, O. Roman, Ordoš - Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Myšák, Červený, Š. Stránský. Mimo pětky zůstali útočníci Koffer, Pytlík, Raška a Teplý.