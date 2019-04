Trenčín (Slovensko) - Čeští hokejisté vyhráli v přípravě na květnové mistrovství světa i pátý zápas, když v utkání Euro Hockey Challenge porazili v Trenčíně domácí Slovensko 3:1. Dvěma góly pomohl k úspěchu Filip Chytil.

Mladý útočník New York Rangers otevřel skóre již v úvodní minutě, pak ve druhé třetině vrátil českému výběru vedení po vyrovnání Richarda Pánika. Výhru pojistil při přesilovce v 54. minutě Dominik Kubalík. Robert Reichel si odbyl úspěšnou premiéru v roli hlavního kouče národního mužstva, v níž zaskakoval po zdravotních potížích Miloše Říhy.

V sobotu je na programu odveta v Nitře, kde se Češi připravují od pondělí. Zápas začne v 18 hodin.

Bouřlivou atmosféru, která provázela derby bývalých federálních partnerů na stadionu Pavla Demitry, ztišil hned po 51 sekundách Chytil, když dorazil puk ze vzduchu po pokusu Červeného. Že byl Hudáček překonán v souladu s pravidly, potvrdil vzápětí i sudí u videa.

Slováci toužili po okamžité odpovědi a brankář Jakub Kovář se musel mít neustále na pozoru. Hrálo se ve velmi vysokém tempu a tlak domácích ještě umocnil Moravčíkův faul. Hodně nebezpečná byla dorážka Nagyho a aktivitou hýřil i bek Ďaloga, ale stav se nezměnil.

Ve 13. minutě musel český výběr znovu do čtyř a i v tomto případě se dokázal ubránit. Naopak v závěru Tomáškova trestu našlápl po levém křídle Chytil a byl blízko druhému gólu. Jen 39 sekund před koncem úvodní části se dočkali po dobrém napadání Slováci, když faulovaný Pánik udělal kličku Kovářovi a vkleče dostal puk do branky.

Zkraje druhé třetiny se provinil faulem Polášek, ale hosté se bez větších potíží ubránili. Jediný náznak šance Pánika zastavil pozorný Kovář. Ve 24. minutě na druhé straně zkusil štěstí Tomášek, jeho rána vypadla Hudáčkovi z lapačky a Chytilovi stačilo přehodit puk přes beton domácího gólmana.

Kubalík ho vzápětí pozlobil bekhendem a Hanzl nabídku právě od Kubalíka usměrnil mimo tyče. Krátce poté, co se zápas přehoupl do druhé poloviny, mohl produktivní druhý útok zvýšit. Chytil odvážně našlápl mezi dva soupeře, a i když se nedostal k zakončení, vytvořil stoprocentní šanci pro dojíždějícího Červeného. Ten ale na hranici brankoviště promáchl a neuspěl ani tísněný Tomášek.

Ve 34. minutě se Chytil v přesilovce nádherně otočil do zakončení u Hudáčkovy branky, další minisouboj s jejím strážcem ale prohrál. Nedlouho poté Hanzl klepl bekhendem do kotouče, který měl před sebou na dlouhou hůl, a Hudáček měl co dělat, aby jeho pokus vytěsnil.

Třetí dějství se odehrávalo při velké snaze Slováků o vyrovnání, jenže pokusy domácích ztroskotávaly na výborně chytajícím Kovářovi. Ten schoval do lapačky pokusy Sukeľa i Luntera, na druhé straně kontroval Zaťovič. V 54. minutě šel na trestnou lavici Sekera a Kubalík ho parádní ranou bez přípravy poslal zpět do hry už po 24 sekundách.

Kovář pak ustál další možnosti Slováků, kteří to následně zkusili i s dlouhou power play, ale kontaktního gólu už se nedočkali.

Hlasy po utkání:

Robert Reichel (trenér ČR): "Jsme spokojení. Daleko líp jsme to odehráli dozadu, drželi jsme dobře slovenské hráče. Trošku měli tlak ze začátku, ale potom jsme to ustáli. Pak si myslím, že jsme dobře čekali na hráče a vyráželi do protiútoků. Chtěli jsme po hráčích, aby chodili do brány, stříleli, což se dělo, padly z toho dva góly. A jsem rád i za přesilovku, konečně jsme se chytili. Bylo tady extrémně horko, hráči to neměli jednoduché. Museli hodně pít. Myslím, že to zvládli výborně."

Filip Chytil (útočník ČR, autor dvou gólů): "Jsem moc rád, že jsem konečně zase nastoupil a takhle se to všechno podařilo. Byly tam šance i na hattrick, ale nijak jsem na to nemyslel, chtěl jsem hlavně, abychom vyhráli. Jsem rád, že jsme dali i gól v přesilovce na 3:1, to nás uklidnilo. Pak jsme to skvěle odbránili. Hráli jsme zodpovědně dozadu a v každé z těch třetin i zodpovědně s pukem. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě."

Jakub Kovář (brankář ČR): "Byl tady hodně špatný led a bylo obrovský vedro. Všichni jsme spíš bojovali s tím, že z nás padala výstroj, jak jsme se potili. Myslím, že jsem v životě nezažil tak těžké podmínky pro hokej jako dnes tady. Led byl příšerný, bylo to jak někde na rybníku. Vázla pak kvůli tomu kombinace, celkově moc šancí nebylo. O to hůř se potom ale chytá, když ta střela nepříjemně skáče a puk se třepetá. Byl to ubojovaný zápas."

Euro Hockey Challenge v Trenčíně:

Slovensko - ČR 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Pánik (Nagy) - 1. Chytil (Červený, Tomášek), 24. Chytil (Tomášek, Červený), 54. D. Kubalík (Kundrátek, Řepík). Rozhodčí: D. Konc st., Snášel - Tvrdoň, D. Konc ml. (všichni SR). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 6205 (vyprodáno).

Sestavy:

Slovensko: J. Hudáček - Štajnoch, Sekera, Jaroš, Fehérváry, Ďaloga, Koch, Grman, Rosandič - Pánik, Nagy, Tatar - Lantoši, Sukeľ, Studenič - Puliš, Kytnár, Liška - Buček, Zigo, Lunter. Trenéři: Craig Ramsay a Róbert Petrovický.

ČR: Jakub Kovář - Polášek, Jeřábek, F. Pavlík, Jordán, Kundrátek, Krejčík, Sklenička, Moravčík - Sekáč, Fořt, Zaťovič - Tomášek, Chytil, Červený - H. Zohorna, R. Zohorna, T. Zohorna - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - od 35. navíc Rousek. Trenéři: Robert Reichel a Karel Mlejnek.