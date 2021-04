Čeští hokejisté porazili o pět gólů Rakousko i v domácí odvetě

Jindřichův Hradec - Čeští hokejisté porazili v utkání Euro Hockey Challenge Rakousko vysoko i v domácí odvetě. V Jindřichově Hradci dvakrát ztráceli, nakonec ale zvítězili 7:2 a navázali na čtvrteční výhru 5:0 ve Vídni. Vítězný gól týmu se sedmi debutanty v sestavě dnes vstřelil ve 48. minutě v přesilovce útočník Filip Suchý, který se prosadil i v minulém utkání.

První start v dresu reprezentačního A-týmu si připsali brankáři Dominik Frodl a Milan Klouček, obránci Vojtěch Budík s Liborem Zábranským i útočníci Jiří Černoch, Jan Hladonik a Karel Plášek. Plášek dokonce premiéru ozdobil gólem, když odpověděl na první ze dvou branek Benjamina Baumgartnera.

Podruhé vyrovnával rovněž prvním reprezentačním gólem Jan Dufek. Dvě asistence zaznamenal obránce Radim Šalda. Suchý v závěru nahrál v oslabení na branku Petru Kodýtkovi, který také slavil první vstřelený gól v národním mužstvu. Rozdíl ve skóre pak zvýraznili ještě dnešní kapitán Jakub Flek a dalšími premiérovými góly Šimon Stránský a Luboš Horký.

"Očekával jsem, že začátek utkání bude nervózní a složitý, což se potvrdilo. Kluci měli problémy technického rázu a pro některé z nich to byly první zápasy. Postupem času jsme však nabývali na síle a myslím, že jsme od půlky zápasu byli lepším týmem. Jsem rád, že jsme zápas zvládli," uvedl Pešán.

Hned v úvodních vteřinách byl blízko gólu dorážející Flek. Jenže už na začátku druhé minuty šel pykat Kodýtek, z jeho trestu uplynulo 36 sekund a Baumgartner povedenou ranou k tyčce prostřelil Frodla. Richter o chvilku později mířil mezi betony českého brankáře a moc nechybělo, aby zvýšil. V páté minutě měl dobrou šanci Mašín, poté neuspěl ani Blümel.

Přesně po devíti odehraných minutách hráli přesilovku také Češi, ale bez efektu. V 18. minutě pálil nebezpečně na lapačku Stránský, Schmidt byl opět připravený. Domácí se dočkali až 55 sekund před koncem první třetiny, kdy využil Zacharovu pěknou nahrávku Plášek a zavěsil nekompromisně pod horní tyčku.

"V kabině jsme od trenéra slyšeli pokyny v tom smyslu, abychom hráli pořád náš hokej a věřili tomu našemu systému. Tu první třetinu jsme byli ještě nervózní a odskakovaly nám puky, ale postupem času jsme si na to tempo zvykli a pak už si šli za výhrou," uvedl Suchý.

Hned zkraje druhé části hráli Češi přesilovku, ale ani tentokrát neuspěli. Ve 24. minutě v signalizované výhodě Gazda hledal střílenou přihrávkou Pláškovu čepel, jenže úspěšný střelec prvního gólu mladého českého výběru tentokrát v obrovské šanci minul.V další přesilovce neuspěl Flek, vzápětí se pěknou individuální akcí zaskvěl Blümel, ale i jeho vychytal rakouský gólman.

Přišla Ščotkova rána od modré, Schmidt jen se štěstím vytěsnil kotouč mimo branku. Těsně před polovinou utkání se Frodl rozloučil skvělým zákrokem proti ráně bez přípravy, do níž se na kruhu pořádně opřel Spannring. Vzápětí už zamířil do brankoviště v souladu s plány trenérů Klouček.Po závaru neuspěl na druhé straně Černoch. Podobně jako Frodl neuhájil čisté konto příliš dlouho ani Klouček. A znovu u toho byl Baumgartner, jenž se prosadil z dorážky.

Vzápětí mohl odpovědět Flek, tváří v tvář Schmidtovi však neuspěl. Další sólový nájezd vychytal rakouský gólman ve 34. minutě, kdy na něho jel Gazda. Ještě do druhé přestávky však stihl v přesilovce vyrovnat zblízka Dufek. Další šanci spálil Blümel.

Třetí třetina patřila jednoznačně českému výběru. Svou převahu promítl do posledních 13 minut hned pěti góly. Ten vítězný si připsal v přesilovce Suchý, v 56. minutě ho následoval v oslabení Kodýtek. Během 48 sekund se v divokém závěru prosadili ještě Flek, Stránský a Horký.

"Napadalo nám to tam. Tak to někdy v hokeji je, i když spíš v mládežnickém hokeji, ale já si myslím, že jsme tomu šli naproti," řekl Suchý.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Očekával jsem, že začátek utkání bude nervózní a složitý, což se potvrdilo. Kluci měli problémy technického rázu a pro některé z nich to byly první zápasy. Postupem času jsme nabývali na síle a myslím, že jsme od půlky zápasu byli lepší tým. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, protože jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Podílely se na tom výrazně přesilovkové formace, což je pozitivní věc, ale nijak bych to nepřeceňoval. Jsem rád, že jsme utkání zvládli jakoukoliv cestou."

Filip Suchý (útočník ČR, autor dvou branek ze dvou reprezentačních startů): "Jsem určitě rád, že mi to tam spadlo a pomohl jsem týmu k výhře. Po první třetině jsme slyšeli (od trenérů), abychom hráli náš hokej, že jsme byli trošku nervózní. Abychom věřili našemu systému a šli štěstíčku naproti."

Milan Klouček (brankář ČR): "Bylo to nepříjemné, to samé jako u Dominika Frodla. Podle mě jsme přepsali nějakou historii, protože jsme oba dostali gól z první střely při debutu. Bylo to zvláštní, ale snažil jsem se chytat dál. Tam nejde nic jiného dělat, než to hodit za hlavu a chytat dál. Jsem rád, že jsme to dovedli do vítězného konce, což je nejdůležitější."

Petr Kodýtek (útočník ČR): "Určitě to nebyl jednoduchý zápas, v závěru nám to tam napadalo a byla to taková odměna za celý ten průběh. Jsme za to rádi. Hned první střídání jsem udělal zbytečný faul, první gól byl trošku můj. Začátek nebyl nejlepší, ale postupně každou třetinu jsme se zlepšovali a ve třetí jsme to potvrdili."

Euro Hockey Challenge v Jindřichově Hradci: ČR - Rakousko 7:2 (1:1, 1:1, 5:0) Branky a nahrávky: 20. Plášek (Zachar, Šalda), 36. Dufek (L. Horký, Šalda), 48. F. Suchý (Blümel, Ščotka), 56. Kodýtek (F. Suchý), 59. Flek (Pour, Kodýtek), 60. Š. Stránský (Dufek), 60. L. Horký - 2. Baumgartner (Harnisch, Zündel), 31. Baumgartner (Harnisch, Schneider). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Jindra, Zíka (všichni ČR). Vyloučení: 3:8. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků. Sestavy: ČR: Frodl (30. Klouček) - Mašín, Ščotka, Gazda, Budík, Zábranský, Šalda, Galvas - Flek, Kodýtek, Pour - Blümel, F. Suchý, L. Horký - Dufek, Černoch, O. Beránek - Zachar, Hladonik, Plášek - Š. Stránský. Trenéři: Filip Pešán, Martin Straka a Jaroslav Špaček. Rakousko: Schmidt - D. Maier, N. Brunner, Zündel, Hackl, Jakubitzka, Kirchschläger, Kragl, Schnetzer - Ulmer, Rauchenwald, Spannring - Schneider, Baumgartner, Harnisch - M. Huber, Nissner, M. Richter - Schwinger, Kainz. Trenéři: Roger Bader, Philipp Lukas a Markus Peintner.