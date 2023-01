Čeští hokejisté podlehli ve finále MS juniorů Kanadě 2:3 v prodloužení

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada):Finále:Kanada - Česko, 6. ledna 2023. Zklamaní čeští hokejisté po prohraném finále.

Halifax (Kanada) - Čeští hokejisté prohráli ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Halifaxu s domácí Kanadou po velkém boji 2:3 v prodloužení. Svěřenci kouče Radima Rulíka tak získali historicky první stříbro pro samostatné Česko. Na medaili čekal národní tým juniorů dlouhých 18 let. Kanada dosáhla již na dvacátý titul.

Obhájci titulu dali v prvních dvou třetinách po gólu, když se prosadili Dylan Guenther a kapitán Shane Wright. Ve třetí části ale zařídili v rozmezí 54 sekund vyrovnání útočníci Jiří Kulich a Jakub Kos. Češi tak za celý turnaj neprohráli v základní hrací době. V čase 66:22 pak rozhodl svým druhým zásahem v utkání Guenther, jenž si připsal navrch i asistenci.

Hned ve druhé minutě našlápl fantom turnaje Bedard, krásné individuální akci chyběla jen gólová tečka. Vzápětí ale musel na trestnou lavici Gaucher a v přesilové hře zakončoval dvakrát nebezpečně Chmelař. V desáté minutě po chybě Del Mastra pálil Szturc, kanadský gólman Milic měl však štěstí - puk orazítkoval horní tyčku.

Jen o chvilku později zakončoval z ideální pozice mezi kruhy Šapovaliv, jenže těsně minul. Následovala první přesilovka Kanady a Jiříčka vrátil předčasně do hry Guenther, když se prosadil tvrdou ranou z kruhu bez přípravy. Odpovědět mohl Kulich, jenž se dostal k zakončení zblízka, ale neuspěl.

V 18. minutě ujel do úniku Ryšavý, ale Milic jeho úmysl při zakončení bezpečně přečetl. Těsně před přestávkou ještě mířil velmi dobře Stankoven, Suchánek však ramenem u bližší tyčky jeho ránu vykryl.

Zkraje druhé třetiny se provinil Del Mastro a český tým hrál přesilovku, v níž měl však velkou šanci Bankier. Dostal dokonce puk do branky, jenže až po tvrdém nárazu do Suchánka, jenž byl hodně otřesený, ale pokračoval ve hře. Jen krátce nato kryl sólo Ostapchuka.

Ve 25. minutě už ale ani on nezachránil situaci, když se Wright proháčkoval k zakončení a bekhendem zvýšil. Ve 28. minutě střílel Del Mastro, Suchánek se štěstím vytěsnil kotouč na horní tyčku. Při přesilovce Kanady ve 36. minutě pak po Bedardově parádní nahrávce neuspěl Othmann zblízka ani na dva pokusy, Suchánek ho zastavil betonem.

V úvodu třetího dějství přišel zásadní okamžik pro další vývoj utkání, když Suchánek v obrovské šanci skvěle vychytal zblízka zakončujícího Deana. Na druhé straně nevyužil dorážku Šalé. Kanaďané už potom především hlídali dvoubrankový náskok, ale v polovině třetiny se dostali do přečíslení dvou na jednoho, které zakončoval Wright, Suchánek však dál držel naděje Čechů na zvrat.

Výrazně je oživil gól na 1:2 z poloviny 53. minuty. Pokus Šalého vytěsnil Milic na tyčku, ale Kulich z dorážky doklepl puk do odkryté branky. Češi pokračovali v náporu a Kos po Hamarově nahození s přispěním Del Mastra vyrovnal. Další šanci měl Chmelař, po akci z pravého křídla zakončoval bekhendem Szturc. V samém závěru základní doby pak mohli v rychlém sledu rozhodnout Šalé, Kulich a Šapovaliv.

Kanaďané však horké chvilky ustáli a boj o zlato tak pokračoval v prodloužení. Hned na jeho začátku prověřil Suchánkovu pozornost Bedard. Na druhé straně zkoušel štěstí Kulich. Právě autor prvního českého gólu pak ale o chvilku později ztratil puk v útočném pásmu, domácí se dostali do přečíslení dvou na jednoho a Guenther rozhodl.

Finále:

Kanada - Česko 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Guenther (Clarke, Othmann), 25. S. Wright (Guenther, Othmann), 67. Guenther (Roy, Clarke) - 53. Kulich (Šalé, Šapovaliv), 54. J. Kos (Hamara) . Rozhodčí: Harnebring (Švéd.), Salonen (Fin.) - Grillo (USA), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 10.735.

Sestavy:

Kanada: Milic - Zellweger, Del Mastro, Clarke, Allan, Hinds, Korchinski, Matier - Guenther, S. Wright, Othmann - Bedard, Stankoven, Roy - Dean, Gaucher, Ostapchuk - Fantilli, Bankier, Schaefer - Beck. Trenér: Dennis Williams.

Česko: Suchánek - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, Hamara, D. Moravec, A. Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, G. Szturc - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, Marcel, Měchura - od 41. navíc Sapoušek. Trenér: Radim Rulík.

Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Česko, 3. USA, 4. Švédsko, 5. Finsko, 6. Slovensko, 7. Švýcarsko, 8. Německo, 9. Lotyšsko, 10. Rakousko (sestupuje).