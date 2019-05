Čeští hokejisté podlehli Kanadě 1:5, o bronz si zahrají s Ruskem

Bratislava - Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa v Bratislavě s Kanadou 1:5. V neděli se pokusí ukončit sedmileté čekání na medaili v utkání o bronz s Ruskem, které se bude hrát od 15:45.

Výběr trenéra Miloše Říhy prohrával v 26. minutě už 0:3 a Patrika Bartošáka nahradil v brance Pavel Francouz. Góly Kanady zařídili Mark Stone, jenž otevřel skóre v šesté minutě, Darnell Nurse a Pierre-Luc Dubois. Pojistku přidal ve třetí třetině Kyle Turris. Pak zvýšil ještě Thomas Chabot, o čestný úspěch českého týmu se postaral Tomáš Zohorna. Zbylých 40 střel pochytal brankář Matt Murray, který skvělým výkonem oslavil dnešní 25. narozeniny.

Kanada si zahraje o zlato počtvrté za posledních pět šampionátů. V letech 2015 a 2016 zvítězila, její útok na zlatý hattrick pak zhatili ve finále MS 2017 Švédové. Loni v Dánsku byli zástupci kolébky hokeje čtvrtí.

V prvním semifinále od roku 2015 Češi brzy prohrávali. Josephův pokus ještě kryl Bartošák, jenže v šesté minutě ho překonal Stone tečí patkou hole po rychlé Stecherově přihrávce.

Po chvilce fauloval Marchessault a český výběr si zahrál první přesilovku zápasu. Ranou z první zkusil štěstí Gulaš, jenže Murray načal svůj velký večer. Nepřekvapila ho ani následná Palátova teč.

Už v plném počtu přišla slibná teč Frolíka, ale Murray byl opět ve střehu. Jaškinovi o chvilku později utekl v rozhodující chvíli puk. Hrál se vyrovnaný a rychlý hokej, šancí pak ale do první přestávky příliš nebylo. Bek Theodore pálil z dobré pozice, Bartošák puk vyrazil betonem.

Druhá třetina začala pro Čechy šokem, když inkasovali už po 10 sekundách od zahajovacího buly. Couturier vypálil, Bartošák puk vyrazil přímo Nurseovi do cesty a kanadský bek objel branku rychleji, než se od tyčky k tyčce stihle přesunout strážce české branky.

Další šanci Kanady zlikvidoval Bartošák, vzápětí na druhé straně pálil dobře Jaškin. Na začátku 26. minuty doklepl puk zblízka osamocený Dubois a Francouz naskočil do hry místo Bartošáka.

Prvním Kanaďanem, jemuž čelil, byl Mantha. Jeden z nejlepších střelců turnaje, který nehrál čtvrtfinále kvůli trestu, ale nemířil přesně. Zažehnout jiskru naděje mohl Palát, na konci povedené akce mu ale kotouč při bekhendovém blafáku sklouzl z hole.

Joseph si pak vyjel do dobré palebné pozice, Francouzova lapačka mu ale radost překazila. Palát měl další možnost a Murray se štěstím uhájil svou branku od pohromy. Ještě před přestávkou neuspěli Tomáš Zohorna a dorážející Řepík.

Ve třetím dějství měli šance Frolík a Kubalík, jenž zakončoval pohotově z první, jenže Murray vytáhl další fantastický zákrok a vytěsnil kotouč nad horní tyčku. Bezchybný byl i při pokusech Gudase a Jaškina. Na druhé straně definitivně rozhodl Turris, jenž dokončil Manthovu skvělou individuální akci.

Právě Manthu pak tváří v tvář vychytal Francouz. Odmazat nulu na českém kontě mohl Tomáš Zohorna, dvě jeho velké příležitosti během pár vteřin ale opět zlikvidoval Murray. Hronek sebral jistý gól Couturierovi, který střílel do takřka prázdné branky, jenže vzápětí skóroval Chabot. Čisté konto pak sebral Murraymu z úniku Tomáš Zohorna. Pak už přišly jen krátké pěstní výměny názorů.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Kanaďané nás porazili našimi chybami. Ze všeho, co měli, dali gól. Otevřeli jsme jim předbrankový prostor, což jsme nechtěli. Zlomem byla třetí branka, kdy jsme zase udělali obrovskou chybu. Na začátku jsme měli pár šancí, ale nevyužili je a Kanaďané byli mnohem více produktivní. Kluci dřeli až do konce, ke snaze se nic říct nedá. Oni ale vždy našli okénko v naší hře. Za stavu 3:0 jsme zkoušeli hýbat se sestavou, abychom hru oživili. Pořád byl čas, že kdybychom se chytili, šlo se zápasem něco udělat. I střídáním brankářů jsme chtěli dát týmu impulz. Ale nepovedlo se."

Michal Řepík (útočník ČR): "Kanaďané hráli strašně jednoduše. My jsme napadali, oni přenášeli puk na druhou modrou a měli rychlé brejky. Úplně nás nepřehrávali, ale vyhráli zaslouženě. My jsme nehráli tolik pospolu, u gólů jsme udělali nějaké chyby. Oni jsou šikovní hráči a nepotřebují tolik šancí. Musíme se z toho oklepat. Teď to bude chvíli bolet, ale přijeli jsme pro medaili a pořád máme šanci ji získat. Rusko má sice trochu více času na regeneraci, ale musíme se na to dobře připravit. Chceme medaili."

Jakub Voráček (útočník ČR): "Vytvořili jsme si šance, měli jsme tutovky, ale nedali jsme gól. Přijde mi, že v semifinále je to pořád stejné. Až doteď nám to tam padalo, ale dnes ne. I za stavu 3:0 jsme mohli snížit, ale pak oni ujeli, dali na 4:0 a bylo po zápase. Pořád můžeme hrát o medaili, motivace tam bude. Teď už s tím nic neuděláme. Připravíme se na zítra."

Tomáš Zohorna (útočník ČR, autor jediné branky): "Myslím, že byl zápas vyrovnaný. V nějakých úsecích jsme byli i lepší. Rozhodlo to, že jsme udělali velké chyby v obraně a dostávali to volní hráči, kteří dávali góly. Z naší strany chybělo, že jsme nešli moc před bránu. Neclonili jsme, nechodili jsme na dorážky. Pro gólmana bylo lehčí chytat střely. Ale stalo se, zítra je nový zápas a pořád jde o medaili, proto tady jsme."

Michael Frolík (útočník ČR): "Asi rozhodlo, že oni dali první gól. Tím se uklidnili. A pak samozřejmě vstup do druhé třetiny a hned gól, to je zase nakoplo. Myslím, že nějaké šance jsme si vytvořili, ale bohužel Murray chytal výborně. Možná kdybychom za stavu 0:3 dali jeden kontaktní gól... Jenže ten přišel moc pozdě, oni kontrolovali hru a hráli, co potřebovali."

ČR - Kanada 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 54. T. Zohorna (Kolář) - 6. Stone (Stecher), 21. Nurse (Couturier), 26. Dubois (Marchessault, Stone), 47. Turris (Mantha), 53. Chabot (Henrique, Strome). Rozhodčí: Tufts (USA), Kaukokari - Sormunen (oba Fin.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 9085.

ČR: Bartošák (26. Francouz) - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský - J. Voráček, Simon, Frolík - Palát, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, H. Zohorna - J. Vrána. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Kanada: Murray - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Fabbro, Theodore, Myers - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Strome, Henrique - od 41. navíc Jost. Trenéři: Alain Vigneault, Kirk Muller a Lindy Ruff.