Čeští hokejisté po úvodním trápení přehráli na MS Brity 5:1

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa ve Finsku porazili Velkou Británii 5:1. Vítězný debut v reprezentaci tak prožil brankář Lukáš Dostál.

Po bezgólové první třetině otevřel skóre ve 28. minutě Matěj Blümel. Trestné střílení pak sice neproměnil kapitán Roman Červenka, ale vzápětí zvýšil Jakub Flek. Další branky přidali ve třetím dějství obránce David Jiříček, Jiří Černoch a podruhé se prosadil Blümel, jenž zaznamenal i přihrávku. Teprve pak snížil Ben Lake. Červenka si připsal tři nahrávky.

Hned v neděli čeká výběr finského kouče Kariho Jalonena souboj se Švédskem, které dnes zahájilo turnaj vítězstvím 3:1 nad Rakouskem. Utkání začne v 19:20 SELČ.

Ačkoliv čeští hokejisté avizovali, jak se na zápas po dlouhé přípravě těší, první dvacetiminutovka tomu příliš neodpovídala a byla z jejich strany velmi vlažná. Na střely mezi tyčky vyhráli jen těsně 7:6 a debutant Dostál musel řešit více ošemetných situací než jeho protějšek Bowns.

Hned zkraje chyboval mladý bek Jiříček a na Dostála se řítil osamocený Waller, zakončil však nepřesně. O chvilku později Dostál skvěle zakročil proti Dowdovi. Následovala další slabší chvilka Jiříčka, tentokrát však hrozbu sóla dalšího z Britů zažehnal rychlým vyjetím z branky Dostál.

První povedená akce českého výběru přišla až před polovinou třetiny. Smejkal našel Vránu, ten místo zakončení vybídl ke skórování Hertla, ale Bowns ho při zakončení zblízka skvěle vychytal. Neuspěl ani Červenka.

V úvodu druhé části si Češi zahráli první přesilovku zápasu. Krejčí během ní nejprve pálil do tyčky, pak Bowns vytáhl dva výborné zákroky proti Vránovi, jenž střílel v obou případech z kruhu bez přípravy.

Už při hře v pěti na obou stranách jel po velké chybě Britů Flek sám, jenže Bowns dál držel vyrovnaný stav. Ve 28. minutě ho vyzval na další minisouboj Blümel, když prolétl útočným pásmem a poslal favorita do vedení. Neilson byl na druhé straně blízko vyrovnání, když s pomocí teče blokujícího Jiříčka doplachtil puk po jeho pokusu na horní tyčku. Následovala další neúspěšná přesilovka českého týmu.

Už po jejím skončení měl velkou šanci Smejkal, Britové se při závaru ve svém brankovišti provinili technickým přestupkem a museli čelit trestnému střílení. K němu se postavil Červenka a měl obrovskou smůlu, když se puk po jeho střele odrazil od jedné tyčky do druhé a těsně před brankovou čárou ho vyškrábl lapačkou do bezpečí Bowns.

Vzápětí ale jásal Flek, když usměrnil bruslí do branky Ščotkovo tečované nahození. Přesilovku si po Hertlově prohřešku zahráli i Britové, Mosey však při více než slibné dorážce Dostála nepřekonal.

Uklidnění přinesla krásná rána Jiříčka v přesilovce po 71 sekundách třetí části. Ve 47. minutě sice nevyužil obrovskou šanci Smejkal, ale dorážející Černoch dokončil práci za něho a zvýšil na 4:0. Chvilku po něm se prosadil podruhé v utkání Blümel. Dostál čisté konto nakonec neuhájil, ze sóla ho překonal v 51. minutě Lake.

Další šanci nevyužil Smejkal, Černochův gól po přezkoumání videa rozhodčí neuznali.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Z mého pohledu vypadali kluci v první třetině hodně nervózní. Bylo tam hodně špatných přihrávek i poskakujících puků. Mám pro to ale pochopení, to první zápas přináší. Po přestávce už jsme vypadali uvolněněji a začali jsme hrát svoji hru. Líbilo se mi, jak jsme zvládli druhou a třetí třetinu. To je způsob, jakým chceme hrát. Výsledek se mi zamlouvá. Musím ocenit výkon brankáře Dostála, odvedl dobrou práci a dal nám šanci vyhrát. Mladí kluci jako Jiříček a Blümel si dnešek zapamatují na celý život."

Roman Červenka (útočník a kapitán ČR): "Nechtěli jsme nic podcenit, na začátku turnaje mají všichni hodně sil a budou nepříjemní. Čekalo se nějakou dobu na gól, na můj vkus jsme je pustili do moc šancí. Nedokážu říct, jestli se v prvním zápase projevila nervozita, týden jsme nehráli. Není to výmluva. Jen prostě bylo vidět, že od druhé třetiny se to zlepšilo a dostali jsme se do šancí, dali nějaké góly, to nás asi uklidnilo. Pak jsme zápas kontrolovali a zaslouženě vyhráli."

Matěj Blümel (útočník ČR, autor dvou gólů): "Čekali jsme těžký začátek. Bavili jsme se o tom v kabině, že už loni to s nimi nebylo lehké. Po první třetině jsme se trochu uklidňovali. Myslím, že na nás byla vidět nervozita, ale spadlo to z nás s dvěma góly v polovině druhé třetiny. Vyložené šance měli v první třetině i Britové. Naštěstí jsem pak dal první gól a už jsme utkání kontrolovali a zvládli to."

Jiří Černoch (útočník ČR, autor gólu): "Věděli jsme, že to bude těžké. A těžké to také bylo, přesně tohle jsme od zápasu čekali. Víme, že máme dobrý tým, přesto tam asi určitý tlak byl, aby se nám povedlo dobře vstoupit do zápasu i celého turnaje. V první třetině to z naší strany nebylo úplně ono. Věděli jsme, že potřebujeme dát co nejdřív gól, protože jinak to bude hodně těžké a budeme se s Brity tahat. Ale pro nás jsou důležité tři body. A já jsem hrozně rád, že se nám povedlo vstoupit vítězně do turnaje, dal jsem gól, takže super."

Lukáš Dostál (brankář ČR): "Moc jsem si to užil. Kluci hráli parádně, hodně mi pomohli. Bylo to super. Výhra je důležitá. Jsme za ten start moc rádi. Pár střel tam bylo, ale to je moje práce a musím se o to postarat. Pár šancí Britové měli, ale možná jsem za to i rád, že jsem tam jen nestál. Kluci výborně bojovali. Byl to můj první reprezentační zápas a hned start na mistrovství světa, takže je to splněný klukovský sen. Moc si toho vážím."

Mistrovství světa v hokeji ve Finsku:

Skupina B (Tampere):

ČR - Velká Británie 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 28. Blümel (Krejčí, Červenka), 33. Flek (Ščotka, Jordán), 42. Jiříček (Červenka, Smejkal), 47. Černoch (Smejkal, Blümel), 49. Blümel (Červenka, Krejčí) - 51. Lake (Conway). Rozhodčí: Štolc (Švýc.), Vikman (Fin.) - Constantineau (Fr.), Merten (Něm.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 6286.

Sestavy:

ČR: Dostál - Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Velká Británie: Bowns - Tetlow, Richardson, O'Connor, D. Phillips, Clements, Ehrhardt, Batch - Mosey, Conway, Lake - Dowd, Neilson, Perlini - Waller, Davies, J. Phillips - Duggan, Lachowicz, Myers - Hook. Trenér: Peter Russell.

Tabulka:

1. Finsko 1 1 0 0 0 5:0 3 2. ČR 1 1 0 0 1 5:1 3 3 USA 1 1 0 0 0 4:1 3 4. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 3 5. Rakousko 1 0 0 0 1 1:3 0 7. Lotyšsko 1 0 0 0 1 1:4 0 6. V. Británie 1 0 0 0 1 1:5 0 8. Norsko 1 0 0 0 1 0:5 0