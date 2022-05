Čeští hokejisté opět porazili Švédy, ve Stockholmu vyhráli 2:1

Stockholm - Čeští hokejisté vstoupili do Švédských her ve Stockholmu výhrou nad domácím Švédskem 2:1. Brankami rozhodli o třetím vítězství týmu kouče Kariho Jalonena za sebou obránce David Sklenička a útočník Jakub Vrána. Brankář Marek Langhamer sahal v šestém reprezentačním utkání po premiérové nule, ale připravil jej o ni v čase 59:41 Linus Karlsson.

Češi, kteří minulý týden vyhráli České hry v Ostravě, uspěli proti Švédsku stejně jako v sobotu, kdy zvítězili vysoko 9:3. Celkově mají v deseti duelech v přípravě na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách bilanci sedmi výher a tří porážek.

Jalonen nasadil v přípravě první dvě posily z NHL - obránce Filipa Hronka s Jakubem Vránou. Až o víkendu proti Finsku a Švýcarsku se zapojí další čtyři - gólman Karel Vejmelka, bek Radim Šimek a útočníci Tomáš Hertl a Dominik Simon. Šimek, Hertl a Simon přicestovali do Stockholmu až dnes.

Švédové při oslavách 100. výročí založení asociace nastoupili v retro dresech a zařadili ze zámoří gólmana Magnuse Hellberga z Detroitu a v útoku Jonatana Berggrena z farmy Red Wings v Grand Rapids a Emilea Bemströma z Columbusu.

Hned v úvodu ohrozil Langhamera Kellman, na druhé straně se dostal před Hellberga Chlapík a při signalizovaném vyloučení vypálil Vrána. Při Olofssonově trestu se dvakrát dostal k zakončení Krejčí a v druhém případě trefil pravou tyč. Švédské přečíslení zakončil opět Kellman.

V polovině druhé třetiny při tlaku "Tří korunek" neměli přesnou mušku Lang, Pettersson či Karlsson. Českého gólmana nepřekonali ani Berggren, Olofsson nebo Bengtsson. V závěru úvodní třetiny zahrozili Češi, ale Kodýtek z otočky minul.

Do druhé části vstoupili aktivně Češi a zahrozil Špaček. Potom si začali vytvářet tlak Švédové, ale do vyložených šancí se nedostávali. Z české strany se dostal k ohrožení Hellberga Stránský. V polovině druhé třetiny vytěsnil Langhamer Själlinův pokus z úhlu a Češi se ubránili i v prvním oslabení při Kundrátkově trestu. Potom se otevřel Själlinovi prostor k zakončení z levého kruhu, ale minul.

Ve 34. minutě nejdříve ještě neuspěl po samostatné akci Stránský, který ale následně ještě vybojoval puk za brankou, předložil jej Skleničkovi, který z levého kruhu střelou k protější tyči otevřel skóre. Byla to jeho čtvrtá branka z posledních tří utkání.

Při Skleničkově trestu kryl Langhamer Karlssonovu střelu. V plném počtu hráčů se dostali Švédové do přečíslení, ale Friberg jej zakončil individuálně a nepřesně. V 39. minutě zlikvidoval český gólman šanci osamoceného Karlssona. Před pauzou si ještě poradil Langhamer s Bengtssonovou střelou i s Langovou dorážkou.

Češi nadále drželi náskok a úspěšně čelili snaze Seveřanů o vyrovnání. V 45. minutě nepřekonal Karlsson v další možnosti Langhamera bekhendem ani forhendem. Při Jordánově vyloučení se tým kouče Johana Garpenlöva také neprosadil a stejně tak odolali Češi při Vránově pobytu na trestné lavice, při kterém neproměnil šanci Berggren.

Jalonenův výběr naopak při Nordströmově trestu v čase 58:28 udeřil a z pravého kruhu se trefil Vrána. Langhamera nakonec překonal při power play Karlsson, který prolomil střeleckou smůlu v utkání, ale Češi těsný náskok už uhájili.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Výsledek je dobrý, moc se mi líbilo, jak tým bojoval, je v něm ten správný bojovný duch. Zároveň ale musíme být upřímní a přiznat si, že jsme nebyli tak silní v útoku. Na druhou stranu jsme hráli dobře v obraně a brankář Langhamer byl vynikající. Musím také vyzdvihnout, že výbornou práci odvedli hráči na oslabení. Je také třeba vidět, že jsme zařadili do sestavy hráče, kteří nehráli dva tři týdny, David Krejčí už dokonce skoro dva měsíce. Potřebují se zase dostat do té zápasové kondice. Jako obvykle si zase zanalyzujeme celých těch 60 minut a podle toho uděláme změny pro ten příští zápas."

Marek Langhamer (brankář ČR): "Byl to trošičku divný zápas z naší strany, ale já jsem to popravdě trošku čekal, že to bude něco podobného. Led nebyl moc tvrdý a myslím si, že jsme moc nebruslili, takže jsme neměli odpověď na jejich forčeking a byli jsme docela dost pod tlakem, ale zvládli jsme to. Vyhráli jsme, máme tři body a já jsem spokojený. Podíváme se teď na to na video a uvidíme, co se dá zlepšit. Myslím, že oni byli dost naštvaní po minulém utkání, my jsme sem přijeli s pokorou. Věděl jsem, že pro kluky, co přijeli ze zámoří, je první zápas vždycky těžký, obzvlášť tady, když je to hřiště opravdu obrovské. Nula by byla hezká, ale jsme rádi za tři body a půjdeme dál."

David Sklenička (obránce ČR, autor branky na 1:0): "Bylo to daleko těžší utkání než v Ostravě, které jsme hráli se Švédy. Byli celý zápas lepší než my. My jsme dali první gól a pak jsme jen bránili. Oni měli spoustu dobrých šancí, takže do obrany to nebylo ideální. Důležitý je výsledek, zvládli jsme to 2:1. Vyhráli jsme za tři body, což je pro nás jedině dobře. Ztracené čisté konto mrzí hlavně kvůli Markovi (Langhamerovi), protože chytal fantasticky a držel nás nad vodou. Je nám to vůči němu blbé, dostat 20 vteřin před koncem gól, ale s takovou dorážkou nemůžeme bohužel už nic dělat. Příště budeme snad úspěšnější a čisté konto vychytá."

Jakub Vrána (útočník ČR, autor branky na 2:0): "Hlavně jsme spokojený s tím, že se nám podařilo vyhrát. Byl to můj první zápas pod novým trenérem, o to to je hezčí. Musím ale říct, že hrát tady v Globenu, kde jsou ty červené sedačky, není úplně sranda. Mají úplně stejnou barvu jako branka, ztrácí se to, není to moc dobře vidět. Naštěstí to ale dobře dopadlo. Samozřejmě je to něco jiného (na evropském kluzišti). Člověk si na to musí zvyknout. Není to ale zase takový rozdíl, že by mi to změnilo celou moji hru. V systému byla samozřejmě nějaká okýnka, která musíme zacelit a zlepšit. Ale jsem rád za výsledek.“

David Krejčí (útočník ČR, odehrál zápas po sedmi týdnech): "Docela to šlo. Ještě ty dva zápasy před mistrovstvím světa pro to zápasové tempo budou dobré. Samozřejmě jsou tam nějaké věci, které tam ještě v těch rukách nejsou nebo v hlavě oproti půlce sezony, ale vyhrálo se, byly tam hezké věci. Na nějakých je potřeba zapracovat, takže docela v pohodě."

Švédsko - ČR 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 60. L. Karlsson (A. Bengtsson, Pudas) - 34. D. Sklenička (M. Stránský), 59. J. Vrána (M. Stránský, Krejčí). Rozhodčí: Vikman, Heikkinen (oba Fin.) - Persson, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 8434.

Švédsko: Hellberg - A. Lindholm, Tömmernes, Pudas, Roos, Folin, Själin, J. Pettersson - Bemström, Wallmark, J. Nordström - Friberg, Kellman, Bromé - Söderblom, A. Bengtsson, O. Lang - L. Karlsson, F. Olofsson, Berggren. Trenér: Johan Garpenlöv.

ČR: Langhamer - Kundrátek, D. Musil, D. Jiříček, D. Sklenička, Hronek, Ščotka, Jordán, Moravčík - M. Stránský, Černoch, Smejkal - H. Zohorna, M. Špaček, J. Vrána - Chlapík, Krejčí, Červenka - Blümel, Kodýtek, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Finsko - Švýcarsko 2:3 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 41. Pesonen (Hartikainen, Kaski), 50. Hartikainen (Manninen, Pesonen) - 28. Riat (Mottet, Moser), 40. Riat (Thürkauf, Moser), 45. Bertschy (Ambühl, Scherwey). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel (oba ČR) - Sormunen, Jusi (oba Fin.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 9552.

Tabulka Švédských her:

1. Švýcarsko 1 1 0 0 0 3:2 3 2. ČR 1 1 0 0 0 2:1 3 3. Finsko 1 0 0 0 1 2:3 0 4. Švédsko 1 0 0 0 1 1:2 0