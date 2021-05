Čeští hokejisté nastoupí proti Švédům se třemi posilami z NHL a Hrubcem v brance

Praha - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání Českých her v Praze proti Švédsku se třemi posilami ze zámořské NHL. V sestavě kouče Filipa Pešána již figurují obránci Libor Hájek (New York Rangers) s Filipem Hronkem i útočník Filip Zadina (oba Detroit Red Wings). V brance dostane prostor poprvé během dlouhé přípravy na mistrovství světa v Lotyšsku vítěz KHL Šimon Hrubec. Kapitánem bude Tomáš Zohorna.

Posily z týmů, jež zůstaly před branami play off NHL a již završily kompletní program 56 utkání zkrácené základní části, nastoupí i přesto, že se k týmu připojily teprve v minulých dnech. Hronek se Zadinou s mužstvem poprvé trénovali ve středu, Hájek dorazil ještě později.

Dnešní trénink už absolvovali s mužstvem i útočníci Jan Kovář, jenž ve Švýcarsku triumfoval v dresu Zugu, a Filip Chytil, Hájkův spoluhráč z Rangers. S ohledem na příjezdy dalších hráčů již vypadli z boje o nominaci na šampionát obránce Michal Jordán a útočník David Tomášek.

"Dnes se rozloučili s týmem," potvrdil v on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra Jaroslav Špaček.

V brzké době se mají k mužstvu připojit obránce Lukáš Klok, jenž dosáhl na finský titul s týmem Lukko Rauma, či útočníci Jakub Vrána (Detroit) s Dominikem Kubalíkem (Chicago Blackhawks). V pozdním středečním večeru počítal trenér Pešán s tím, že Klok by mohl odehrát sobotní zápas se sbornou, zatímco Vrána s Kubalíkem se v Praze nejspíš už nepředstaví.

Český tým porazil na úvod turnaje ve středečním duelu po obratu Finsko 2:1, Švédové podlehli suverénovi dosavadního průběhu série Euro Hockey Tour Rusku 4:6. Duel s Tre kronor na ledě pražské O2 areny začne ve 20 hodin.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec (Kváča) - Hronek, D. Sklenička, Moravčík, Hájek, Šustr, Galvas, Mašín - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Zadina, T. Zohorna, H. Zohorna - Červený, Š. Stránský, Sekáč - Flek, A. Musil, Smejkal - Blümel.