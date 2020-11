Čeští hokejisté nastoupí proti Švédům s Bartošákem v brance

Helsinky - S Patrikem Bartošákem v brance nastoupí čeští hokejisté do úvodního utkání turnaje Karjala proti Švédsku, který otevře i celou sérii Euro Hockey Tour v sezoně. Kapitánem týmu byl jmenován Tomáš Zohorna, nejstarší hráč současného výběru. Premiéra v reprezentačním A-mužstvu dnes čeká mladé útočníky Jana Myšáka a Michaela Špačka.

Sedmadvacetiletý Bartošák, který hájí branku finského celku Pelicans Lahti, ale v minulé sezoně oblékal dres švédského druholigového MODO Hockey, se objeví v brankovišti národního týmu poprvé od loňského mistrovství světa v Bratislavě. "Záda mu bude krýt Dominik Hrachovina," řekl dnes novinářům v on-line rozhovoru asistent hlavního trenéra Filipa Pešána Jaroslav Špaček.

Asistenty kapitána Tomáše Zohorny budou obránci Jakub Jeřábek a Filip Hronek. "Chtěli jsme to rozložit mezi ty starší hráče. K dispozici jsme měli i Kubu Jeřábka, ale zvolili jsme zkrátka Tomáše, který už má něco odehráno. Je to teď naše první volba, ale může se to na dalším turnaji třeba i změnit," vysvětlil Špaček.

"Tomáš měl z toho radost, ale je s tím spojená i nějaká zodpovědnost vůči týmu. Kapitán je takovou spojkou mezi mužstvem a realizačním týmem, ale myslím, že on je na to připravený a vypořádá se s tím dobře," doplnil bývalý vynikající obránce.

Zatímco Špaček na střídačce seniorské reprezentace již působil, Pešán a Martin Straka na ní při utkání budou poprvé. "Filip má odtrénováno mraky zápasů v Liberci i u reprezentace mladých, Martin si prošel v nějaké roli Plzní. Střídat budeme já a Filip, Martin bude takovým článkem mezi námi a bude dohlížet na hru soupeře a řídit přesilovky. Myslím, že nebude vůbec žádný problém," nastínil Špaček.

Vedle koučů a Myšáka s Michaelem Špačkem mohou v reprezentační premiéru doufat rovněž Jaromír Pytlík, který bude připravený na pozici třináctého útočníka, a jakožto sedmý obránce Šimon Kubíček. "Uvidíme, jestli Šimon naskočí. Chceme ale, aby si to osahal, nasál atmosféru a získal tu zkušenost. Bereme ho na střídačku pro případ, kdyby se něco stalo, abychom pak nehráli na pět obránců," uvedl Špaček.

Utkání na ledě Hartwall Areny začne ve 13:30 SEČ, na programu je poté i duel mezi domácími Finy a Ruskem. V sobotu od 16:30 nastoupí Pešánův výběr proti Finsku a v neděli od 12:30 zakončí vystoupení na turnaji soubojem se sbornou.

Předpokládaná sestava ČR: Bartošák - Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík, Kubíček - H. Zohorna, T. Zohorna, Nestrašil - Lenc, O. Roman, Ordoš - Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Myšák, Červený, Š. Stránský - Pytlík.